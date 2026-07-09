Dólar hoy México: inflación en mínimo desde 2020 podría presionar a Banxico por recortes

El dólar en México (USD/MXN) cae 0.1% hoy, un movimiento modesto pero en la dirección correcta para el peso, después de que la inflación de junio en México volviera a sorprender a la baja. El dato reabre una discusión que Banxico ya venía dando puertas adentro desde su reunión de junio, si esta trayectoria de desinflación alcanza para justificar más recortes, o si el margen para seguir bajando la tasa ya es más estrecho de lo que el buen dato de hoy sugiere a simple vista.

La inflación de junio profundiza la sorpresa a la baja

El INPC anual bajó a 3.37% en junio, su nivel más bajo desde diciembre de 2020 y por debajo del 3.52% que esperaba el mercado, dentro del rango de tolerancia de Banxico por tercer mes consecutivo. En términos mensuales, los precios al consumidor cayeron 0.27%, más que el 0.20% de mayo. La subyacente también cedió, a 4.03%, y el índice de precios al productor se hundió a -0.87% mensual desde un alza de 0.46% en mayo, señal de que la desinflación se ve también río arriba, antes de llegar al consumidor final.

Por rubro, la energía se mantuvo contenida en 2.97% porque el petróleo ya había regresado a niveles previos al conflicto en Medio Oriente antes de la escalada de esta semana, y los alimentos subieron apenas 1.66%. Lo que sigue sin ceder es la inflación de servicios: bebidas alcohólicas y tabaco en 7.66%, seguros y servicios financieros en 6.74%, y restaurantes y alojamiento en 6.63%, este último con un empuje adicional de la demanda ligada al Mundial de Fútbol.

Lo que Banxico ya venía discutiendo sobre esta misma tendencia

Las minutas de la reunión del 25 de junio ya describían una inflación general cayendo de 4.45% en abril a 3.55% en la primera quincena de ese mes, impulsada sobre todo por el componente no subyacente, mientras la subyacente se movía con más lentitud, de 4.26% a 4.12%.

Dentro de esa mejora, algunos miembros distinguieron matices: la inflación de servicios en realidad subió levemente, de 4.52% a 4.57%, empujada por rubros ligados al turismo, mientras la de energéticos también repuntó un poco, de 0.70% a 1.43%, por gasolina y gas LP. El dato completo de junio, publicado hoy, confirma que la tendencia de fondo continuó, pero también que esos focos de resistencia en servicios siguen ahí.

Un consejo dividido sobre cuánto margen de recorte queda

La Junta de Gobierno votó por unanimidad mantener la tasa en 6.50% el 25 de junio, pero las intervenciones individuales de sus miembros muestran una discusión más pareja de lo que el resultado de la votación sugiere. Algunos insistieron en que la brecha del producto negativa, la resiliencia del peso y el carácter transitorio de los choques de oferta siguen justificando espacio para recortar.

Otro fue más cauteloso: señaló que el diferencial de tasas frente a la Fed, entre 275 y 300 puntos básicos, ya se ubica en niveles históricamente bajos, y que el diferencial real en realidad se amplió, no se redujo, porque las expectativas de inflación entre ambos países se movieron en direcciones distintas.

Un tercero puso el acento en que las expectativas de inflación de largo plazo en México tocaron su nivel más alto desde marzo de 2019, un dato que pesa más que un solo mes de buena inflación a la hora de decidir. El dato de hoy ayuda a la narrativa de recortes, pero no la resuelve por sí solo.

Análisis del dólar en México

Fuente: xStation5.

El gráfico M15 muestra al USD/MXN cotizando en 17.5372, prácticamente pegado a la confluencia entre la SMA(50), en 17.5496, y la SMA(200), en 17.5423, con el precio apenas por debajo de ambas. El RSI está en zona neutral con sesgo bajista, mientras el MACD confirma un impulso de corto plazo débil.

El par recorrió casi todo su rango semanal en pocos días: desde el mínimo de 17.3631 marcado el 3 de julio hasta el máximo de 17.6259 alcanzado apenas dos días después. La resistencia inmediata se ubica en 17.5561, con la zona de 17.6259 como techo más relevante, mientras el soporte cercano está en 17.4900, seguido de 17.4181 y 17.3631. En conjunto, el sesgo técnico es neutral con inclinación bajista mientras el precio no logre recuperar de forma sostenida la confluencia de sus dos medias móviles.