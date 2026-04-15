Dólar Hoy México: peso mexicano retrocede a 17.25 levemente tras nuevas tensiones en Medio Oriente y sólidos datos en EE.UU.

Ormuz y geopolíitca

Elmuestraeste miércoles 15 de abril, con elmoviéndose en torno a los, en una jornada donde el mercado ha dejado atrás el sesgo alcista delobservado en sesiones previas. La cotización refleja un equilibrio entre fuerzas externas e internas, donde, pese a ciertos datos favorables para, la divisa mexicana lofra sostener niveles cercanos a mínimos recientes. Este comportamiento responde a una pérdida de impulsodelen un contexto dodo el riesgocomienza a reinterpretarse bajo u

El bloqueo de Estados Unidos sobre el Estrecho de Ormuz continúa vigente, manteniendo restricciones sobre el comercio marítimo iraní y elevando el riesgo sobre el suministro energético global, sin embargo lo relevante para el mercado hoy es el cambio en las expectativas donde se están intensificando los esfuerzos diplomáticospara extender el alto al fuego y avanzar hacia nuevas rondas de negociación.

En las últimas horas, distintas fuentes han confirmado que Estados Unidos e Irán están evaluando retomar conversaciones, con mediación internacional y presión de actores regionales para evitar una ruptura del actual equilibrio. Incluso desde Washington se ha deslizado que el conflicto podría estar cerca de terminar, lo que ha contribuido a moderar la reacción de los mercados pese a las tensiones persistentes. Esta narrativa es clave, porque cambia la percepción de riesgo desde un escenario de escalada abierta hacia uno de negociación activa.

Aunque el petróleo sigue condicionado por el bloqueo, la ausencia de nuevas disrupciones mayores y la expectativa de diálogo han evitado un nuevo rally alcista, lo que reduce la presión inflacionaria global en el margen. Esto, a su vez, limita el impulso del dólar como activo refugio y permite que monedas emergentes como el peso mexicano mantengan estabilidad, incluso en un entorno geopolítico complejo.

Datos positivos sostienen al dólar estadounidense

El índice Empire manufacturero de la Fed de Nueva York sorprendió al alza al ubicarse en 11 puntos en abril, muy por encima de lo esperado, mientras que los precios de exportación avanzaron 1,6% mensual, reflejando una dinámica externa todavía sólida. Este tipo de cifras suele ser favorable para el dólar, ya que refuerza la narrativa de una economía que mantiene tracción a pesar de las condiciones globales. Aun así, la reacción del mercado ha sido contenida y parte de esto se explica porque los datos inflacionarios recientes, especialmente el IPP y el IPC publicados en días previos, han mostrado señales de moderación, lo que limita el margen para que la Reserva Federal adopte una postura más agresiva.



Índice de manufactura del estado de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Fuente: xStation, desde datos de la Fed de Nueva York

Además, el mercado parece estar priorizando el contexto global por sobre los datos puntuales en el que la combinación de tensiones geopolíticas y expectativas de negociación genera un entorno donde los indicadores macro, aunque positivos, no tienen la misma capacidad de mover el tipo de cambio de forma sostenida. Esto explica por qué el dólar logra repuntar en el margen, pero no consolida una tendencia alcista clara frente al peso mexicano.

Consumo resiliente y estrategia energética en medio de la crisis

En el plano local, los datos muestran una economía que, si bien enfrenta desafíos, mantiene ciertos focos de resiliencia. El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) anticipa un crecimiento anual de 2,1% para febrero y marzo, lo que sugiere que el consumo interno sigue sosteniendo la actividad económica, incluso en un entorno de inflación persistente y volatilidad externa.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha implementado medidas para contener el impacto del alza en los precios energéticos sobre los consumidores, buscando evitar que el encarecimiento del petróleo, derivado del conflicto en Medio Oriente, se traslade directamente al bolsillo de los hogares. Esta estrategia apunta a mantener estabilidad en precios de combustibles, aunque implica costos fiscales que el mercado seguirá monitoreando de cerca.

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Fuente: INEGI

En el frente estructural, también comienzan a destacarse factores de mediano plazo como el impacto del Mundial de 2026. El evento podría aportar alrededor de 0,13 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de México, impulsado principalmente por el turismo, el consumo y la inversión en infraestructura.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

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Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 mantiene una estructura lateral tras un impulso alcista reciente que fue rechazado en la zona de 17.30–17.31, nivel donde se concentra oferta y desde donde se activa una rotación bajista hacia el soporte intermedio en torno a 17.25. La media móvil comienza a perder pendiente positiva y el precio se posiciona por debajo de ella, mientras las bandas de Bollinger se expanden tras el movimiento previo y empiezan a girar levemente a la baja, lo que sugiere pérdida de continuidad en el impulso y transición hacia una fase correctiva dentro del rango.

En términos de momentum, el RSI retrocede desde zona de sobrecompra sin generar nuevas extensiones, confirmando agotamiento del tramo alcista previo, mientras el MACD muestra cruce bajista con incremento del histograma negativo, reforzando la presión correctiva. La pérdida sostenida de 17.25 expone el siguiente soporte en torno a 17.20, mientras que la incapacidad de recuperar 17.30 mantiene el sesgo de corto plazo condicionado por rechazo en resistencia y debilitamiento del impulso.

na lógica de desescalada gradual.