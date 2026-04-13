Dólar Hoy México: peso mexicano resiste por debajo de 17,32 tras bloqueo del Estrecho de Ormuz y señales de debilidad industrial

El peso mexicano arranca la sesión del lunes 13 de abril con una cotización del dólar estadounidense en torno a 17,32 pesos, manteniéndose cerca de los niveles de fortaleza vistos al cierre de la semana pasada. El movimiento ocurre en un contexto donde el dólar sigue sin recuperar plenamente su rol defensivo, aun cuando el conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensar a los mercados y el petróleo rebota con fuerza por encima de los 100 dólares por barril. Esa combinación es relevante porque, en condiciones normales, un repunte del crudo y un deterioro del sentimiento global deberían haber presionado con mayor claridad al peso mexicano; sin embargo, la moneda local se mantiene relativamente firme, lo que sugiere que el mercado también está ponderando factores internos y una percepción todavía favorable sobre México dentro del universo emergente.

Esa resiliencia convive con un entorno claramente más frágil que el observado tras el anuncio inicial del alto al fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, pero con complicaciones en el camino. A comienzos de la semana pasada, la tregua provocó una fuerte caída del petróleo y debilitó al dólar como activo refugio, lo que favoreció ampliamente a monedas como el peso mexicano. Lo que hasta hace pocos días era interpretado como un alivio temporal tras el alto al fuego, hoy se transforma en un escenario de reescalamiento, donde el riesgo geopolítico vuelve a posicionarse como el principal catalizador de precios globales a través de la ordenanza de Donald Trump de bloquear el Estrecho de Ormuz.

Bloqueo del estrecho de Ormuz

El punto más relevante de la jornada, y que redefine completamente el escenario, es la decisión de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán. La medida implica restringir el paso de buques vinculados a puertos iraníes e interceptar embarcaciones, lo que eleva significativamente la tensión en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Este movimiento tiene implicancias profundas porque por ese estrecho circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier interrupción en un shock directo sobre los precios energéticos y las expectativas inflacionarias globales. La reacción del mercado ha sido inmediata y el petróleo ha retomado una fuerte tendencia alcista, superando nuevamente los 100 dólares por barril, mientras activos de riesgo muestran mayor volatilidad.

Producción industrial

Los datos de actividad industrial en México publicados esta mañana dejan una señal que, leída con cuidado, es menos favorable de lo que sugiere el titular mensual. La producción industrial avanzó 0,4% en febrero frente al mes previo, pero quedó por debajo del 0,6% esperado por el mercado; al mismo tiempo, en términos anuales cayó 1,3%, una contracción más profunda que la prevista de -0,7%. INEGI confirmó precisamente esa combinación: crecimiento mensual modesto y caída anual, lo que refuerza la idea de una economía que evita un deterioro abrupto, pero que sigue mostrando una base productiva débil y con poco impulso.



Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Desde una perspectiva analítica, este cruce de cifras importa mucho para el USDMXN porque apunta a una actividad económica que apenas logra estabilizarse después de varios meses de bajo dinamismo. El dato mensual positivo evita una lectura demasiado pesimista y puede ayudar a contener el deterioro de expectativas de corto plazo, pero la caída anual recuerda que la industria mexicana todavía enfrenta una demanda externa e interna insuficiente para consolidar una expansión más robusta. Para el tipo de cambio, esto implica que el peso mexicano mantiene soporte por factores financieros y de percepción, pero no necesariamente por una aceleración convincente del ciclo económico.

Fitch da oxígeno, pero no despeja el problema de fondo

Una de las noticias más relevantes para la lectura del peso mexicano este lunes es la decisión de Fitch de mantener la calificación soberana de México en “BBB-” con perspectiva estable. La agencia sostuvo que la perspectiva estable refleja su expectativa de que la economía evite un deterioro severo pese a la incertidumbre comercial e interna, aunque también dejó claro que el país seguirá mostrando un desempeño poco dinámico y que el aumento de la deuda soberana como proporción del PIB seguirá siendo un tema de vigilancia durante su horizonte de pronóstico. Fitch también proyectó un crecimiento de 1,7% para 2026 y estimó un déficit fiscal de 4,4% este año.

Para el mercado cambiario, esta ratificación tiene un efecto importante porque opera como un ancla de credibilidad en un momento en que muchos inversionistas están revisando selectivamente el riesgo soberano emergente. Que México conserve el grado de inversión, aunque sea en el escalón más bajo de Fitch, ayuda a sostener el apetito por activos locales y limita la presión sobre el dólar en el corto plazo, pero sería un error leer la decisión como una validación plena del panorama macroeconómico. Fitch está reconociendo que, a pesar de la debilidad, la política macroeconómica sigue siendo suficientemente ordenada como para evitar un deterioro más severo. Además, la propia agencia introdujo un matiz relevante para el contexto actual señalando que los precios más altos de la energía deberían tener un impacto fiscal en general neutro, porque mayores ingresos petroleros tenderían a compensarse con los costos de subsidios derivados del congelamiento de los combustibles.

Una economía que no colapsa, pero tampoco acelera

La información sobre líneas de pobreza y costo de la canasta básica añade otra capa a la lectura macro de México ya que el INEGI reporta que en marzo una persona requirió 4.940 pesos mensuales en el ámbito urbano y 3.553 pesos en el rural para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, con aumentos anuales de 5,6% y 6,1%, respectivamente, mientras el jitomate destacó por un alza anual extraordinaria. Estos datos ilustran que la presión sobre el ingreso real sigue siendo relevante y que el alivio inflacionario todavía no se traduce plenamente en una mejora homogénea del bienestar. Desde la óptica de mercado, esto limita el margen para asumir que la demanda interna entrará rápidamente en una fase expansiva.

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Fuente: INEGI

Por otra parte, las estimaciones de Barclays sobre mayores ganancias para bancos como Banorte, Gentera e Inbursa, apoyadas en crecimiento de préstamos y depósitos y en una calidad crediticia favorable, refuerzan la idea de que ciertos segmentos del sector privado siguen operando con relativa fortaleza pese al bajo crecimiento agregado. Este contraste es importante ya que México luce como una economía desigual en su tracción, donde el consumo popular sigue presionado por precios altos en bienes básicos mientras el sistema financiero conserva rentabilidad y capacidad de intermediación. Para el peso mexicano, ese cuadro mixto es relevante porque ayuda a sostener la percepción de estabilidad, aunque no construye por sí solo una tesis contundente de apreciación adicional.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 mantiene una estructura bajista de corto plazo, con una secuencia de máximos y mínimos decrecientes claramente definida y respetando una directriz descendente. El precio se mantiene por debajo de la media móvil, que actúa como resistencia dinámica, mientras las bandas de Bollinger reflejan una fase de expansión bajista previa seguida de compresión, indicando pérdida de impulso tras el desplazamiento inicial. La zona de 17.3221 funciona como soporte inmediato, mientras que la región de 17.4235 – 17.4390 se mantiene como resistencia relevante tras el último tramo correctivo.

En términos de momentum, el RSI en 41.8 se ubica en zona neutral-baja, sin señales de sobreventa, lo que permite continuidad del sesgo bajista sin agotamiento evidente. El MACD permanece en terreno negativo con ligera reducción del histograma, reflejando desaceleración del impulso vendedor más que un cambio estructural. La estructura técnica queda contenida entre soportes en 17.3221 y 17.2895, mientras que las resistencias en 17.4235 y 17.4390 delimitan el techo del rango dentro de una tendencia bajista predominante.