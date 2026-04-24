Dólar Hoy México: peso se debilita hacia $17,42 mientras tregua EE.UU.-Irán se prolonga sin acuerdo y aumenta la tensión en Ormuz

El dólar estadounidense abrió la jornada de este viernes 24 de abril de 2026 en torno a los 17,42 pesos mexicanos, reflejando una leve depreciación del peso en un entorno donde el mercado vuelve a incorporar prima de riesgo geopolítico. A pesar de que en los últimos días se anunció la extensión indefinida del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, la falta de avances concretos en las negociaciones mantiene la cautela, especialmente por la situación aún frágil en el estrecho de Ormuz.

Alto el fuego extendido, pero sin acuerdo y con tensión persistente

La narrativa dominante en el mercado ha girado en torno a la decisión del presidente Donald Trump de extender el alto el fuego más allá del plazo original, una medida impulsada en parte por la mediación de Pakistán. Sin embargo, lejos de consolidar una desescalada definitiva, la extensión ha puesto en evidencia la fragilidad del proceso, ya que no existe aún un acuerdo estructural que resuelva los puntos críticos del conflicto, particularmente el bloqueo naval y las sanciones.

El principal foco de fricción sigue siendo el estrecho de Ormuz lo que convierte cualquier disrupción en un riesgo sistémico para los mercados energéticos. Aunque Irán había accedido previamente a permitir el tránsito bajo condiciones durante el alto el fuego, las tensiones han resurgido con episodios de control militar, advertencias de Estados Unidos y amenazas de represalias si se detectan movimientos considerados hostiles en la zona.Las conversaciones en Islamabad no lograron cerrar un acuerdo, dejando diferencias relevantes sobre el levantamiento de sanciones, el programa nuclear iraní y el control del propio estrecho.

La expectativa ahora se centra en nuevos contactos, con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajando a Pakistán para intentar reactivar el diálogo, lo que evidencia que el proceso sigue abierto, pero lejos de resolverse. La ausencia de escalada directa sostiene cierta calma, pero la incertidumbre estructural impide una compresión total del riesgo. En la práctica, el conflicto entra en una fase de pausa tensa, donde cualquier incidente en Ormuz puede volver a alterar rápidamente el sentimiento global.

Debilidad en la actividad económica local

En el plano interno, los datos publicados en la jornada aportan una lectura más desafiante para la economía mexicana en el que, por ejemplo, la tasa de desempleo no desestacionalizada se ubicó en 2,40%, mejorando frente al 2,50% esperado, lo que en apariencia refleja un mercado laboral sólido. No obstante, al observar la cifra ajustada, el desempleo subió a 2,80% desde un esperado de 2,70%, lo que sugiere que parte de la mejora responde a factores estacionales más que a un fortalecimiento estructural del empleo.

Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

El punto más relevante aparece en la actividad económica donde ell dato anual de febrero sorprendió negativamente con una contracción de -0,30% frente al crecimiento esperado de 0,70%, confirmando que la economía mexicana ha perdido tracción en el arranque del año. En términos mensuales, el avance de apenas 0,10% también quedó por debajo del 0,50% proyectado, consolidando la idea de una recuperación débil y errática, lejos de un rebote sólido tras la caída previa.

Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Este deterioro en la actividad económica se suma a señales previas de enfriamiento en el consumo y en la inversión. Lo que empieza a converger es un escenario donde la economía pierde dinamismo mientras la inflación aún no converge completamente a la meta, lo que complica la toma de decisiones del Banco de México. En este marco, el margen para recortes de tasas adicionales se vuelve más estrecho, ya que un relajamiento prematuro podría amplificar las presiones inflacionarias en un entorno externo todavía volátil.

Por otro lado, el dato de posiciones netas especulativas en el peso mexicano de la CFTC, ubicado en 59,0K, refleja que el mercado internacional aún mantiene una apuesta estructural a favor de la moneda, impulsada por factores como el carry trade y la estabilidad macro, aunque con señales recientes de moderación frente a semanas previas. Esta reducción parcial de posiciones sugiere mayor cautela ante riesgos externos como tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre tasas en Estados Unidos. Además, el nivel elevado de posicionamiento advierte sobre un posible trade congestionado, donde un shock negativo podría amplificar la volatilidad por liquidaciones rápidas. En conjunto, el peso mexicano conserva respaldo, pero con un sesgo más prudente y un comportamiento cambiario más lateral en el corto plazo.

​​​​​​​

Posiciones netas especulativas en el MXN de la CFTC. Fuente: Investing

México se prepara para un nuevo entorno comercial

En paralelo, el frente político-económico muestra un reposicionamiento estratégico por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. La nominación de Roberto Lazzeri como nuevo embajador en Washington refleja un giro hacia un perfil más técnico, con fuerte experiencia en Hacienda y en mercados financieros, en un momento donde la relación con Estados Unidos está dominada por variables económicas más que diplomáticas.

La revisión del T-MEC, prevista para julio, se da en un entorno donde el propio gobierno estadounidense ha dejado claro que los aranceles no desaparecerán, marcando un cambio estructural respecto al paradigma de libre comercio que dominó las últimas décadas. La apuesta de México apunta a defender cadenas de suministro, reducir impactos arancelarios y mantener su posición como socio estratégico, especialmente frente a la reconfiguración global que busca reducir la dependencia de Asia. A la vez, el gobierno mexicano ha dicho que no busca romper con China dado que quiere diversificar su comercio dentro de un nuevo orden económico global. El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, señaló que no existe instrucción de alejarse del gigante asiático, destacando que la región Asia-Pacífico concentra cerca del 60% de la riqueza mundial.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDMXN en M15 se mantiene dentro de una estructura lateral tras un impulso alcista fallido en la zona de 17.45, donde se observan velas con mechas superiores pronunciadas que evidencian rechazo y presión vendedora. Posteriormente, el activo pierde momentum y desarrolla movimientos erráticos con velas mixtas y cuerpos pequeños, reflejando indecisión. La media móvil se aplana y el precio oscila en torno a ella, lo que confirma la falta de una tendencia en el corto plazo.

En el tramo reciente, destaca un rechazo bajista hacia la zona de 17.38 con velas de cuerpo amplio, seguido de un rebote técnico desde niveles cercanos a 17.37, donde aparecen sombras inferiores que indican absorción de ventas. Sin embargo, el rebote pierde fuerza rápidamente y el precio vuelve a comprimirse dentro del rango. El RSI se mantiene en zona media sin extremos y el MACD muestra señales de lateralidad, lo que refuerza el escenario de consolidación, donde una ruptura por encima de 17.45 o por debajo de 17.33 será primordial para definir el próximo movimiento direccional.