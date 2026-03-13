Dólar Hoy México: se mantiene cerca de 17.84 tras débiles datos industriales en México y señales mixtas desde EE.UU, mientras persisten los conflictos geopolíticos.

El dólar estadounidense opera alrededor de 17.80–17.84 pesos mexicanos durante la jornada del viernes 13 de marzo, manteniéndose relativamente estable frente a la moneda mexicana en un contexto marcado por la publicación de nuevos datos macroeconómicos en Estados Unidos y cifras más débiles de actividad industrial en México.

El movimiento del tipo de cambio se produce después de una semana de elevada volatilidad para el peso mexicano, influida principalmente por la evolución del conflicto en Medio Oriente y los cambios en el precio del petróleo, factores que han generado episodios alternados de aversión al riesgo y recuperación en los mercados emergentes.

Producción industrial en México decepciona al mercado

Uno de los principales catalizadores de la jornada provino de México, donde los datos de actividad industrial mostraron un desempeño inferior al esperado al inicio del año.

La producción industrial mensual de enero cayó un 1.1%, muy por debajo de la previsión de estabilidad (0%), mientras que en términos anuales la actividad también retrocedió un 1.1%, frente al crecimiento esperado de 1.7%.

Producción industrial intermensual en México. Fuente: Trading Economics, desde Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Producción industrial interanual en México. Fuente: Trading Economics, desde Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estas cifras sugieren una desaceleración más marcada de la actividad manufacturera y del sector industrial mexicano, un componente clave de la economía del país debido a su fuerte integración con el ciclo económico de Estados Unidos.

Datos mixtos desde la economía estadounidense

En Estados Unidos, los indicadores publicados durante la jornada mostraron señales mixtas sobre el ritmo de la economía.

El PIB trimestral del cuarto trimestre fue revisado a 0.7%, por debajo de la previsión del mercado de 1.4%, lo que apunta a una moderación mayor del crecimiento hacia el cierre del año pasado.

En paralelo, los precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE), uno de los indicadores de inflación más seguidos por la Reserva Federal, se ubicaron en línea con las expectativas:

PCE subyacente mensual: 0.4%

PCE subyacente anual: 3.1%

Estos datos refuerzan la idea de que las presiones inflacionarias continúan moderándose gradualmente, aunque todavía se mantienen por encima del objetivo de la Reserva Federal.

Un peso mexicano sensible al entorno global

Durante los últimos días, el comportamiento del peso mexicano ha estado fuertemente influido por factores externos. El aumento del precio del petróleo y la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente provocaron episodios de presión sobre la moneda mexicana a comienzos de la semana, seguidos posteriormente por movimientos de estabilización. En este contexto, el tipo de cambio ha oscilado en torno a la zona de 17.70–17.90 pesos por dólar, reflejando un mercado que continúa reaccionando tanto a los datos macroeconómicos como a los cambios en el sentimiento global de los inversionistas.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio viene de rechazar con fuerza la zona marcada de resistencia alrededor de 17.89–17.90, donde aparecieron ventas claras y comenzó una estructura bajista en M15 con máximos y mínimos descendentes. Tras perder la EMA 20 (naranja) y luego la EMA 50 (azul), el impulso vendedor se aceleró y el precio ahora se aproxima a la EMA 100 (negra). La zona entre 17.77 y 17.75 actúa como soporte inmediato, y más abajo se observa una zona de demanda marcada cerca de 17.73.

En indicadores, el RSI está cerca de 30, lo que sugiere que el movimiento podría estar entrando en sobreventa y podría aparecer algún rebote técnico. Al mismo tiempo, el ADX alrededor de 30–35 indica que la tendencia reciente tiene cierta fuerza. Si el precio mantiene presión bajo las medias, podría intentar extender la caída hacia 17.75–17.73; pero si recupera la EMA 20 y la zona de 17.87, no sería descartable un rebote hacia la resistencia marcada.