El cobre retrocede levemente en medio de aversión al riesgo, pero mantiene su mejor año desde 2009

Goldman Sachs mejoró su proyección de precios, apoyada en una ventana previa a eventuales aranceles y en un escenario de oferta global ajustada.

Pese al ajuste, el metal acumula una subida cercana a un tercio en el año , con récords consecutivos y su mejor desempeño anual desde 2009 .

El cobre registra una baja marginal ante un clima de aversión al riesgo previo a los datos de empleo de Estados Unidos , clave para las expectativas de recortes de tasas.

Aversión al riesgo antes de datos clave en Estados Unidos

El cobre bajó ligeramente a medida que se instaló un clima de aversión al riesgo en los mercados, en la antesala de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos, los cuales podrían orientar el debate sobre el alcance de los futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Si bien se espera que el informe de empleo —que se publicará el martes— muestre un mercado laboral más lento, lo que podría favorecer una política monetaria más flexible, en la previa se observó un debilitamiento de las acciones y otros activos de riesgo, presionando de forma puntual a los metales industriales.

Evolución de precios: leve corrección tras fuertes alzas

En este contexto, los futuros de cobre a tres meses cayeron hacia los 11.600 dólares por tonelada en Londres, luego de haber subido más de un 1% el lunes. En concreto, los futuros de referencia bajaron un 0,2%, situándose en 11.628 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME) a las 11:11 hora local.

Este retroceso se interpreta más como una toma de utilidades de corto plazo que como un cambio estructural, considerando el sólido desempeño acumulado del metal durante el año.

Un rally histórico apoyado por oferta ajustada y expectativas comerciales

El cobre ha subido aproximadamente un tercio en lo que va del año, estableciendo una serie de récords y encaminándose a su mejor rendimiento anual desde 2009. Este fuerte avance ha estado impulsado por:

Dificultades de suministro en algunas de las minas más grandes del mundo.

Expectativas de que la administración Trump pueda imponer un arancel al metal refinado.

Las preocupaciones comerciales han reducido los inventarios de cobre en la mayor economía del mundo, endureciendo las condiciones de oferta en otras regiones y reforzando el soporte estructural de los precios.

Goldman Sachs mejora su proyección para el cobre

En este escenario, Goldman Sachs Group Inc. mejoró su pronóstico del precio del cobre para el próximo año. El banco señaló que las posibles restricciones estadounidenses a las importaciones se consideran menos probables durante el primer semestre, lo que abriría una ventana para los envíos antes de cualquier eventual implementación de aranceles.

Según los analistas del banco, entre ellos Eoin Dinsmore, “las expectativas de un futuro arancel deberían mantener el precio del cobre estadounidense por encima del de la LME e impulsar el acaparamiento de reservas en Estados Unidos”. En esa línea, elevaron su pronóstico para 2026 desde 10.650 a 11.400 dólares por tonelada.

Además, advirtieron que una implementación posterior del arancel podría derivar en un déficit mayor de lo previsto fuera del mercado estadounidense, lo que reforzaría aún más las tensiones de oferta a nivel global.

Comportamiento mixto en otros metales industriales

El resto de los metales mostró un desempeño dispar. El aluminio subió un 0,6%, mientras que el zinc cayó un 1,2%, afectado por importantes entradas de capital en los almacenes de la LME en Asia.

En el caso del zinc, el mercado había estado tensionado por una escasez de metal disponible en el sistema de la LME. Sin embargo, en los últimos días los diferenciales de precios han indicado que las condiciones para los compradores están mejorando a medida que los inventarios se recuperan.

Los precios del zinc al contado se negociaron con un descuento de 32 dólares por tonelada frente a los futuros a tres meses, muy por debajo de la prima superior a 320 dólares registrada en octubre, que había reflejado una demanda al contado muy por encima de la oferta.

Perspectiva de corto y mediano plazo para el cobre

De cara a los próximos meses, el foco del mercado seguirá puesto en:

La evolución de los datos macroeconómicos de Estados Unidos y su impacto en las tasas.

Las señales concretas sobre política comercial y eventuales aranceles .

La dinámica de inventarios globales y eventuales interrupciones de suministro.

Mientras estos factores se mantengan, el sesgo estructural del cobre continúa siendo constructivo, pese a episodios puntuales de volatilidad y correcciones técnicas.