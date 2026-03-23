Dólar Hoy México: se mantiene cerca de 17.80 tras caída del petróleo y sólidos datos de consumo

El dólar estadounidense en México opera en torno a 17.75–17.82 pesos mexicanos este lunes 23 de marzo, en una sesión marcada por un cambio relevante en el entorno global tras la fuerte caída del petróleo y por datos internos que refuerzan la resiliencia de la economía mexicana. El tipo de cambio en México se estabiliza después del ajuste bajista observado en las últimas jornadas, en un mercado que comienza la semana con un sesgo más equilibrado.

El petróleo cambia el tono del mercado y presiona al dólar

El anuncio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán generó un giro brusco en las expectativas, provocando una caída cercana al 10% en el precio del crudo en cuestión de horas. Este movimiento es clave para el mercado cambiario porque reduce uno de los principales focos de presión inflacionaria global. Durante las semanas previas, el alza del petróleo había impulsado episodios de aversión al riesgo y fortalecido al dólar, pero la reciente corrección ha generado el efecto contrario, es decir, menor demanda por refugio y mayor espacio para monedas emergentes. En ese contexto, el peso mexicano ha logrado sostenerse e incluso recuperar parte del terreno perdido, en línea con un entorno global algo más estable.

El consumo en México sorprende y refuerza el soporte del peso

En el frente local, los datos publicados esta mañana entregaron una señal clara de fortaleza en la demanda interna. Las ventas minoristas en México crecieron un 5,0% anual en enero, muy por encima del 3,1% esperado, mientras que en términos mensuales avanzaron un 1,0%, mostrando un inicio de año sólido para el consumo.

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Variación anual de las ventas minoristas de México en porcentaje durante los últimos meses. Fuente Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Este tipo de cifras es especialmente relevante porque el consumo interno en México es uno de los principales motores de la economía mexicana. Un crecimiento por encima de lo previsto mejora las perspectivas de actividad y también refuerza la percepción de estabilidad macroeconómica, lo que tiende a apoyar al peso mexicano en episodios de volatilidad externa. Mientras el entorno global da un respiro, los datos locales confirman que el soporte interno sigue presente.

El T-MEC sigue en el fondo de la discusión

La última encuesta de manufactureros en Estados Unidos lo deja bastante claro. Aunque el 75% de las empresas tiene una visión positiva del negocio, cerca de siete de cada diez identifican la incertidumbre comercial como su principal preocupación. Y esa incertidumbre está directamente ligada al proceso de revisión del tratado.

Más de la mitad de esas empresas están integradas con México o Canadá en sus cadenas de suministro, y una parte importante del comercio ocurre incluso dentro de las mismas compañías. Eso explica por qué, aunque hoy el tipo de cambio en México se mueva por petróleo o datos de consumo, el fondo sigue siendo estructural: reglas de comercio, inversión y producción en la región.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

En USDMXN M15 se observa un cambio de carácter claro tras la caída impulsiva desde la zona de 18.07, donde el precio rompe estructura alcista previa y genera una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. El movimiento bajista es fuerte y direccional, con expansión de bandas de Bollinger y RSI entrando en sobreventa (~29), lo que confirma presión vendedora activa, aunque ya en fase de posible agotamiento de corto plazo. Actualmente el precio se encuentra consolidando cerca de 17.70–17.77, justo por encima de un soporte intermedio, sin señales claras aún de reversión estructural.

El sesgo inmediato sigue siendo bajista mientras el precio no recupere 17.80–17.95, zona que ahora actúa como resistencia tras el quiebre. En términos de probabilidad, es más factible una continuación hacia 17.64 (zona marcada de demanda) antes que un giro inmediato, aunque no se descarta un rebote técnico por sobreventa. Operativamente, cualquier subida hacia 17.80 puede funcionar como pullback para continuación bajista, mientras que solo una recuperación sostenida por encima de 17.95 cambiaría el escenario actual.