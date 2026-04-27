⚫El Brent alcanza su nivel más alto desde el 13 de abril

Los precios del petróleo subieron en la apertura de mercado de este último lunes de abril, impulsados por las tensiones persistentes en Oriente Medio y pese a los cuestionados informes publicados por Axios. El contrato Brent julio se mantiene por encima de 100 USD/barril, mientras que el contrato Brent junio cotiza cerca de 108 USD, aproximándose a los máximos de cierre registrados en las últimas semanas. Destaca que el extremo más lejano de la curva forward también se está desplazando al alza: el contrato de agosto ya cotiza cerca de máximos locales.

Negociaciones fallidas durante el fin de semana

Las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán en Islamabad terminaron sin acuerdo. Donald Trump retiró a los negociadores, alegando falta de voluntad por parte de Irán. Por su parte, el primer ministro iraní expresó sus condolencias a Trump por el intento de asesinato del sábado, mientras que el ministro de Exteriores Aragchi se reunió en Omán con altos cargos para tratar asuntos relacionados con el Estrecho de Ormuz.

El plan de Irán: abrir Ormuz y retrasar las negociaciones nucleares

Según Axios, Irán, a través de intermediarios en Pakistán, presentó a EE. UU. una propuesta para reabrir el Estrecho de Ormuz, aplazando las negociaciones nucleares para más adelante.

La propuesta incluiría:

extender y posiblemente formalizar el alto el fuego,

levantar el bloqueo marítimo,

separar explícitamente las negociaciones sobre enriquecimiento de uranio y el paquete nuclear.

Para Washington, esto sería solo una victoria parcial, ya que el tema nuclear —el detonante de los bombardeos del año pasado y del inicio de la guerra actual— quedaría sin resolver. Para el mercado, la señal es clara: Teherán prioriza recuperar la capacidad de exportación de petróleo.

Credibilidad de los informes de Axios

Axios depende en gran medida de fuentes anónimas dentro de la administración estadounidense y de la región. Esto es tanto su fortaleza (acceso interno) como su principal punto de crítica.

Algunos analistas acusan a Axios de:

depender demasiado de fuentes no identificadas,

priorizar la velocidad sobre la verificación,

publicar rumores difíciles de confirmar.

Por otro lado, evaluaciones independientes como Ad Fontes Media clasifican a Axios como una fuente generalmente fiable. Aun así, varios informes sobre Irán han sido posteriormente desmentidos por altos funcionarios iraníes.

Trump afirma que Irán se está quedando sin capacidad de almacenamiento

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que Irán tiene “unos tres días” antes de que su infraestructura petrolera “explote desde dentro”. Argumenta que, debido al bloqueo, Irán no puede cargar petróleo en buques y que sus tanques terrestres están casi llenos (capacidad estimada: ~120 millones de barriles).

Durante su primera presidencia, la producción iraní cayó de ~3,9 mbd a ~2 mbd. La relajación de sanciones bajo Biden permitió un repunte hasta ~3,3–3,4 mbd. Las exportaciones no caerían a cero gracias a rutas alternativas como el mar Caspio mediante swaps.

Bloomberg cita análisis del AEI y Energy Aspects que sugieren que Irán se acerca a su límite de almacenamiento, lo que obligaría a cerrar pozos. Otras estimaciones (NYT, CNN) hablan de horizontes más largos: dos semanas a tres meses. Esto indica que Trump está amplificando su retórica respecto al consenso analítico.

Precios: los contratos de agosto alcanzan nuevos máximos locales

El Brent spot cotiza entre 106–108 USD, cerca de los máximos de cierre recientes. En xStation, el contrato de julio —el más líquido— cotiza ligeramente por debajo de 102 USD. El contrato de agosto está alcanzando nuevos máximos locales, lo que sugiere que el mercado espera que las tensiones persistan.

El Brent agosto cotiza ligeramente por encima de 96 USD, con posibilidad de testear los 100 USD.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Backwardation persistente

El mercado sigue en fuerte backwardation: los precios spot y de corto plazo cotizan muy por encima del resto de la curva.

El diferencial entre Dated Brent y el contrato front-month llegó a 15 USD .

Ahora se ha comprimido a 6–7 USD.

Esto no implica que el mercado esté menos ajustado, sino que:

el extremo largo de la curva ha subido,

hay señales de destrucción de demanda.

La curva forward está más elevada que hace un mes.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Implicaciones adicionales para el mercado

La incertidumbre domina. Polymarket estima menos del 33% de probabilidad de paz permanente antes del 31 de mayo, y menos del 50% antes del 30 de junio (hace dos semanas eran mucho más altas).

Goldman Sachs elevó su previsión para el Brent a 90 USD en el 4T 2026. El contrato de diciembre cotiza en 86 USD. La curva solo muestra estabilidad hacia mediados del próximo año, en torno a 75–80 USD.

Escenarios clave:

Más subidas : especialmente en contratos diferidos, si continúan las tensiones.

Caída rápida del 10–20% : si se logra un acuerdo de paz antes de lo previsto.

Rebote posterior: tras una reevaluación fundamental.

Para equilibrar el mercado bajo las restricciones actuales, la demanda tendría que caer al menos 5 mbd, algo improbable salvo un shock tipo COVID.

Niveles técnicos

El Brent cotiza en su nivel más alto desde el 13 de abril.

Resistencia clave: 105 USD

Primer soporte en corrección: 95 USD

Siguiente soporte: media móvil de 50 periodos cerca de 92 USD

Fuente: xStation5