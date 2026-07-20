  
13:00 · 20 de julio de 2026

Dólar hoy México: peso mexicano avanza tras alivio en petróleo por posible negociación con Irán

Emanoelle Santos
·

Analista de Mercados

La bandera de Mexico
Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El USD/MXN cae 0.3% hoy después de que el petróleo devolviera la mayor parte de su salto del fin de semana tras un guiño de Irán a seguir negociando.
  • El repunte reciente del petróleo genera dudas sobre si la desinflación de la semana pasada en EE.UU. puede sostenerse, con la Fed ya en blackout antes de su reunión.
  • El gráfico M15 muestra al USD/MXN clavado en el retroceso de Fibonacci del 50%, con RSI en 33.3 y MACD todavía negativo.

El dólar en México (USD/MXN) cae cerca de 0.3% en la sesión de hoy, con el petróleo cediendo parte del salto que tuvo durante el fin de semana después de que Irán señalara que las negociaciones con Estados Unidos podrían continuar, lo que alivió algo de la tensión que había llevado al crudo a máximos de seis semanas.

Irán abre la puerta a seguir negociando y el petróleo cede terreno

Billetes de peso mexicano
 

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalaron durante el fin de semana y llevaron al petróleo a máximos de seis semanas, antes de que el crudo devolviera la mayor parte de esas ganancias luego de que la cancillería iraní indicara que las negociaciones con Washington podrían continuar si se respetan los intereses nacionales del país. Aun así, el petróleo se mantiene cerca de su nivel más alto en más de un mes, ya que la escalada de hostilidades sigue interrumpiendo los envíos a través del Estrecho de Ormuz.

La desinflación de la semana pasada empieza a tambalear

Tanto el IPC como el IPP de la semana pasada en Estados Unidos sorprendieron con lecturas más débiles de lo esperado, pero el reciente repunte del petróleo genera dudas sobre si esa tendencia desinflacionaria puede sostenerse. El mercado sigue descontando un alza de la Fed este año, con la probabilidad de un movimiento en septiembre por encima de 60%. Los funcionarios de la Fed ya entraron en el período de silencio previo a la reunión de la próxima semana, donde se espera de forma generalizada que mantengan la tasa sin cambios.

Grafico del dolar en Mexico
 

Fuente: xStation5.

El gráfico de 15 minutos muestra al USD/MXN prácticamente clavado en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, en 17.4582, después de haber recorrido todo el rango entre el mínimo de la semana pasada, cerca de 17.3626, y el máximo reciente, cerca de 17.5538. El precio ya perdió tanto la SMA de 50 ruedas, en 17.4940, como la de 200, en 17.4789, ambas actuando ahora como resistencia. El RSI se acerca a zona de sobreventa, mientras el MACD confirma el sesgo bajista de corto plazo. El próximo soporte relevante se ubica en el 61.8% de Fibonacci, en 17.4356, seguido del 78.6%, en 17.4035.

Emanoelle Santos

Analista de Mercados

Economista egresada de la Universidad Federal de Pará, con maestría en Economía y especialización en Macroeconomía, Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos. Ha trabajado como investigadora en mercados financieros y como analista económica y financiera para pymes. Actualmente es analista de mercados internacionales en XTB Latinoamérica, donde realiza análisis técnicos y fundamentales de los principales activos financieros.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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