Dólar Hoy México: sube sobre los $18 por presión del petróleo, cambio en expectativas de tasas y deterioro del escenario macro

El tipo de cambio inicia este lunes 30 de marzo en torno a los 18.06 pesos por dólar, marcando un salto relevante frente al cierre previo cercano a los 17.77 y confirmando que el mercado cambiario mexicano ha entrado en una fase distinta. El avance de más de 25 centavos en la apertura refleja un reposicionamiento claro donde el peso mexicano deja de operar bajo la lógica de fortaleza sostenida que dominó semanas anteriores y pasa a un entorno donde los factores negativos comienzan a acumularse y a interactuar entre sí.

Este cambio es importante porque rompe una narrativa del peso como una de las monedas emergentes más resilientes, apoyada por tasas altas, flujos financieros y estabilidad macro relativa y hoy ese equilibrio se vuelve más frágil.

El petróleo deja de ser neutral y pasa a ser un problema macro

Uno de los factores más determinantes detrás del movimiento actual es el petróleo, pero no desde la lectura tradicional. Aunque históricamente un alza del crudo podía interpretarse como algo positivo para México, el contexto actual es distinto. La mezcla mexicana ha superado los 100 dólares por barril en medio de la crisis geopolítica, siguiendo la tendencia global del Brent y el WTI.

Comparación de precios del USDMXN (barras rojas y verdes) con el Brent (barras azules y blancas). Fuente: xStation.

El problema es que México ya no es un exportador neto de energía como en el pasado y hoy depende en gran medida de importaciones de combustibles y gas natural, especialmente desde Estados Unidos, lo que cambia completamente la situación. El encarecimiento del crudo se traduce directamente en mayores costos de importación, presión sobre la balanza externa y, lo más relevante para el mercado, un impacto inmediato en la inflación. El alza del petróleo no está fortaleciendo al peso mexicano, por el contrario, puede debilitarlo al deteriorar variables fundamentales como inflación, cuentas externas y costos productivos. Además, este shock energético se transmite rápidamente a la economía real, elevando costos de transporte, electricidad y producción, lo que termina erosionando el ingreso disponible y frenando el crecimiento.

Inflación persistente como el verdadero problema para Banxico

Este entorno energético está directamente conectado con la inflación ya que los datos más recientes muestran que el IPC alcanzó niveles cercanos al 4,63% anual en la primera quincena de marzo, claramente por encima del objetivo del Banco de México. Más allá del número puntual, lo relevante es la composición pues tanto el componente subyacente como el no subyacente siguen mostrando presiones, especialmente en alimentos y energía.

Esto genera un problema estructural para la política monetaria donde Banxico se encuentra en una situación incómoda pues la inflación no cede con claridad, pero al mismo tiempo la economía muestra señales de debilidad. Este tipo de escenario, inflación persistente con crecimiento débil, es particularmente complejo porque limita el margen de acción del banco central. El mercado lo está empezando a entender, pero ya no hay una expectativa clara de recortes sostenidos de tasas sin costos. Cada decisión ahora implica un trade-off más evidente entre crecimiento e inflación.

La decisión de Banxico de recortar la tasa en 25 puntos base hasta 6,75% fue el punto de inflexión en esta narrativa. No tanto por el recorte en sí, pero sí por el mensaje implícito donde da a entender que el Banco Central está priorizando el crecimiento en un contexto donde la inflación aún no está controlada.

Durante meses, el peso mexicano se sostuvo gracias al diferencial de tasas, que lo convertía en una moneda atractiva para estrategias de carry trade. Ese soporte fue clave para explicar su fortaleza incluso en momentos de incertidumbre global. Sin embargo, con este movimiento, el mercado empieza a cuestionar cuánto tiempo más ese diferencial seguirá siendo suficiente. Esto cambia completamente la dinámica del tipo de cambio ya que el peso deja de tener un respaldo claro y pasa a depender de un equilibrio mucho más delicado entre tasas, inflación y percepción de riesgo. De hecho, ya se observa que en el último mes la moneda se ha debilitado cerca de un 4,5%, reflejando este ajuste en expectativas .

La balanza fiscal entra en escena

El mercado espera la publicación de la balanza fiscal de febrero, con una proyección de déficit cercano a los -100 mil millones de pesos, muy por encima del dato previo de -19,32 mil millones. Este salto esperado no es menor dado que una desviación de esta magnitud en las cuentas públicas introduce nuevas dudas sobre la capacidad del gobierno para absorber el impacto de subsidios energéticos, apoyo a combustibles y mayores costos derivados del entorno internacional. En general, sorpresas fiscales de este tipo tienden a generar volatilidad cambiaria al afectar la percepción de sostenibilidad macro.

Además, este deterioro fiscal no ocurre en el vacío y coincide con un contexto donde el gobierno ya está utilizando estímulos fiscales para contener el precio de los combustibles, lo que reduce ingresos y presiona aún más el balance público. Para el mercado, esto abre un nuevo frente de riesgo donde se habla de inflación o crecimiento y también de la capacidad fiscal para sostener la estabilidad en un entorno adverso.

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Evolución del saldo presupuestario del gobierno de México en millones de pesos. Fuente: Trading Economics, desde datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desaceleración económica

A este escenario se suma la desaceleración económica, un factor que el mercado empieza a incorporar con más fuerza. Distintos análisis, como el de EBC Financial Group, apuntan a un enfriamiento progresivo de la actividad durante marzo, especialmente en el sector manufacturero, afectado por la menor demanda externa.

Este punto es muy importante porque introduce una nueva capa de complejidad porque hasta hace poco, el peso podía sostenerse incluso con debilidad externa gracias a fundamentos internos relativamente sólidos, pero hoy eso cambia. La economía empieza a mostrar una estructura más frágil donde el consumo interno resiste, pero la industria pierde tracción. El resultado es una economía desbalanceada, donde el crecimiento depende de pocos motores y se vuelve más vulnerable a shocks externos. Para el tipo de cambio, esto significa menor capacidad de absorber volatilidad sin ajustes.

T-MEC, energía y entorno global

El mercado también está enfrentando un entorno global más complejo, donde la revisión del T-MEC y las tensiones comerciales vuelven a tomar protagonismo. El tratado es uno de los pilares fundamentales del modelo económico mexicano, especialmente en sectores como manufactura, automotriz y exportaciones. Al mismo tiempo, la crisis energética global está redefiniendo el comportamiento de las economías emergentes. Este shock está generando una divergencia clara entre países exportadores de energía y aquellos, como México, que enfrentan costos crecientes por su dependencia energética. Esto refuerza la idea de que el mercado ya no está operando bajo una narrativa simple. La combinación de petróleo alto, inflación persistente, política monetaria menos clara, desaceleración económica y ruido comercial crea un entorno mucho más complejo.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

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Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 mantiene una estructura alcista de corto plazo, respaldada por una secuencia de mínimos ascendentes y la pendiente positiva de la media móvil, que continúa actuando como soporte dinámico en la zona de 18.08–18.05. El movimiento reciente muestra una recuperación desde ese nivel tras un retroceso técnico, llevando al precio nuevamente hacia la resistencia inmediata en 18.12–18.13, donde ya se han observado rechazos previos. Las bandas de Bollinger comienzan a expandirse tras una fase de compresión, con el precio acercándose a la banda superior, lo que podría reflejar continuidad del impulso dentro de una zona de presión.

El RSI se ubica cerca de niveles de sobrecompra, lo que indica fortalecimiento del momentum aunque en una zona donde podrían aparecer pausas, mientras que el MACD muestra un cruce alcista con histograma positivo en expansión, confirmando aceleración del movimiento reciente. A nivel estructural, la zona de 18.12–18.17 continúa funcionando como resistencia relevante, mientras que el soporte inmediato en 18.05–18.04 permanece vigente tras múltiples validaciones. El comportamiento del precio entre estos niveles podría seguir reflejando predominio comprador, aunque condicionado por la cercanía a una zona de oferta activa.