El cacao cae un 4% por las noticias procedentes de Ghana

Los futuros del cacao sufren presión bajista, con una caída del 4 % intradía, tras las nuevas novedades procedentes de Ghana, ya que el mercado considera que existe margen para mejorar la financiación de las compras de cacao en el segundo mayor país productor de cacao del mundo. COCOBOD tiene previsto comenzar a emitir deuda en el mercado doméstico a finales de agosto, abandonando el modelo de préstamos sindicados internacionales que había sustentado la financiación del sector durante más de tres décadas.

Para el mercado, esto podría suponer un cambio significativo: un mejor acceso al capital podría reducir el riesgo de que las restricciones de liquidez interrumpan las compras a los agricultores y, posteriormente, el flujo de cacao hacia la cadena de suministro destinada a la exportación. Los recientes anuncios de COCOBOD sobre las perspectivas del sector ya han provocado tomas de beneficios en los futuros del cacao, y los contratos estadounidenses terminaron la semana pasada alrededor de un 4,3 % por debajo de su máximo local de tres semanas.

El mercado está empezando, por tanto, a eliminar parte de la prima de riesgo financiero asociada a Ghana, aunque esto no significa que los problemas fundamentales del lado de la producción se hayan resuelto.

COCOBOD recurre al mercado de capitales doméstico

Ghana se está preparando para introducir uno de los cambios más importantes en décadas en la forma de financiar su sector del cacao. COCOBOD tiene previsto comenzar a emitir instrumentos de deuda denominados en cedis ghaneses a finales de este mes, incluido papel comercial a 270 días, en el marco de un nuevo programa de financiación que se espera que opere durante cinco años.

COCOBOD prevé captar alrededor de 16.000 millones de GHS al año en el mercado financiero doméstico, principalmente para financiar sus operaciones corrientes y las compras de cacao.

El vencimiento de 270 días está diseñado para ajustarse al ciclo de compras de cacao, ya que aproximadamente el 70 % de la cosecha se compra a través de COCOBOD entre septiembre y enero .

La base potencial de capital doméstico es considerable. Los fondos de pensiones ghaneses gestionan más de 100.000 millones de GHS en activos , lo que significa que los inversores institucionales locales podrían convertirse en un pilar fundamental del nuevo modelo de financiación.

Parte de los fondos obtenidos se utilizará para atender la deuda existente de COCOBOD, por lo que no todo el nuevo capital captado estará disponible para financiar futuras compras de cacao.

Desde la perspectiva del mercado del cacao, la cuestión clave es la posible reducción del riesgo financiero a lo largo de la cadena de suministro. Si COCOBOD consigue un acceso más estable al capital circulante, será menos probable que las restricciones de liquidez interrumpan las compras de granos a los agricultores.

Sin embargo, esto no resuelve todos los problemas del sector. Financiar las operaciones mediante deuda a corto plazo que debe refinanciarse periódicamente significa que COCOBOD seguirá dependiendo de las condiciones de los mercados financieros. Ghana está, por tanto, sustituyendo en gran medida el riesgo de acceso a la financiación extranjera por el riesgo de refinanciación en su mercado doméstico.

¿El fin de un modelo de financiación que duró más de tres décadas?

Durante más de 30 años, Ghana financió principalmente las compras estacionales de cacao mediante préstamos sindicados anuales concedidos por bancos internacionales. La crisis de deuda del país puso de manifiesto las debilidades de este modelo, y las dificultades para conseguir financiación terminaron afectando al propio funcionamiento del sector del cacao.

La financiación para 2023 se retrasó y, de cara a la campaña 2024/25, el modelo tradicional de préstamos sindicados terminó por dejar de funcionar. En consecuencia, COCOBOD comenzó a orientarse hacia fuentes de capital domésticas y alternativas, y el programa previsto de papel comercial representa la siguiente fase de esa transición.

El organismo regulador todavía tiene que hacer frente a importantes obligaciones heredadas. En 2023, alrededor de 7.930 millones de GHS en Cocoa Bills a corto plazo fueron reestructurados mediante instrumentos con vencimientos más largos, entre 2024 y 2028. Como resultado, COCOBOD sigue afrontando importantes costes de servicio de la deuda.

Para un operador de materias primas, este es un elemento importante de la ecuación. Los mercados del cacao se centran naturalmente en factores como el clima, el tamaño de la cosecha, las enfermedades de los árboles y los inventarios, pero en África Occidental la infraestructura financiera que conecta a los agricultores con el mercado mundial puede ser igualmente importante. Puede haber cacao físicamente disponible en las explotaciones, pero sin un sistema eficiente para financiar las compras, eso no significa necesariamente que vaya a llegar rápidamente a los puertos y entrar en la cadena de suministro mundial.

¿Por qué están cayendo los precios del cacao?

Desde la perspectiva del mercado de futuros, el factor clave es el cambio en la percepción del riesgo asociado a la oferta futura. Si COCOBOD puede financiar las compras a los agricultores de forma más eficiente, disminuye la probabilidad de que las dificultades financieras del organismo se conviertan en una restricción adicional para la disponibilidad física de cacao.

Por eso, una mejora del modelo de financiación puede interpretarse como un factor bajista para los precios a corto plazo. No implica un aumento repentino de la producción, pero sí eleva la probabilidad de que el cacao ya existente se mueva de forma más eficiente a través del sistema de compras y llegue al mercado.

No obstante, es importante distinguir entre liquidez y producción real. El nuevo sistema de financiación no hará que aparezcan más mazorcas de cacao en los árboles, no mejorará las condiciones meteorológicas ni eliminará las enfermedades de los cultivos. Los riesgos meteorológicos siguen siendo importantes, y el desarrollo de condiciones de El Niño está generando preocupación por la producción de África Occidental, mientras que las fuertes lluvias en Ghana están creando condiciones favorables para la propagación de la enfermedad de la mazorca negra.

En mi opinión, esta es actualmente la principal tensión fundamental del mercado del cacao: la infraestructura financiera que sustenta la oferta puede mejorar, mientras que las perspectivas de producción siguen siendo vulnerables a importantes riesgos meteorológicos.

Ghana sigue siendo un pilar de la oferta mundial de cacao

La importancia de las reformas de COCOBOD se debe en gran medida a la posición de Ghana en el mercado mundial del cacao. Ghana sigue siendo el segundo mayor productor mundial de cacao, por detrás de Costa de Marfil, y ambos países representan conjuntamente alrededor del 60 % de la producción mundial.

El cacao representó aproximadamente el 1,9 % del PIB de Ghana en el primer trimestre de 2026 .

Según las estimaciones de COCOBOD, el cultivo de cacao sustenta a alrededor de 850.000 familias agricultoras .

El sector genera aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales en ingresos de divisas para Ghana.

Entre los principales procesadores que operan localmente se encuentran Cargill, Barry Callebaut, Olam Group —a través de ofi— y Cocoa Processing Company de Ghana.

Esta elevada concentración geográfica de la oferta es una de las razones por las que los precios del cacao pueden reaccionar de forma mucho más agresiva a las novedades procedentes de Ghana y Costa de Marfil que los precios de muchas otras grandes materias primas agrícolas. El mercado tiene relativamente poco margen de error cuando surgen problemas simultáneamente en sus dos países productores más importantes.

Ghana quiere captar un mayor valor del cacao

El cambio en la financiación forma parte de una reforma más amplia del sector. El Gobierno también quiere aumentar la transformación nacional, con el objetivo de procesar localmente al menos el 50 % de los granos de cacao de Ghana a partir de la campaña 2026/27.

Desde el punto de vista económico, la lógica es clara. Ghana quiere captar una mayor parte del valor generado a lo largo de la cadena del cacao, en lugar de seguir siendo principalmente un exportador de granos sin procesar. Una mayor capacidad de transformación nacional podría significar que una proporción creciente de las exportaciones salga finalmente del país en forma de productos de cacao semielaborados, en lugar de granos sin procesar.

Sin embargo, no consideraría el objetivo del 50 % como un argumento directamente alcista para los precios del cacao. Para el equilibrio mundial, las variables más importantes siguen siendo el tamaño de la cosecha y la demanda mundial de granos de cacao; el lugar donde finalmente se procesa el cacao modifica principalmente la estructura de los flujos comerciales.

¿Qué ocurrirá ahora con los precios del cacao?

En mi opinión, el nuevo modelo de financiación de COCOBOD es positivo para la estabilidad del mercado físico, pero podría seguir siendo un factor negativo para los precios de los futuros a corto plazo. Cuanto menor sea el riesgo de interrupciones en las compras de cacao y en su financiación para la exportación, menor será la justificación para que los futuros mantengan una prima elevada por posibles problemas de oferta en Ghana.

Esto no significa que el problema fundamental de suministro haya desaparecido. El cacao sigue siendo extraordinariamente sensible a las condiciones meteorológicas. La historia demuestra que durante episodios intensos de El Niño, la producción mundial de cacao puede disminuir significativamente, mientras que el mercado, tras las anteriores cosechas débiles, sigue siendo vulnerable incluso a interrupciones de la oferta relativamente moderadas.

Por tanto, es probable que tres factores sean fundamentales para determinar la dirección de los precios: el tamaño real de la cosecha de Ghana, la eficacia del nuevo sistema de financiación de COCOBOD y las perspectivas de producción en África Occidental.

Si las compras se financian sin problemas mientras Ghana y Costa de Marfil obtienen cosechas mayores, la prima de escasez podría seguir disminuyendo. Sin embargo, si la mejora de la financiación coincide con una producción débil provocada por condiciones meteorológicas adversas o enfermedades de los cultivos, el cacao podría volver rápidamente a las subidas, ya que el mercado volvería a centrarse en el riesgo de un déficit físico, incluso aunque la demanda siga siendo moderada.

Precio del cacao

Los futuros del cacao se han aproximado recientemente al retroceso de Fibonacci del 38,2 % del fuerte movimiento bajista de 2025 y ahora cotizan cada vez más cerca del límite inferior del canal de precios alcista.

Una zona de soporte importante se mantiene en torno a 5.300–5.400 dólares por tonelada, mientras que la resistencia clave, según la metodología de análisis de la acción del precio (price action), se sitúa cerca de 6.150 dólares.

El nuevo modelo de financiación está reduciendo la prima de riesgo y ejerciendo presión sobre los precios a corto plazo, pero no resuelve los problemas relacionados con el tamaño de la cosecha, las condiciones meteorológicas y las enfermedades de las plantas, que siguen siendo riesgos fundamentales para la oferta.