Dólar hoy México: peso mexicano avanza tras alivio en petróleo por posible negociación con Irán

El dólar en México (USD/MXN) cae cerca de 0.3% en la sesión de hoy, con el petróleo cediendo parte del salto que tuvo durante el fin de semana después de que Irán señalara que las negociaciones con Estados Unidos podrían continuar, lo que alivió algo de la tensión que había llevado al crudo a máximos de seis semanas.

Irán abre la puerta a seguir negociando y el petróleo cede terreno

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalaron durante el fin de semana y llevaron al petróleo a máximos de seis semanas, antes de que el crudo devolviera la mayor parte de esas ganancias luego de que la cancillería iraní indicara que las negociaciones con Washington podrían continuar si se respetan los intereses nacionales del país. Aun así, el petróleo se mantiene cerca de su nivel más alto en más de un mes, ya que la escalada de hostilidades sigue interrumpiendo los envíos a través del Estrecho de Ormuz.

La desinflación de la semana pasada empieza a tambalear

Tanto el IPC como el IPP de la semana pasada en Estados Unidos sorprendieron con lecturas más débiles de lo esperado, pero el reciente repunte del petróleo genera dudas sobre si esa tendencia desinflacionaria puede sostenerse. El mercado sigue descontando un alza de la Fed este año, con la probabilidad de un movimiento en septiembre por encima de 60%. Los funcionarios de la Fed ya entraron en el período de silencio previo a la reunión de la próxima semana, donde se espera de forma generalizada que mantengan la tasa sin cambios.

Fuente: xStation5.

El gráfico de 15 minutos muestra al USD/MXN prácticamente clavado en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, en 17.4582, después de haber recorrido todo el rango entre el mínimo de la semana pasada, cerca de 17.3626, y el máximo reciente, cerca de 17.5538. El precio ya perdió tanto la SMA de 50 ruedas, en 17.4940, como la de 200, en 17.4789, ambas actuando ahora como resistencia. El RSI se acerca a zona de sobreventa, mientras el MACD confirma el sesgo bajista de corto plazo. El próximo soporte relevante se ubica en el 61.8% de Fibonacci, en 17.4356, seguido del 78.6%, en 17.4035.