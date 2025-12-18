El Dax 40 en los 24.000 puntos

Los mercados bursátiles europeos cotizan ligeramente al alza mientras los inversores se mantienen cautelosos ante una agenda macroeconómica apretada. En primer lugar, se conocerán las decisiones de los dos principales bancos centrales europeos: el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE). Posteriormente, la atención se centrará en EE. UU., con el informe del IPC de noviembre.

El Dax 40 sube un 0,20%, el Cac 40 un 0,28% y el FTSE 100 italiano avanza un 0,36%. El sentimiento se mantiene moderado tras el retroceso de ayer en Wall Street, especialmente en el sector tecnológico, lo que mantiene a los índices de referencia europeos dentro de un rango estrecho.

Se espera que el BoE recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%. Esta expectativa viene reforzada por último el dato de inflación sorprendentemente bajo del Reino Unido. Por su parte, el BCE, al igual que el Norges Bank y el Riksbank, mantendrá los tipos sin cambios. Los mercados se centrarán principalmente en las proyecciones actualizadas de crecimiento e inflación para la zona del euro.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 fluctúa en un estrecho canal de consolidación entre los 23.200 y los 24.350 puntos. Hoy, el principal selectivo alemán sube un 0,2% y recupera los 24.000 puntos.

¿Cómo invertir en el Dax 40?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.