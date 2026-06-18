El BoE mantiene las tasas sin cambios. GBPUSD amplía sus pérdidas

13:00 CET, Reino Unido, decisión de tasas de interés: 3,75% (esperado: 3,75%; anterior: 3,75%).

El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra (BoE) votó 7-2 a favor de mantener las tasas de interés en 3,75%, con dos miembros de postura más agresiva apoyando una subida de 25 puntos básicos. Aunque el IPC general cayó hasta 2,8%, el Comité advirtió que la inflación probablemente volverá a aumentar más adelante este año debido a la volatilidad de los mercados energéticos y a posibles efectos de segunda ronda relacionados con la fijación de salarios.

Fuente: XTB Research

Prima agresiva derivada de Oriente Medio

El Banco de Inglaterra señaló que, si bien los recientes planes de paz en Oriente Medio han reducido los precios del petróleo y el gas natural, los mercados energéticos siguen siendo altamente volátiles y permanecen por encima de los niveles previos al conflicto. El Comité advirtió que factores mitigantes anteriores, como las liberaciones de reservas estratégicas y la menor demanda asiática, podrían amortiguar las interrupciones de suministro solo de forma temporal. Además, los elevados costos energéticos continúan impulsando aumentos más amplios en los precios de las materias primas y provocando importantes disrupciones en las cadenas globales de suministro. Los operadores han moderado sus expectativas de subidas de tasas para 2026 hasta 32 puntos básicos, manteniendo un sesgo hacia un posible inicio en septiembre, mientras que una subida de tasas ya está completamente descontada para noviembre.

La división de votos con sesgo agresivo ayudó a que el diferencial de rendimiento de los bonos a 2 años entre el Reino Unido y Estados Unidos volviera a territorio positivo. Sin embargo, el fuerte cambio registrado en este diferencial desde mayo e incluso desde principios de julio sigue justificando la debilidad observada en el GBPUSD. Fuente: XTB Research

Análisis técnico: GBPUSD (D1)

El par GBPUSD se encuentra actualmente bajo una importante presión bajista, reflejada en una ruptura pronunciada por debajo de las principales medias móviles exponenciales (EMA 10, 30 y 100). Esta ruptura indica una pérdida del impulso alcista de mediano plazo y un cambio en el sentimiento del mercado. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene apenas por encima del nivel de 30, señalando que el activo se acerca a territorio de sobreventa. Los inversores deberían vigilar de cerca este nivel, ya que una caída sostenida por debajo de 30 podría sugerir agotamiento de la presión vendedora.

Fuente: xStation5