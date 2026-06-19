Dólar hoy México: peso sube en sesión de baja liquidez, pero cierra semana presionado por la Fed

El peso mexicano (USDMXN) cotiza con una apreciación moderada de 0,2% este viernes, con el USD/MXN en torno a 17.32, sin embargo, el dólar cierra la semana con una ganancia de 0,5% frente a la divisa mexicana, construida íntegramente sobre el giro hawkish que adoptó la Fed el miércoles. Sin datos económicos de México en la jornada de hoy y con los mercados de EE.UU. cerrados por el feriado de Juneteenth, la sesión transcurre con baja liquidez y sin catalizadores nuevos que alteren la dirección que marcó el FOMC a mitad de semana.

El giro hawkish de la Fed y el diferencial de tasas marcan la semana

La Fed bajo Kevin Warsh mantuvo el rango de tasas sin cambios en 3,50%-3,75% el miércoles, pero el dot plot reveló que aproximadamente la mitad de los miembros del FOMC proyecta al menos un alza de 25 puntos básicos en 2026, y el mercado descuenta actualmente una probabilidad cercana a 50% de que ese movimiento llegue en septiembre. Warsh rechazó entregar forward guidance explícita sobre el próximo paso, pero enfatizó que la inflación lleva varios años por encima de la meta de 2%, señal que el mercado leyó como un sesgo hacia mayor restricción. La reacción fue un alza del dólar frente a la mayoría de las divisas emergentes, con el índice dólar trepando a máximos de más de un año.

El diferencial de tasas de México frente a EE.UU.. Fuente: Tradingeconomics.

Para el peso mexicano, la señal hawkish de la Fed actúa en contra de uno de sus principales sostenedores. El diferencial de tasas entre Banxico, que cerró su ciclo de recortes en 6,50% el mes pasado, y la Fed en 3,50%-3,75%, sigue siendo uno de los más amplios entre las grandes economías emergentes y es lo que da sustento estructural al carry trade que fluye hacia la divisa mexicana. Cada señal que acerca a la Fed a una posible subida de tasas estrecha ese diferencial de manera implícita, reduciendo el atractivo relativo del peso y generando el tipo de presión que se vio esta semana.

Feriado en EE.UU., cancelación de las conversaciones con Irán y T-MEC

La jornada del viernes está condicionada por el cierre de los mercados estadounidenses por el feriado de Juneteenth, lo que reduce el volumen de operaciones y limita los movimientos del tipo de cambio en ambas direcciones. El contexto geopolítico sumó una cuota adicional de cautela, las conversaciones entre EE.UU. e Irán previstas para hoy en Ginebra fueron canceladas, y circularon reportes sobre menor tráfico a través del Estrecho de Ormuz, lo que mantuvo firmes los precios del petróleo e introdujo incertidumbre sobre si el acuerdo de desescalada avanzará según lo esperado. México no publica datos económicos en la jornada de hoy.

El T-MEC también forma parte del contexto de mediano plazo, aunque no es el factor que explica los movimientos del peso esta semana. El secretario de Economía Marcelo Ebrard confirmó que el 1 de julio se realizará una reunión virtual entre los tres países para definir la hoja de ruta de la revisión formal del tratado, con alternativas que van desde una extensión automática de 16 años hasta mecanismos de revisión periódica en un horizonte de diez años. Los equipos negociadores avanzaron en reglas de origen, seguridad económica y algunos aspectos sectoriales, pero los aranceles que Washington mantiene sobre importaciones mexicanas de acero, aluminio y automóviles siguen siendo uno de los nodos de mayor tensión para México en esa mesa. Para el tipo de cambio, la revisión del T-MEC es una fuente de incertidumbre comercial de mediano plazo, no un catalizador de cotización diaria.

Análisis técnico del dólar en México hoy

El USDMXN en M15 mantiene una estructura de corto plazo deteriorada tras perder la directriz alcista que guiaba el avance desde los mínimos de 17.18 y ser rechazado nuevamente en la zona de 17.39, nivel donde ya había aparecido oferta previamente. El precio cotiza ahora muy cerca de la media de 200 periodos en 17.32, soporte dinámico que está siendo puesto a prueba mientras el RSI se mantiene por debajo de 40 y el MACD continúa en terreno negativo.

Una ruptura clara bajo 17.32 aumentaría la probabilidad de una extensión bajista hacia 17.26 y posteriormente 17.24, mientras que para aliviar la presión vendedora sería necesario recuperar primero 17.33 y luego superar 17.39, resistencia que coincide con el último máximo relevante y el origen del tramo correctivo actual.

Fuente: xStation5.