El BCRP mantiene la tasa en 4.25% por décimo mes consecutivo

El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de referencia en 4.25% por décimo mes consecutivo, una decisión que coincidió con los 12 pronósticos relevados por Bloomberg. El consenso no discutía el resultado, pero eso no significa que la inflación esté bajo control, ya qye la tasa interanual lleva desde marzo por encima del techo de la meta y en junio volvió a acelerar. Sostener la pausa es, en el fondo, una apuesta a que ese exceso es pasajero, y esa apuesta está a punto de enfrentar dos riesgos que el propio directorio ya identificó.

Una inflación que sigue por encima de la meta, aunque el mercado lo esperaba

La inflación interanual subió de 3.9% en mayo a 4.0% en junio, mientras la subyacente, que excluye alimentos y energía, pasó de 4.4% a 4.5%, ambas por encima del límite superior del rango meta de 1% a 3%. En términos mensuales, sin embargo, la inflación de junio fue de apenas 0.23%, y la subyacente sin alimentos y energía de 0.08%, cifras que el propio BCRP describe como compatibles con la meta en términos anualizados.

El resultado del mes se explicó principalmente por el alza en algunos alimentos, en particular el pescado, afectado por oleajes anómalos, mientras que la desviación de fondo respecto de la meta responde sobre todo al alza de los combustibles y sus efectos indirectos sobre el transporte registrados en marzo y abril. Excluyendo transporte, la inflación subyacente se ubica en apenas 1.6% interanual, por debajo de 2% desde abril del año pasado, lo que sugiere que el problema está bastante más concentrado de lo que sugiere el número general. Las expectativas de inflación a doce meses, además, se moderaron de 2.9% a 2.8%, dentro del rango meta.

Los riesgos que podrían prolongar la desviación

Un posible Fenómeno de El Niño de mayor intensidad, que podría golpear directamente a los rendimientos agrícolas y repetir el mismo canal que ya presionó los precios del pescado en junio, y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, cuyo alivio reciente ya permitió una corrección a la baja en los precios internacionales del petróleo, aunque la incertidumbre se mantiene.

La actualidad reciente confirma esa cautela, el petróleo cayó el viernes pero se encaminaba a cerrar la semana con una ganancia, luego de que Estados Unidos e Irán volvieran a intercambiar ataques que retrasaron la reapertura completa del Estrecho de Ormuz, incluso mientras las negociaciones por un acuerdo de paz permanente seguirían en curso según reportes. Pese a ese trasfondo, el BCRP mantiene una lectura relativamente favorable del entorno global, con perspectivas de crecimiento mundial todavía positivas y términos de intercambio que siguen beneficiando a la economía peruana.

Continuidad institucional en medio de la transición política

En paralelo a esta decisión, Julio Velarde, el veterano presidente del BCRP y considerado un pilar de estabilidad en un país políticamente volátil, aceptó esta semana extender su mandato, lo que prolongaría uno de los ejercicios más largos al frente de un banco central en el mundo. Fue nominado por la presidenta electa Keiko Fujimori, cuyo período de cinco años comienza el 28 de julio, aunque la nominación todavía debe ser confirmada por el Senado. En la misma sesión, el directorio fijó la tasa de depósitos overnight en 2.25% anual y la de operaciones de reporte y créditos de regulación monetaria en 4.75% anual para las primeras diez operaciones de los últimos tres meses. La próxima decisión de política monetaria está programada para el 13 de agosto.

El MSCI Perú hoy sube cerca de 2.5%. Fuente: xStation5.