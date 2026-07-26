La Fed y las grandes tecnológicas ponen a prueba el mercado: los eventos clave de la semana

La semana del 27 al 31 de julio comprime cuatro decisiones de política monetaria en los países desarrollados, dos más en América Latina, la primera lectura del crecimiento estadounidense del segundo trimestre y los resultados de tres de las mayores capitalizaciones bursátiles del mundo. El miércoles el mercado recibirá el comunicado de la Fed a las 14:00 y, poco después del cierre, los números de Microsoft y Meta. La lectura macro del ciclo y la lectura corporativa del gasto en inteligencia artificial llegarán con horas de diferencia, sin margen para procesar una antes de la otra.

El FOMC llega sin proyecciones y con el consenso apuntando a una pausa

La previsión para la decisión del miércoles es que el rango objetivo se mantenga en 3.50%-3.75%, sin cambios. Esa expectativa traslada todo el peso informativo del evento al comunicado y a la conferencia de prensa de las 14:30, ya que esta reunión no trae actualización del Resumen de Proyecciones Económicas ni del diagrama de puntos. Sin esa referencia cuantitativa, el mercado deberá inferir la función de reacción del banco central desde el lenguaje sobre la persistencia de la inflación.

El contexto previo aporta poco alivio. Los pedidos de bienes duraderos de junio se publican el lunes 27 con previsión de 1% mensual, un rebote frente a la caída de 4.5% anterior, y el índice de confianza del consumidor del Conference Board se conoce el martes 28 con estimación de 92 frente a 91.2. Son mejoras marginales que describen una economía estabilizada sin impulso, el tipo de escenario que permite a la Fed justificar la inacción sin comprometerse con la dirección del próximo movimiento.

El jueves 30 acumula PIB, Banco de Inglaterra y Banco de Japón

La jornada del jueves es la más cargada del calendario global. El PIB anualizado del segundo trimestre de Estados Unidos se publica a las 08:30 con previsión de 2%, una desaceleración leve frente al 2.1% previo. En la misma tanda se conocen las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que venían de 187.000, un registro que sigue describiendo un mercado laboral ajustado y refuerza el argumento de quienes descartan recortes en el corto plazo.

Europa aporta dos referencias antes de la apertura estadounidense. El PIB de la eurozona se publica a las 05:00 con estimación de 0.1% trimestral, lo que implicaría salir de la contracción de 0.2% del período previo. A las 07:00 el Banco de Inglaterra anuncia con consenso de mantener la tasa bancaria en 3.75% y una votación esperada de 2-7-0, acompañado del acta y del Informe de Inflación Trimestral, documento que suele mover la curva británica más que la decisión misma. El cierre corresponde a Japón, donde el banco central anuncia a las 18:00 con previsión de dejar la tasa en 1.00%.

Microsoft, Meta y Apple ponen a prueba la tesis del capex

Microsoft y Meta reportan el miércoles 29 después del cierre, y Apple lo hace el jueves 30. Los dos primeros son la referencia directa del gasto de capital de los hyperscaler, la variable que ha sostenido la valuación del complejo de semiconductor y de infraestructura de datos. El foco relevante no es el beat de utilidades por acción sino la revisión del capex comprometido y el margen operativo de los segmentos de nube, donde la depreciación acelerada de los centros de datos empieza a comprimir la rentabilidad reportada.

Apple presenta un caso distinto., su ausencia relativa de la carrera de capex la ha dejado fuera del argumento alcista de la inteligencia artificial, de modo que el mercado seguirá el hardware y la evolución del negocio de servicios, con su margen bruto estructuralmente superior. En conjunto, las tres compañías pesan lo suficiente en el S&P 500 como para que la reacción agregada del índice dependa más de estos reportes que del propio comunicado de la Fed.

Chile y Colombia deciden tasas y México mide su salida de la contracción

La agenda latinoamericana es densa y está distribuida en los extremos de la semana. El Banco Central de Chile anuncia el martes 28 a las 18:00, con consenso de mantener la tasa en 4.5%. El contexto que enfrenta el Consejo es incómodo: el viernes 31 se publican los datos de junio, con previsión de desempleo en 8.8% desde 9.4%, producción industrial en -4.3% anual desde -7.5% y producción de cobre en -2% anual desde una caída de 12.9%. Las ventas minoristas son la excepción, con estimación de 4.4% anual. El contraste entre un consumo resiliente y una actividad productiva contraída explica por qué el mercado no anticipa movimiento.

Colombia cierra la semana el viernes 31 a las 14:00, con previsión de mantener la tasa en 12%, el nivel más alto de las principales economías de la región. La decisión llega horas después del dato de desempleo de junio, cuya estimación de 8.50% implicaría un deterioro frente al 8% anterior. En México, el foco está en el PIB preliminar del segundo trimestre del jueves 30, con previsión de 0.5% trimestral tras la contracción de 0.6% del trimestre previo y de 1% interanual desde 0.2%. Una confirmación de ese rebote sería el primer respiro para el peso mexicano después de dos trimestres de datos de actividad negativos.

Brasil concentra información fiscal e inflacionaria más que decisiones. El lunes 27 se publica el Boletín Focus y la confianza del consumidor de la FGV, el martes 28 el IPCA-15 de julio con previsión de 0.4% mensual y 4.9% anual, y el jueves 30 la tasa de desempleo de junio con estimación de 5.4% desde 5.6%. El viernes 31 llegan la deuda bruta sobre PIB, con previsión de 81.5%, y el resultado nominal, variables que el mercado sigue de cerca en pleno año electoral. Perú cierra con su inflación de julio, estimada en 4.1% anual.

Agenda económica de la semana

Lunes 27 de julio:

04:00 Alemania – Índice del Instituto Ifo de julio, anterior 85.6.

07:00 Brasil – Confianza del consumidor de la FGV de julio, anterior 88.7. Boletín Focus del Banco Central.

08:00 México – Balanza comercial de junio, previsión 2.400 millones de dólares, anterior 2.259 millones.

08:30 EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos de junio, previsión 1% m/m, anterior -4.5% m/m.

08:30 EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos excluyendo transporte, previsión 0.9% m/m, anterior 1.4% m/m.

Martes 28 de julio:

07:30 Brasil – Cuenta corriente e inversión extranjera directa de junio.

08:00 Brasil – IPCA-15 de julio, previsión 0.4% m/m y 4.9% interanual.

10:00 EE. UU. – Confianza del consumidor del Conference Board de julio, previsión 92, anterior 91.2.

16:40 EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo del API, anterior 2.6 millones.

18:00 Chile – Decisión de tasa de política monetaria, previsión 4.5%, anterior 4.5%.

Primer día de la reunión del FOMC.

Miércoles 29 de julio:

10:30 EE. UU. – Inventarios semanales de petróleo crudo, previsión -1.5 millones, anterior 2.01 millones.

14:00 EE. UU. – Decisión de tasa de interés de la Fed, previsión 3.50%-3.75%.

14:30 EE. UU. – Conferencia de prensa del FOMC.

21:30 Australia – Nuevas viviendas iniciadas de junio, anterior -1.1% m/m.

Después del cierre – Resultados de Microsoft y Meta.

Jueves 30 de julio:

03:00 Suiza – Índice del Instituto KOF de julio, anterior 101.2.

04:00 Alemania – PIB del segundo trimestre, anterior 0.3% t/t.

05:00 Eurozona – PIB del segundo trimestre, previsión 0.1% t/t, anterior -0.2% t/t.

07:00 Reino Unido – Decisión de tasa bancaria, previsión 3.75%. Votación esperada 2-7-0, acta e Informe de Inflación Trimestral.

07:30 Brasil – Crédito bancario de junio.

08:00 Brasil – Tasa de desempleo de junio, previsión 5.4%, anterior 5.6%.

08:00 México – PIB preliminar del segundo trimestre, previsión 0.5% t/t y 1% interanual.

08:00 México – Balance fiscal de junio.

08:30 EE. UU. – PIB anualizado del segundo trimestre, previsión 2%, anterior 2.1%.

08:30 EE. UU. – Solicitudes semanales de subsidio por desempleo, anterior 187.000.

11:00 Colombia – Confianza empresarial de junio, previsión -2.2%, anterior -2.9%.

18:00 Japón – Decisión de tasa del Banco de Japón, previsión 1.00%, y conferencia de prensa.

Después del cierre – Resultados de Apple.

Viernes 31 de julio:

07:30 Brasil – Deuda bruta sobre PIB de junio, previsión 81.5%, y resultado nominal.

08:00 Brasil – IPP de junio, previsión 0.5% m/m y 2.5% interanual.

09:00 Chile – Producción de cobre, producción industrial, manufactura, ventas minoristas y tasa de desempleo de junio.

11:00 Colombia – Tasa de desempleo de junio, previsión 8.50%, anterior 8%.

14:00 Colombia – Decisión de tasa de interés, previsión 12%.

15:00 Colombia – Producción de cemento de junio.

Perú – Inflación de julio, previsión 0.3% m/m y 4.1% interanual.

Domingo 2 de agosto: