El Banco de Inglaterra mantiene los tipos sin cambios

Conclusiones clave El Banco de Inglaterra ha decidido mantener los tipos sin cambios

Solo un miembro ha votado a favor de subir tipos

El Banco de Inglaterra ha decidido mantener el tipo de interés en 3,75%, en línea con las expectativas del mercado. La votación fue 1–8–0: 1 miembro votó a favor de subir tipos ,

8 miembros apoyaron mantenerlos ,

0 votaron por recortarlos. El mercado esperaba un resultado 0–9–0, por lo que la presencia de un voto a favor de endurecer la política monetaria sugiere crecientes preocupaciones sobre las presiones inflacionistas. Gráfico GBP/USD Gráfico EUR/GBP

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