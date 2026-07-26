Resultados corporativos: Alphabet e Intel crecen con la IA mientras Tesla pierde impulso

Los últimos resultados corporativos muestran que el mercado ya no se conforma únicamente con ver mayores ingresos. La atención se está desplazando hacia la calidad del crecimiento, la rentabilidad y la capacidad de convertir las inversiones en inteligencia artificial en flujos de caja. Tesla, Alphabet e Intel ofrecen tres ejemplos distintos de esta dinámica, mientras el sector de defensa confirma que una demanda elevada no garantiza por sí sola una reacción positiva de las acciones.

Tesla vende más, pero deteriora sus márgenes

Tesla alcanzó un número récord de vehículos vendidos y superó las expectativas de ingresos. Sin embargo, ese crecimiento se consiguió mediante una reducción de precios que también presionó los márgenes. Por ello, aunque las cifras principales muestran una mejora, la calidad de esa mejora se está deteriorando.

A esta presión se suma el aumento del gasto relacionado con inteligencia artificial, robotaxis y Optimus. El documento señala que estas inversiones prácticamente eliminaron el beneficio operativo, dejando a la compañía con un crecimiento visible en ventas, pero con una rentabilidad mucho más débil. El desafío para Tesla no consiste solo en seguir aumentando el volumen, sino en demostrar que puede hacerlo sin depender de menores precios ni sacrificar sus márgenes.

Alphabet combina ingresos récord con un gasto récord

Alphabet presentó resultados sólidos y superó las expectativas de los analistas en la mayoría de sus segmentos. Los ingresos alcanzaron US$119.800 millones, con un crecimiento interanual de 24%, mientras el margen operativo mejoró desde 32% hasta 34%. La división de Google Cloud fue el principal motor del informe, con un crecimiento interanual de 82%, y la cartera de pedidos de la compañía llegó a US$514.000 millones.

El fuerte avance de Cloud muestra que las inversiones en inteligencia artificial están comenzando a generar resultados tangibles. Los ingresos de esta división se acercaron a US$25.000 millones y reflejaron una demanda creciente de otras empresas por las soluciones de Alphabet. Sin embargo, la reacción de los inversionistas fue moderada porque el foco pasó rápidamente desde los resultados actuales hacia el costo necesario para sostener ese crecimiento.

Alphabet elevó su previsión de inversión en capital para 2026 a un rango de US$195.000 millones a US$205.000 millones. Solo durante el segundo trimestre, el CapEx alcanzó US$44.900 millones, más del doble que en el mismo período del año anterior. Este esfuerzo destinado principalmente a ampliar los centros de datos provocó un flujo de caja libre negativo cercano a US$6.000 millones, el primero registrado por la compañía desde su salida a bolsa.

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Intel sorprende con resultados y perspectivas más sólidas

Después de varios trimestres marcados por problemas operativos, Intel superó ampliamente las expectativas en sus principales indicadores. Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron US$16.100 millones frente a los US$14.400 millones esperados, mientras el beneficio por acción ajustado fue de US$0,42, el doble de los US$0,21 previstos por el mercado.

La mejora de la rentabilidad sugiere que las medidas de reestructuración comienzan a traducirse en una mayor eficiencia operativa. Además, la guía para el tercer trimestre reforzó la señal positiva: Intel espera ingresos de entre US$15.800 millones y US$16.800 millones, junto con un beneficio por acción de US$0,38.

El segmento de Centros de Datos destacó con un crecimiento de ingresos de 59%, mostrando que la compañía está comenzando a capitalizar el aumento de las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial. Foundry también registró un desempeño positivo, con una mejora gradual en la utilización de su capacidad productiva y avances en su estrategia para desarrollar un negocio independiente de fabricación de circuitos integrados. De esta manera, Intel empieza a fortalecer simultáneamente dos áreas centrales para su recuperación.

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En defensa, la demanda no es suficiente

El aumento de las tensiones geopolíticas mantiene una demanda elevada para las empresas de defensa, pero el documento advierte que esto no convierte al sector en una apuesta sencilla ni garantiza ganancias para todas las compañías. El mercado ya conoce que la demanda supera ampliamente a la oferta, por lo que el factor decisivo pasa a ser la capacidad de ejecución.

Los contratistas que logren destacar serán aquellos capaces de combinar expansión de márgenes, control de costos y continuidad en el ritmo de crecimiento. La lectura es similar a la observada en tecnología: el mercado está diferenciando entre crecimiento cuantitativo y crecimiento de calidad, premiando a las empresas que pueden transformar una demanda fuerte en una mejora real de su rentabilidad.

En conjunto, los resultados muestran un mercado cada vez más exigente. Tesla enfrenta el costo de crecer mediante menores precios, Alphabet demuestra que la inteligencia artificial ya impulsa sus ingresos pero también consume una cantidad récord de capital, e Intel ofrece señales de recuperación apoyadas por centros de datos y Foundry. La siguiente etapa dependerá de cuánto retorno puedan generar estas inversiones y de si las compañías logran sostener el crecimiento sin deteriorar sus márgenes ni sus flujos de caja.

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