Dólar Hoy México: se mantiene cerca de $17,83 mientras el mercado pondera reservas récord, remesas mixtas y nuevas fricciones energéticas en el T-MEC

El dólar abre este jueves 2 de abril en torno a 17,83 pesos mexicanos, en una sesión donde el tipo de cambio se mueve con relativa calma. El mercado está procesando simultáneamente una señal de fortaleza financiera inmediata, el aumento de las reservas internacionales, y varios elementos que reordenan la discusión de mediano plazo sobre crecimiento, inflación, cuentas externas y relación comercial con Estados Unidos. Esa combinación explica por qué el peso mexicano logra sostenerse por debajo de 18, pero sin recuperar todavía una narrativa plenamente favorable.

Las reservas internacionales dan una señal de respaldo inmediato al peso

El dato más sólido del día en el frente local es el de reservas internacionales, que se ubicaron en 257.800 millones de dólares, por encima de los 249.000 millones previstos. En un mercado que viene de semanas donde el foco estuvo puesto en inflación, petróleo, tasas y déficit, este resultado tiene un valor especial porque devuelve una señal concreta de capacidad de respuesta financiera. Con un nivel de reservas de esta magnitud se fortalece la percepción de liquidez externa del país, mejora el colchón frente a episodios de volatilidad y ayuda a contener lecturas más negativas sobre el peso en el corto plazo. No implica por sí mismo una tendencia alcista para la moneda mexicana, pero sí actúa como ancla en momentos donde el mercado está muy sensible a cualquier deterioro en cuentas externas o percepción de riesgo macro.



Fuente: Trading Economics, desde datos del Banco de México

Lo importante es que este dato aparece justo cuando el mercado venía incorporando más riesgos en torno a México, en ese sentido, las reservas funcionan como contrapeso. Si en días recientes los datos giraron en torno al recorte de Banxico, el deterioro fiscal o el choque petrolero, hoy Banxico aporta una señal distinta en el que el país sigue contando con una posición externa robusta.

Hacienda mantiene una visión constructiva para 2026 y 2027



Fuente: XTB Research

La publicación de los Precriterios Generales de Política Económica añade una capa más profunda al análisis de hoy, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Édgar Amador Zamora, mantuvo para 2026 una previsión de crecimiento del PIB en un rango de 1,8% a 2,8% y proyectó para 2027 un avance de 1,9% a 2,9%. Al mismo tiempo, ajustó sus supuestos macro para reflejar el nuevo entorno en el cual se estima una inflación de 3,7%, una tasa de interés de 6,3%, un tipo de cambio promedio de 18,0 pesos por dólar y una mezcla mexicana de petróleo de 77,3 dólares por barril, frente a los 54,9 dólares planteados previamente, es decir, un ajuste al alza de 22,4 dólares por barril. Hacienda también plantea que la deuda pública se ubique en torno a 55% del PIB en 2027, con un proceso de normalización fiscal en curso y requerimientos financieros del sector público de 4,1% del PIB.

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Fuente: XTB Research

México mantiene fundamentos macro sólidos, deuda sostenible, un sistema financiero resiliente, niveles históricamente altos de inversión extranjera directa y una posición estratégica en las cadenas de valor de Norteamérica, pero para el mercado lo verdaderamente importante es si ese escenario es consistente con lo que vienen mostrando los datos recientes.

Hacienda sostiene que el consumo seguirá respaldado por salarios reales, empleo y programas sociales, y que la inversión privada repuntará conforme avance la revisión del T-MEC. Sin embargo, el contexto sigue cargado de incertidumbre pues el petróleo está más caro, la inflación cada vez es más alta y estando en una renegociación comercial con Estados Unidos donde el capítulo energético se está convirtiendo en un foco de conflicto mucho más visible. Por eso, aunque los Precriterios aportan una narrativa de estabilidad, difícilmente alcanzan por sí solos para reordenar las expectativas del mercado cambiario.

Las remesas también ayudan a entender el trasfondo del mercado: en febrero de 2026 México recibió 4.468 millones de dólares, apenas un 0,4% más interanual, mientras que el acumulado de enero y febrero alcanzó 9.062 millones, ligeramente por debajo de los 9.112 millones del mismo periodo de 2025; en los últimos doce meses, el total llegó a 61.727 millones, lo que apunta más a una estabilización que a un crecimiento. Según BBVA, tras meses débiles los envíos muestran señales de estabilidad, aunque Monex advierte que el comportamiento sigue siendo desigual y sin una tendencia clara de recuperación. Además, en términos reales el poder adquisitivo de estas remesas cayó 16,1% anual, lo que significa que el leve incremento en dólares no se traduce en una mejora equivalente para los hogares, pese a que estos flujos impactan directamente en consumo, salud, educación y ahorro; así, aunque un dólar fuerte puede aliviar parcialmente en pesos, la inflación erosiona ese beneficio, dejando al mercado con una señal mixta: las remesas no caen, pero tampoco impulsan con fuerza la demanda interna.

El frente energético del T-MEC se endurece y vuelve a colocar a México bajo presión

Donde sí aparece una fuente clara de tensión estructural es en el frente comercial y regulatorio con Estados Unidos, esto porque el nuevo reporte anual de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) vuelve a señalar que México obstaculiza la participación de empresas estadounidenses en el sector energético, argumentando que las reformas más recientes favorecen a Pemex y CFE mediante demoras, rechazos o revocaciones injustificadas de permisos, además de nuevas reglas que reducen la vigencia de los permisos de importación de combustibles de 20 a 5 años y la de comercialización de 30 a 2 años, sin aplicar ese mismo trato a Pemex.

Para Washington, esto toca apartados sensibles del T-MEC relacionados con competencia, inversión y trato no discriminatorio. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ya había anticipado ante el Congreso que el clima del sector energético en México sería una de sus prioridades en la revisión del acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió esta semana que las empresas públicas no pueden ser consideradas monopolios porque son la empresa del pueblo de México y un instrumento de soberanía, accesibilidad y sustentabilidad. Al mismo tiempo, su gobierno ha abierto una vía pragmática mediante contratos mixtos, con ejemplos como el proyecto Trión en aguas profundas junto a Woodside Energy, y con la próxima visita a México de Magda Chambriard, directora de Petrobras, para presentar la propuesta impulsada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de una posible alianza con Pemex en el Golfo de México.

México defiende políticamente el control estatal, pero reconoce operativamente que necesita socios, tecnología y capital, es por esto que esa tensión entre soberanía energética e integración comercial seguirá siendo uno de los factores más delicados para el peso mexicano en los próximos meses.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

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Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 presenta una estructura de recuperación tras un impulso alcista previo que pierde continuidad, evidenciada por el rechazo en la zona de resistencia comprendida entre 17.9544 y 17.9645. Luego del movimiento impulsivo desde 17.8055, el precio logra posicionarse por encima de la media móvil con pendiente positiva, pero posteriormente entra en una fase de corrección que lo lleva nuevamente hacia niveles cercanos a 17.8965. Las bandas de Bollinger muestran expansión durante el impulso y posterior contracción en la fase actual, con el precio desplazándose desde la banda superior hacia la media y acercándose a la banda inferior, lo que refleja pérdida de volatilidad y ajuste del movimiento previo.

El RSI retrocede desde niveles cercanos a sobrecompra hacia la zona media-baja, indicando debilitamiento del impulso alcista, mientras que el MACD muestra reducción del histograma positivo y cruce bajista de sus líneas, evidenciando un cambio en el momentum. A nivel técnico, la zona de 17.8702 actúa como soporte inmediato tras el retroceso, mientras que 17.9544 se mantiene como resistencia relevante superior, con el precio actualmente oscilando entre estos niveles y condicionado por la interacción con la media móvil como referencia dinámica en el corto plazo.