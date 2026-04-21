Dólar Hoy México: peso se mantiene estable en 17,30 mientras se acerca el fin del alto al fuego entre EE.UU. e Irán

El peso mexicano inicia la jornada del 21 de abril cotizando en torno a 17,30 por dólar, manteniéndose en un rango relativamente estable pese al aumento de la incertidumbre global en las últimas horas. El tipo de cambio refleja un mercado que, tras el ajuste observado el lunes, ha encontrado cierto equilibrio, donde conviven presiones externas alcistas para el dólar con factores locales y expectativas de negociación que limitan movimientos más abruptos.

El comportamiento actual sugiere que el mercado ha internalizado parte del deterioro geopolítico ocurrido durante el fin de semana, evitando una reacción adicional significativa. A diferencia de episodios anteriores, el peso mexicano no muestra una depreciación sostenida, lo que indica que los inversionistas perciben el escenario como volátil, pero todavía contenido.

Tensión persistente en Medio Oriente tras incautación de buque y cierre del estrecho

Durante las últimas 24 horas, el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha mostrado nuevos signos de tensión, complicando aún más el escenario en el estrecho de Ormuz. La incautación de un buque iraní por parte de fuerzas estadounidenses durante el fin de semana ha sido uno de los eventos más relevantes, ya que representa una escalada directa en la estrategia de bloqueo impulsada por la administración de Donald Trump. Irán ha calificado la acción como una violación del alto al fuego vigente desde el 8 de abril, lo que pone en duda la continuidad de las conversaciones diplomáticas que se estaban gestando con mediación internacional. A esto se suma el hecho de que el estrecho de Ormuz continúa bajo control militar iraní, con restricciones al tránsito marítimo que se reactivaron tras la breve reapertura del viernes, en respuesta a la persistencia del bloqueo estadounidense sobre sus puertos.

Los precios del petróleo volvieron a repuntar con fuerza, superando nuevamente la zona de 95 dólares por barril, reflejando la reintroducción de una prima de riesgo relevante sobre el suministro global. Este movimiento mantiene presión sobre las expectativas inflacionarias y sostiene la demanda por dólares, aunque el mercado comienza a mostrar señales de saturación ante la sucesión de eventos contradictorios en muy poco tiempo.

Presión comercial y riesgos estructurales en el T-MEC

La reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se da en un momento clave en el que Washington busca redefinir su política industrial y comercial bajo un enfoque más proteccionista. La revisión de reglas de origen, el aumento del contenido regional, especialmente en el sector automotriz, y el endurecimiento de condiciones en minerales críticos forman parte de una estrategia orientada a reducir la dependencia de Asia y relocalizar cadenas productivas dentro de Norteamérica.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Fuente: Shutterstock

Aunque el país se benefició en los últimos años del nearshoring al captar inversiones que salían de Asia, el nuevo enfoque de Estados Unidos apunta a un proceso más selectivo. La posibilidad de elevar el contenido regional hacia niveles cercanos al 80% en sectores estratégicos exige una mayor integración productiva interna, lo que supone un desafío estructural para México, cuya competitividad ha estado más asociada a costos laborales y cercanía geográfica que a una base industrial profunda. En este contexto, la fuerte dependencia comercial con Estados Unidos, destino de más del 80% de sus exportaciones, con un flujo cercano a los 900.000 millones de dólares anuales, convierte al T-MEC en el principal ancla externa del crecimiento, por lo que cualquier cambio en sus reglas impacta directamente la inversión, la relocalización y las expectativas económicas.

Con negociaciones formales previstas para el 25 de mayo, la incertidumbre se concentra en el corto plazo, elevando la sensibilidad del tipo de cambio frente a factores políticos. A nivel sectorial, casos como el del azúcar evidencian un endurecimiento comercial más amplio, con caídas relevantes tras la reducción de cuotas impuestas por Estados Unidos, una tendencia que también alcanza a industrias como acero, aluminio, automotriz, farmacéutica y tecnología.

Posible apertura hacia Cuba

En paralelo a las tensiones comerciales con Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum evalúa ampliar inversiones y acuerdos con Cuba en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla. La iniciativa se apoya en la apertura impulsada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel y cuenta con la participación de entidades como la Secretaría de Hacienda, Bancomext y Amexcid, lo que refleja una estrategia coordinada de política exterior con implicancias económicas. Sin embargo, el contexto es complejo: Cuba acumula una contracción del PIB cercana al 11% en cinco años, enfrenta una fuerte caída del turismo y una crisis energética agravada por el endurecimiento de sanciones estadounidenses, factores que convierten cualquier inversión en una apuesta de alto riesgo con retornos inciertos y un marcado componente político.

Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba. Fuente Shutterstock

Más allá del limitado potencial económico en el corto plazo, el mercado pone el foco en la lectura geopolítica de este acercamiento. México ha reforzado su apoyo a Cuba en el plano humanitario y diplomático, incluso junto a países como España y Brasil, en un momento en que Washington endurece su postura en la región. Este posicionamiento introduce posibles fricciones con Estados Unidos, principal socio comercial y ancla económica de México, especialmente en un contexto donde el T-MEC está bajo revisión y figuras cercanas a Donald Trump han cuestionado el acuerdo. Aunque el impacto no sería inmediato, este tipo de movimientos tiende a elevar la prima de riesgo en el mediano plazo, en la medida en que sugieren una divergencia estratégica entre ambos países.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El USD/MXN en M15 se mantiene en una estructura lateral tras la caída previa, respetando claramente el rango delimitado entre el soporte en torno a 17.28 y la resistencia cercana a 17.33–17.35. Dentro de ese rango, el precio ha mostrado rechazos consistentes en la parte alta, destacando velas con mechas superiores largas en la zona de 17.33, lo que evidencia presión vendedora activa cada vez que intenta romper al alza. En el último impulso, aparece una vela alcista con cuerpo amplio seguida rápidamente por velas de indecisión y rechazo, lo que confirma falta de continuidad compradora y presencia de oferta institucional en ese nivel.

En la parte baja, las velas muestran sombras inferiores más marcadas y cuerpos pequeños, señal de absorción de ventas cerca del soporte, mientras el RSI se mantiene en zona media sin tendencia clara y el MACD prácticamente plano, reforzando el contexto de consolidación. La combinación de mechas en ambos extremos, cuerpos reducidos en la fase reciente y falta de expansión en las bandas de Bollinger sugiere equilibrio temporal, con probabilidad de continuación lateral a menos que aparezca una ruptura con velas de cuerpo sólido y cierre fuera del rango.