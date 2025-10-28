UnitedHealth Group volvió a confirmar su posición de liderazgo en el sector de seguros de salud y servicios médicos, entregando resultados muy por encima de las expectativas del mercado. A pesar de las presiones de costos y los cambios regulatorios, la compañía continúa manteniendo un crecimiento estable y una alta rentabilidad.

Resultados Financieros

En el tercer trimestre de 2025, UnitedHealth generó ingresos por 113.200 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 12 %. El segmento UnitedHealthcare registró ingresos por 87.100 millones de dólares, un crecimiento del 16 % interanual. Este avance fue impulsado principalmente por los programas Medicare & Retirement y Community & State, que aumentaron su número de afiliados y reforzaron la posición de mercado de la compañía.

El segmento Optum también mostró un crecimiento sólido, con ingresos que aumentaron un 8 %, alcanzando los 69.200 millones de dólares. Dentro de este, Optum Rx —responsable de la gestión de beneficios farmacéuticos— destacó con un incremento del 16 % en ingresos, hasta los 39.700 millones de dólares, gracias a una mayor demanda de recetas y a servicios de salud integrados. Optum Health mantuvo ingresos estables en 25.900 millones de dólares, demostrando la resiliencia del modelo operativo de la empresa en un mercado volátil.

El beneficio por acción (BPA) fue de 2,59 USD, mientras que el BPA ajustado se situó en 2,92 USD, superando el consenso de los analistas, que apuntaba a 2,79 USD. La tasa de siniestralidad médica (MLR) se mantuvo en 89,9 % y el margen neto fue del 2,1 %. El flujo de caja operativo alcanzó los 5.900 millones de dólares, más del doble del beneficio neto.

Cabe destacar que UnitedHealth aumentó su previsión de BPA ajustado para todo el año 2025, llevándola al menos a 16,25 USD por acción, desde una previsión anterior de 16,00 USD.

Segmento Medicare Advantage

El segmento Medicare Advantage sigue siendo un motor clave del crecimiento de UnitedHealth. En el tercer trimestre, la afiliación a estos planes aumentó, lo que impulsó significativamente los ingresos de UnitedHealthcare. La creciente popularidad de los planes Medicare Advantage se debe a sus ventajas frente al Medicare tradicional, como mejor coordinación de atención, mayor cobertura de servicios y condiciones financieras más favorables.

La compañía continúa invirtiendo en mejoras de calidad del servicio y digitalización de procesos, lo que le permite controlar costos y mantener márgenes estables. Las altas calificaciones de calidad de los planes —conocidas como Star Ratings— refuerzan aún más la competitividad y la posición de mercado de UnitedHealth.

Reacción del Mercado y Contexto Bursátil

La revisión al alza del BPA generó una reacción positiva del mercado, con las acciones de UnitedHealth subiendo más del 4 % en las primeras operaciones del día. Tras el impulso inicial, la acción retrocedió ligeramente.

No obstante, este repunte de corto plazo no compensa el desempeño débil en lo que va del año. Desde enero de 2025, las acciones de UNH han caído aproximadamente un 30 %, mientras que el S&P 500 ha subido más del 15 %. Esta caída refleja las preocupaciones sobre el aumento de los costos médicos, la incertidumbre regulatoria y los cambios en el programa Medicare.

Sin embargo, los fundamentos de la empresa están comenzando a estabilizarse y mejorar. El crecimiento sostenido en UnitedHealthcare y Optum, el control de costos y la creciente demanda por planes Medicare Advantage sugieren una recuperación operativa. Los analistas destacan que la alta calidad de su base de clientes, la eficiencia de Optum y un balance sólido podrían respaldar una recuperación gradual del precio de la acción en los próximos trimestres.

Resumen

Los resultados del 3T 2025 confirman la resiliencia y la eficacia del modelo de negocio de UnitedHealth. La empresa demuestra su capacidad de generar beneficios incluso en un entorno de mercado desafiante. La creciente contribución del segmento Optum, la estabilidad de UnitedHealthcare y el impulso positivo de Medicare Advantage proporcionan una base sólida para un mayor crecimiento y una recuperación del precio de la acción en los próximos meses.

