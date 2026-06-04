Dólar Hoy México: la tregua Israel-Líbano afloja la presión sobre el dólar en México

- El USD/MXN cae 0.2% a 17.2888 el 4 de junio; el WTI retrocede más del 3% a US$92/barril y el Brent a US$94, revirtiendo tres sesiones consecutivas de alza tras la tregua entre Israel y Líbano que abre expectativas de un acuerdo más amplio con Irán.
- Banxico en 6.50%, sin datos locales hoy; el diferencial con la Fed se mantiene en 2.75pp, aunque el mercado sigue descontando un alza de la Fed potencialmente en octubre, dado el sólido mercado laboral de EE.UU.
- El USD/MXN cae 0.2% a 17.2888 el 4 de junio; el WTI retrocede más del 3% a US$92/barril y el Brent a US$94, revirtiendo tres sesiones consecutivas de alza tras la tregua entre Israel y Líbano que abre expectativas de un acuerdo más amplio con Irán.
- Banxico en 6.50%, sin datos locales hoy; el diferencial con la Fed se mantiene en 2.75pp, aunque el mercado sigue descontando un alza de la Fed potencialmente en octubre, dado el sólido mercado laboral de EE.UU.
El peso mexicano (USDMXN) recupera terreno frente al dólar en una jornada donde el catalizador dominante proviene de Medio Oriente. El USD/MXN cotiza en 17.2888 con una baja de 0.2%, en una sesión que interrumpe la cadena de presión que el conflicto había ejercido sobre la divisa mexicana durante la semana. El petróleo cuando cae, afloja la presión inflacionaria, reduce la urgencia de la Fed y debilita al dólar.
El petróleo y el alto el fuego como catalizadores
El petróleo WTI retrocede más del 3% a alrededor de US$92 por barril y el petróleo Brent cae a US$94, revirtiendo tres sesiones consecutivas de alzas. El detonante fue el acuerdo de tregua entre Israel y Líbano, que generó esperanzas de que una negociación más amplia con Irán sea posible y que el Estrecho de Ormuz pueda reabrir antes de lo anticipado. El petróleo sigue cotizando muy por encima de los niveles previos al conflicto, que rondaban los US$70, pero la caída de hoy reduce la prima de riesgo inflacionario que había impulsado al dólar en los días previos.
El contexto de mediano plazo sigue siendo constructivo para el dólar pese al retroceso de hoy. La situación geopolítica se describe como altamente frágil, con negociaciones diplomáticas aún estancadas y el riesgo de que el conflicto escale nuevamente. El mercado sigue descontando un alza de la Fed antes de fin de año, posiblemente en octubre, respaldado por el sólido mercado laboral, el reporte ADP mostró creación de empleo privado superior a lo esperado, y el dato JOLTS de abril marcó su nivel más alto desde noviembre de 2024. El NFP del viernes será la siguiente referencia clave. Hoy no hay datos económicos relevantes de México.
T-MEC, Sección 301 y el diferencial de tasas
En el plano comercial, la Secretaría de Economía confirmó que aproximadamente el 85% de las exportaciones mexicanas a EE.UU. quedarían exentas de la propuesta arancelaria de 10% bajo la Sección 301, al estar amparadas por las reglas de origen del T-MEC o ya sujetas a otros gravámenes como los de la Sección 232. El 15% restante enfrenta un período formal de consultas de 45 días donde México presentará argumentos para evitar la aplicación de esa tasa. Esta noticia no es el conductor del movimiento de hoy, que responde a dinámicas globales de petróleo y riesgo, pero sí reduce la presión de corto plazo sobre el peso mexicano.
Banxico mantiene su tasa en 6.50%, lo que preserva un diferencial de aproximadamente 2.75 puntos porcentuales frente al rango de la Fed y sostiene la demanda por activos de carry trade en pesos. Si la Fed concreta el alza que el mercado descuenta, ese diferencial se comprime gradualmente, pero por ahora sigue siendo un soporte estructural para la divisa.
Análisis técnico
El gráfico M15 muestra al USD/MXN en 17.2888, cotizando entre la media de las Bandas de Bollinger y la banda superior, con la banda inferior en 17.2651. El ancho extremadamente comprimido de las bandas confirma baja volatilidad y un mercado en fase de consolidación después de la caída desde los máximos recientes en torno a 17.35. El RSI se ubica en zona neutral sin señal direccional definida, coherente con el movimiento de consolidación.
Los niveles de Fibonacci trazados en el gráfico articulan el mapa de precios con el soporte inmediato que se ubica en el nivel 23.6% (17.2877), prácticamente en línea con el precio actual, seguido del nivel 0% en 17.2698 y la banda inferior de Bollinger en 17.2651 como segunda línea de soporte. Al alza, las resistencias escalonadas se ubican en 38.2% (17.3005), 50.0% (17.3108), 61.8% (17.3212), 78.6% (17.3359) y 100% (17.3546), con una extensión al 161.8% en 17.4088 como techo teórico del movimiento. El sesgo técnico es neutral, con un leve sesgo bajista para el dólar mientras el precio se mantenga por debajo de 17.3005, una recuperación sobre ese nivel reactivaría la presión hacia las zonas medias del rango.
Fuente: xStation5.
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