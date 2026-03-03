Los futuros del petróleo Brent están subiendo casi un 5% hoy, situándose por encima de los 81 dólares por barril y acercándose a su nivel más alto desde enero de 2025, impulsados por las tensiones en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

La escalada en Oriente Medio continúa y el Brent se dispara

Donald Trump ha declarado que los mayores ataques contra Irán “aún están por llegar”, mientras que las fuerzas del IRGC iraní enfatizaron ayer que el Estrecho de Ormuz sigue cerrado y que no permitirán el tránsito libre de petróleo desde la región, ni por el Estrecho ni a través de la infraestructura de oleoductos. Aunque Estados Unidos niega que Irán tenga la capacidad de cerrar esta vía marítima clave, los buques muestran claramente reticencia a entrar en Ormuz. Según datos de Ocean Network Express, más de 100 petroleros están actualmente anclados cerca de la entrada del Estrecho, y ese número podría aumentar.

Tras la escalada militar en la región, el mercado descuenta el riesgo de un conflicto prolongado. Esta mañana, Donald Trump expresó su disposición para tal escenario, y ayer no descartó una operación terrestre en Irán. Para el mercado del petróleo, esto significa que el riesgo de que los precios del petróleo se acerquen al nivel “simbólico” de 100 dólares por barril se ha vuelto real. El Brent necesitaría subir aproximadamente otro 25% para alcanzar ese umbral.

El fuerte repunte del petróleo está aumentando los riesgos inflacionarios y añadiendo presión adicional sobre los activos de riesgo, incluidas las acciones estadounidenses —donde recientemente había expectativas de recortes de tipos significativos este año. Un petróleo más caro implica presiones inflacionarias persistentes a corto plazo combinadas con el riesgo de desaceleración económica.

Los futuros de índices estadounidenses cotizan a la baja hoy, con el Nasdaq 100 cayendo más de un 1,5%, mientras que los futuros del VIX suben más de un 5%. Los mercados están rotando de nuevo hacia el dólar estadounidense, y el aumento de los rendimientos de los bonos está retirando aún más capital de Wall Street.

Precio del petróleo en temporalidad diaria