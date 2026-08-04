El cacao detiene su fuerte repunte 🚩 Vuelven las preocupaciones sobre la producción en África Occidental

Los futuros del cacao en el ICE cotizan hoy ligeramente a la baja tras el fuerte repunte de las dos últimas sesiones, mientras el mercado se toma un respiro después de una fuerte subida impulsada por la creciente preocupación sobre las perspectivas de la cosecha 2026/27 en África Occidental. Si bien la temporada actual ha traído una mejora significativa en la oferta, los inversores ya están centrados en la próxima cosecha, que podría verse afectada negativamente por condiciones climáticas desfavorables.

El mercado está descontando cosechas más débiles y un aumento de los riesgos climáticos.

El principal factor que impulsa el reciente repunte es la creciente preocupación por el futuro suministro de cacao procedente de África Occidental, región que concentra la mayor parte de la producción mundial. Los agricultores de Costa de Marfil afirman que las plantaciones necesitan más sol tras un periodo de precipitaciones inferiores a la media y temperaturas más frías. Si las condiciones meteorológicas no mejoran en las próximas semanas, la cosecha principal, que se recoge entre septiembre y febrero, podría verse afectada negativamente.

Curiosamente, los precios están subiendo a pesar de los sólidos datos de suministro de la temporada actual. Las estimaciones de exportación muestran que las llegadas de cacao a los puertos de Costa de Marfil han alcanzado aproximadamente 1,99 millones de toneladas desde el inicio de la temporada, el 1 de octubre, lo que representa un aumento del 21,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto sugiere que el mercado está mirando más allá del suministro actual y, en cambio, está incorporando el riesgo de una menor producción durante el próximo ciclo de cosecha.

El cacao sigue siendo uno de los productos agrícolas más sensibles a las condiciones meteorológicas. Incluso un ligero deterioro de las condiciones climáticas en Costa de Marfil y Ghana puede traducirse rápidamente en una mayor prima de riesgo climático en los precios de los futuros. En consecuencia, se espera que los inversores sigan de cerca las precipitaciones, las temperaturas y el desarrollo de los cultivos durante las próximas semanas, ya que es probable que estos factores determinen la evolución del precio del cacao antes del inicio de la nueva temporada.

Análisis de las posiciones en futuros

La estructura del mercado al 28 de julio sigue siendo favorable para los alcistas:

Los productores y procesadores comerciales siguen utilizando precios más altos para cubrir su producción futura, lo cual es un comportamiento típico de los participantes comerciales.

En el informe del 28 de julio, Managed Money mantiene una posición neta corta, lo que indica que el posicionamiento especulativo aún no ha alcanzado niveles de euforia.

El elevado interés abierto sugiere que está entrando capital nuevo al mercado, en lugar de que el repunte se deba únicamente al cierre de posiciones cortas.

Si las condiciones climáticas en Costa de Marfil y Ghana continúan deteriorándose, los fondos de cobertura podrían verse obligados a cerrar agresivamente sus posiciones cortas, lo que proporcionaría un impulso alcista adicional.

Esto crea una de las situaciones más interesantes en el mercado de materias primas: los fundamentos se están volviendo cada vez más alcistas, mientras que el posicionamiento especulativo aún no refleja un optimismo pleno.

Las empresas comerciales siguen cubriendo sus gastos de producción a precios más altos.

El último informe de CoT muestra que los productores y procesadores mantienen una posición neta corta, con 55.928 contratos largos frente a 74.361 contratos cortos, lo que equivale a aproximadamente 18.400 contratos cortos netos. Este comportamiento es típico en los mercados de materias primas, donde los productores aseguran precios de venta atractivos en lugar de especular con caídas de precios. Semanalmente, las posiciones largas comerciales aumentaron en 1.152 contratos, mientras que las posiciones cortas disminuyeron en 1.590, lo que indica una reducción moderada en la actividad general de cobertura.

Los fondos gestionados aún tienen margen para impulsar mayores subidas.

Los fondos gestionados mantienen aproximadamente 8.800 contratos cortos netos (20.277 largos frente a 29.050 cortos), lo que sugiere que el mercado aún no ha entrado en una fase de euforia especulativa. Si se intensifican las preocupaciones sobre la producción en África Occidental, los fondos de cobertura podrían verse obligados a cerrar estas posiciones cortas, lo que podría acelerar el repunte. Como respaldo al escenario alcista, el interés abierto total se mantiene por encima de los 201.000 contratos, lo que indica que continúa entrando nuevo capital al mercado.

Fuente: CoT, Commitment of Traders

Gráfico del cacao con velas diarias

En las dos sesiones anteriores, los futuros del cacao repuntaron casi un 10%, pasando de alrededor de 5.000 dólares a casi 6.000 dólares por tonelada. Tras este fuerte avance, el mercado experimenta ahora un ligero retroceso. El soporte clave se mantiene cerca de los 5.000 dólares por tonelada, mientras que la resistencia principal se sitúa entre los 6.000 y los 6.500 dólares, niveles definidos por las zonas de reacción de precios anteriores.

Fuente: xStation