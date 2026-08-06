Bitcoin se mantiene cerca de los 64.000 dólares mientras regresan las entradas en los ETF

Bitcoin cotiza cerca de los 64.500 dólares el 6 de agosto, frente a aproximadamente 63.000 dólares el 1 de agosto, mientras se mantiene dentro de un rango de corto plazo relativamente estrecho. El mercado ha absorbido el regreso de las entradas en los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos, la última venta de BTC de Strategy, la falla en la generación de semillas de Coldcard y unas condiciones más débiles para la minería, sin que se produzca una ruptura decisiva. Los mercados de opciones también muestran expectativas moderadas, con las medidas de volatilidad implícita a 30 días cerca del 36%. Esta calma describe la valoración actual del mercado, y no una ausencia de riesgos.

Conclusiones clave

Los datos más recientes apuntan a cuatro acontecimientos principales:

Bitcoin ha pasado de aproximadamente 62.988 dólares el 1 de agosto a alrededor de 64.500-64.800 dólares el 6 de agosto, sin establecer una tendencia clara fuera de su rango reciente.

Los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos atrajeron entradas netas de 626 millones de dólares entre el 3 y el 5 de agosto. El IBIT de BlackRock representó aproximadamente 478,5 millones de dólares, o el 76% de ese total.

Strategy vendió 1.638 BTC por 104,73 millones de dólares entre el 27 de julio y el 2 de agosto, dejando a la compañía con 842.138 BTC.

Los investigadores estiman que el incidente de Coldcard afectó a más de 5.200 direcciones e involucró aproximadamente 1.816 BTC, valorados entre 114 y 116 millones de dólares. Estas cifras siguen siendo preliminares.

Por qué Bitcoin se mantiene estable cerca de los 65.000 dólares

Bitcoin se mantiene estable porque las fuerzas positivas y negativas que afectan al mercado se están compensando actualmente entre sí. Las entradas en los ETF proporcionan una demanda observable a través de productos regulados, mientras que la venta de Strategy y las transacciones de otros tenedores añaden oferta. Al mismo tiempo, el incidente de Coldcard ha generado preocupaciones de seguridad sin revelar una debilidad en el propio protocolo de Bitcoin.

Los datos diarios de precios ilustran este equilibrio. Bitcoin registró aproximadamente 63.000 dólares el 1 de agosto, 62.500 dólares el 3 de agosto, 63.600 dólares el 4 de agosto y 64.000 dólares el 5 de agosto, antes de avanzar hacia los 64.500 dólares el 6 de agosto. La recuperación es visible, pero el movimiento todavía no se ha convertido en una ruptura sostenida.

Los mercados de opciones ofrecen pruebas más sólidas para describir al mercado como estable. El índice BVIV de volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin cayó hasta aproximadamente el 36% el 4 de agosto, su nivel más bajo desde el 31 de mayo, mientras que el índice CME CF Bitcoin Volatility también se situaba cerca de 36 el 6 de agosto. Una volatilidad implícita baja significa que los mercados de opciones están descontando movimientos comparativamente limitados, pero no predice la dirección del próximo movimiento.

Regresan las entradas en los ETF de Bitcoin, pero la demanda está concentrada

Los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos han vuelto a registrar entradas netas, aunque gran parte del nuevo capital está ingresando en un solo fondo. Los productos registraron entradas netas de 170,1 millones de dólares el 3 de agosto, 211,5 millones de dólares el 4 de agosto y 244,4 millones de dólares el 5 de agosto. El total combinado de las tres sesiones fue de 626 millones de dólares.

El IBIT de BlackRock recibió 111,4 millones, 170,3 millones y 196,8 millones de dólares durante esas sesiones. Su total combinado de 478,5 millones de dólares representó aproximadamente el 76% de las entradas totales del grupo. Por lo tanto, las cifras muestran una demanda renovada de exposición a Bitcoin mediante ETF, pero también demuestran que esta demanda sigue estando concentrada.

La concentración también es visible en el otro extremo del mercado. Hashdex anunció que su ETF de Bitcoin DEFI, que contaba con aproximadamente 14,7 millones de dólares bajo gestión el 30 de julio, dejará de cotizar después del 17 de agosto y liquidará el Bitcoin restante. Se espera que los inversionistas que todavía mantengan participaciones reciban distribuciones en efectivo alrededor del 28 de agosto. Dado el pequeño tamaño del fondo, el efecto directo sobre la oferta debería ser limitado, pero el cierre demuestra que los flujos positivos de toda la industria no benefician por igual a todos los productos.

Las entradas positivas en los ETF de Bitcoin pueden coexistir con un precio de Bitcoin prácticamente sin cambios. La nueva demanda procedente de los fondos puede ser absorbida por ventas corporativas, tomas de beneficios u otra oferta en el mercado al contado antes de generar un movimiento más amplio en el precio.

Strategy vendió 1.638 BTC, pero mantuvo una posición considerable

La última venta de Strategy fue un acontecimiento visible del lado de la oferta, pero no representó una salida general de Bitcoin. La compañía vendió 1.638 BTC entre el 27 de julio y el 2 de agosto por ingresos totales de 104,73 millones de dólares. El precio promedio de venta fue de 63.957 dólares por BTC.

De los ingresos, 52,4 millones de dólares se utilizaron para financiar dividendos de las acciones preferentes de Strategy y 52,3 millones financiaron recompras de acciones STRC. Por lo tanto, la transacción formó parte del programa de gestión de capital de la compañía, y no de una venta realizada únicamente como respuesta a los movimientos de corto plazo del precio de Bitcoin.

Después de la transacción, Strategy informó tenencias de 842.138 BTC, con un costo total de adquisición de 63.510 millones de dólares. Su precio promedio de compra en la posición restante fue de 75.419 dólares por BTC. Nuevas ventas podrían generar oferta adicional en el mercado al contado, pero la magnitud y el momento de cualquier transacción futura siguen siendo inciertos.

El incidente de Coldcard afecta al software de la billetera, no al protocolo de Bitcoin

El incidente de Coldcard se produjo por debilidades en la generación de semillas en las versiones de firmware afectadas, y no por una vulneración de la red de Bitcoin. Coinkite advirtió que las semillas generadas en determinadas versiones de sus dispositivos Mk2, Mk3, Mk4, Mk5 y Q podrían contener menos aleatoriedad de la prevista. Ya se ha publicado un firmware corregido para los modelos y las líneas de software afectados.

Los investigadores en cadena estimaron que cuatro oleadas de transacciones sospechosas movilizaron aproximadamente 1.816 BTC desde más de 5.200 direcciones. El valor estimado fue de alrededor de 114 millones de dólares el 3 de agosto y aproximadamente 116 millones de dólares en una evaluación posterior de TRM Labs. Los totales se basan parcialmente en el análisis de patrones de transacciones y, por lo tanto, deben considerarse preliminares y no pérdidas definitivas confirmadas.

La instalación del firmware corregido evita que el mismo problema afecte a las semillas generadas en el futuro, pero no añade aleatoriedad a una semilla existente. Los usuarios con semillas afectadas deben crear una nueva semilla mediante el firmware corregido y trasladar sus fondos. El acontecimiento pone de relieve los riesgos de implementación y de claves privadas asociados con la autocustodia, pero no indica que las reglas de consenso de Bitcoin o su criptografía subyacente hayan sido comprometidas.

El incidente también ha provocado una revisión más amplia del software relacionado con Bitcoin. Una campaña asistida por inteligencia artificial en la que participaron 16 desarrolladores informó de 4.962 hallazgos en 390 billeteras, bibliotecas criptográficas y proyectos de infraestructura, incluidos 85 clasificados como críticos y 635 como de alta gravedad. Se trata de hallazgos iniciales, parcialmente automatizados, que todavía requieren validación, y no deben describirse como 85 vulnerabilidades confirmadas en Bitcoin Core.

Actualizar el firmware afectado de Coldcard no repara una semilla vulnerable ya existente. Coinkite recomienda generar una semilla de reemplazo con el firmware corregido, verificar la nueva billetera y trasladar cuidadosamente los fondos, comenzando con una pequeña transacción de prueba.

La dificultad de minería de Bitcoin apunta a presión sobre los mineros

Los datos de minería de Bitcoin muestran una competencia más débil entre los mineros que en el máximo anterior del mercado. La dificultad actual de la red es de aproximadamente 126,23 billones, después de un ajuste a la baja del 0,74%. Esta cifra se sitúa alrededor de un 14% por debajo del nivel más alto registrado en 2026 y un 19,1% por debajo del récord de noviembre de 2025.

La dificultad de minería se ajusta cada 2.016 bloques para mantener el intervalo promedio entre bloques cerca de los 10 minutos. Cuando la capacidad de cómputo abandona la red y los bloques se producen con mayor lentitud, el siguiente ajuste reduce la dificultad que enfrentan los mineros restantes. Por lo tanto, la última caída indica una reducción de la competencia minera durante el periodo de ajuste anterior.

La dificultad también se situó aproximadamente un 1,1% por debajo de su nivel de un año antes, lo que representa apenas la segunda caída interanual registrada en la historia de Bitcoin. Los analistas de minería han relacionado la contracción con unos ingresos mineros débiles, interrupciones regionales y el traslado de parte de la energía y el capital hacia infraestructuras de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Una dificultad más baja alivia las condiciones para los mineros que permanecen, pero también refleja la presión continua sobre la economía del sector.

Flujos institucionales y oferta de Bitcoin

La demanda institucional ofrece actualmente señales mixtas para Bitcoin. Los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos han registrado recientemente flujos netos positivos después de un periodo anterior de salidas, y el fondo de BlackRock representa una proporción significativa del nuevo capital. Estos flujos constituyen una medida observable de la demanda a través de productos de inversión regulados, pero su dirección puede cambiar entre sesiones bursátiles.

La venta de 1.683 BTC por parte de Strategy introdujo oferta adicional en el mercado. La transacción fue valorada en aproximadamente 105 millones de dólares y se produjo después de otras dos ventas informadas en las últimas semanas. Aunque la compañía todavía mantiene la mayor posición corporativa de Bitcoin, nuevas ventas podrían afectar la liquidez de corto plazo, especialmente durante periodos de menor actividad de negociación.

La vulneración reportada de la billetera de Coinkite también añadió un acontecimiento relacionado con la seguridad al entorno actual del mercado. Se informó del robo de Bitcoin por un valor cercano a 90 millones de dólares, lo que pone de relieve los riesgos operativos asociados con la infraestructura de las billeteras y la gestión de claves privadas, y no un cambio en el propio protocolo de Bitcoin.

Estructura de precios y patrones históricos del mercado

Bitcoin cotiza actualmente por debajo del True Market Mean, mientras que la relación AVIV se mantiene ligeramente por debajo de cero, lo que indica que el precio de mercado está por debajo del costo promedio estimado por el modelo para los inversionistas activos. Sin embargo, la relación se mantiene por encima de los umbrales de desviación estándar de -1,0 y -1,5, lo que significa que el gráfico todavía no indica el grado de presión sobre la valoración observado durante algunas fases bajistas anteriores.

La banda de precio correspondiente a una desviación estándar de -1,5 se encuentra actualmente en aproximadamente 45.000 dólares. Históricamente, los movimientos hacia esta banda han coincidido con periodos de fuerte tensión en el mercado y valoraciones relativamente bajas, aunque no han identificado de forma consistente el momento o el nivel exacto del mínimo de ciclo de Bitcoin.

Los ciclos anteriores de cuatro años indican que una fase de recuperación podría comenzar hacia finales de año, pero este patrón es descriptivo y no predictivo. Hasta que Bitcoin rompa por encima de sus principales niveles de resistencia junto con una mayor actividad en el mercado al contado, es probable que la estructura del precio siga definida por una consolidación entre zonas establecidas de soporte y resistencia.

En el gráfico diario, el índice de fuerza relativa se mantiene neutral, ligeramente por encima de 50. Mientras tanto, el cruce del MACD podría apuntar a un debilitamiento del impulso, a menos que la demanda compradora se fortalezca desde los niveles actuales.

Según el comportamiento del precio y los principales niveles de retroceso de Fibonacci, 60.000 y 57.000 dólares representan las zonas de soporte más cercanas. Desde la perspectiva del comportamiento del precio, 66.500 dólares es una zona de resistencia importante, definida por dos máximos locales anteriores y el límite superior de una formación de triángulo ascendente. Una ruptura decisiva por encima de 66.500 dólares podría abrir el camino hacia una prueba de 73.000 dólares, correspondiente al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Por el contrario, si Bitcoin no logra superar esta zona de resistencia, podría aumentar la probabilidad de una nueva prueba de los 60.000 dólares.

Fuente: xStation, TradingView

Fuente: Checkonchain