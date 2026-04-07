Dólar Hoy México: se mantiene en $17,75 mientras crecen las dudas sobre el crecimiento y el escenario fiscal

El dólar inicia la jornada de este martes 7 de abril en torno a 17,75 pesos mexicanos, con una leve apreciación del peso mexicano frente a los 17,77 de la sesión previa, en un movimiento que refleja cierta estabilidad cambiaria tras la volatilidad observada en jornadas anteriores.

Geopolítica domina el mercado

La situación entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase crítica, luego de que Donald Trump estableciera un ultimátum hasta hoy en la noche para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz o enfrente consecuencias militares directas. El propio Trump ha amenazado con ataques a infraestructura clave, incluyendo plantas energéticas y transporte, mientras que Estados Unidos ya ha ejecutado bombardeos sobre objetivos estratégicos como la isla de Kharg, responsable de aproximadamente el 90% de las exportaciones petroleras iraníes.

Irán, por su parte, ha rechazado las condiciones y mantiene el control del estrecho como herramienta de presión, lo que ha reducido significativamente el flujo energético global y elevado la incertidumbre. Este escenario ha tenido un impacto inmediato en los mercados, el petróleo ha vuelto a superar los 110 dólares por barril, mientras los activos de riesgo retroceden y el dólar se fortalece a nivel global ante la posibilidad de una escalada mayor.

El mercado empieza a cuestionar el escenario macro

Uno de los focos principales de la jornada está en la creciente divergencia entre las proyecciones oficiales y las expectativas del mercado. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, mantiene una visión relativamente optimista, proyectando un crecimiento del PIB en torno a 2,3% para 2026 y cifras similares o incluso superiores para 2027, sin embargo, distintas instituciones comienzan a marcar distancia respecto a este escenario. Desde el sector privado, las estimaciones se ubican considerablemente por debajo, con previsiones en torno a 1,5%–1,8%, mientras que el propio Banco de México proyecta cifras cercanas al 1,6%.

​​​​​​Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México

Este desajuste entre expectativas oficiales y condiciones reales introduce un riesgo relevante y es que si el crecimiento económico no se materializa como se proyecta, las cuentas fiscales podrían enfrentar presiones adicionales.

La industria automotriz muestra resiliencia

La industria automotriz, por ejemplo, registró un desempeño sólido en el primer trimestre de 2026, con la venta de 381.632 vehículos ligeros, lo que representa un crecimiento anual de 3,7% y un nuevo récord histórico para un primer trimestre.

Solo en marzo, se comercializaron 131.548 unidades, un aumento de 2,4% interanual, superando incluso las expectativas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Según Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, estos resultados reflejan una mejora en la confianza del consumidor, condiciones de financiamiento más favorables y una estabilización en las cadenas de suministro.

​​​​​​Fuente: XTB Research

Además, marcas como Nissan (17,6% de participación de mercado), General Motors (13,2%) y Grupo Volkswagen (11,1%) continúan liderando el mercado, consolidando la relevancia del sector dentro de la economía mexicana. Sin embargo, este tipo de datos positivos no logra revertir el diagnóstico general. El crecimiento sigue siendo desigual, concentrado en sectores específicos, mientras que áreas clave como la inversión y la actividad industrial continúan mostrando debilidad. En otras palabras, hay resiliencia, pero no una recuperación generalizada.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

​​​​​​Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 presenta una estructura de recuperación dentro de un rango lateral, tras el rebote desde la zona de 17.7096, donde previamente se observa una reacción clara en soporte. Desde ese nivel, el precio desarrolla una secuencia de mínimos ascendentes de corto plazo, logrando posicionarse nuevamente por encima de la media móvil (línea amarilla), la cual comienza a inclinarse levemente al alza. Sin embargo, el avance se encuentra contenido por la zona de oferta en 17.7798–17.8359, donde el precio muestra rechazo y desaceleración, manteniendo la cotización dentro de un rango delimitado. Las bandas de Bollinger evidencian una expansión moderada tras la fase de contracción previa, lo que sugiere reactivación de volatilidad en este tramo.

El RSI se ubica en niveles cercanos a 60–70, reflejando fortalecimiento del momentum alcista sin alcanzar condiciones extremas, mientras que el MACD mantiene cruce positivo con histograma creciente, lo que indica continuidad en la recuperación del impulso. La zona de 17.7096 continúa funcionando como soporte relevante tras la reacción previa, mientras que la franja entre 17.7798 y 17.8359 se mantiene como resistencia inmediata dentro de la estructura actual. La interacción del precio con estos niveles, junto con la pendiente de la media y el comportamiento de las bandas, podría asociarse a una fase de presión alcista moderada contenida dentro de un rango más amplio.