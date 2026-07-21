Bitcoin ha superado los 66.000 dólares, mientras que los flujos de los ETF de Bitcoin al contado apuntan a un regreso gradual de la acumulación tras varias semanas de ventas prácticamente ininterrumpidas. Más importante aún, el precio ha roto al alza la zona de los 65.000 dólares y ha vuelto a situarse por encima de la media móvil exponencial de 50 días (EMA50), mejorando las perspectivas técnicas a corto plazo.

Curiosamente, la actividad compradora también se ha fortalecido en el mercado de metales preciosos, lo que podría indicar un renovado interés por activos que históricamente presentan una correlación negativa con el dólar estadounidense y que sufrieron una fuerte presión vendedora en los últimos meses. Desde una perspectiva técnica, la zona de 64.000-65.000 dólares representa ahora el primer nivel importante de soporte para Bitcoin, seguida por la zona de los 57.000 dólares, donde anteriormente apareció interés comprador.

Glassnode advierte de que Bitcoin entra en una nueva fase

Según Glassnode, Bitcoin ha entrado en una fase de consolidación después de rebotar desde niveles inferiores a los 58.000 dólares. Aunque la tendencia alcista general permanece intacta, el impulso ha comenzado a desacelerarse, y unos volúmenes de negociación al contado relativamente moderados sugieren que los inversores todavía buscan una confirmación más sólida de que la recuperación es sostenible.

Al mismo tiempo, el posicionamiento en el mercado de derivados se ha vuelto menos defensivo. El interés abierto en futuros y opciones continúa aumentando, los operadores de futuros perpetuos han vuelto a adoptar una posición neta larga y la demanda de protección frente a caídas ha disminuido. Sin embargo, Glassnode señala que el apalancamiento se está reconstruyendo con cautela, ya que las tasas de financiación siguen siendo relativamente bajas y todavía no indican un mercado sobrecalentado.

Los analistas de la firma también creen que la presión vendedora institucional podría estar disminuyendo. Señalan la mejora de las entradas de capital hacia los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos y el hecho de que muchos inversores de ETF están volviendo a acercarse al punto de equilibrio. No obstante, las entradas de capital generales siguen siendo prudentes, como refleja la continua contracción de la capitalización realizada mensual.

El mayor riesgo para el Bitcoin, según Glassnode, es el cambio en la composición de los participantes del mercado. Una proporción creciente del capital está ahora en manos de inversores a corto plazo, que tienden a reaccionar de forma más agresiva ante las fluctuaciones de precio y los cambios de impulso. Esto significa que Bitcoin sigue beneficiándose del apoyo proporcionado por los tenedores a largo plazo y de la sólida rentabilidad de los inversores, pero las futuras subidas y correcciones podrían volverse considerablemente más volátiles.

Glassnode concluye que el mercado sigue mostrando una resistencia fundamental, pero se está volviendo cada vez más sensible a la pérdida de impulso y a una posible reaparición de la presión vendedora. La firma también señala que los tenedores a largo plazo se han vuelto menos agresivos a la hora de materializar pérdidas, aunque todavía no existe una confirmación definitiva de que Bitcoin haya establecido un suelo de mercado duradero.

Cotización del Bitcoin

Si surgiera un nuevo impulso bajista desde la zona de resistencia de 66.000-70.000 dólares, una tercera gran fase bajista podría extenderse teóricamente hacia los 45.000 dólares. Cabe destacar que tanto durante la corrección invernal como nuevamente en abril, Bitcoin recuperó brevemente la EMA50 antes de reanudar su caída, lo que sugiere que un movimiento por encima de la media móvil por sí solo podría no ser suficiente para confirmar un cambio de tendencia duradero.