El Dax 40 retrocede 4 décimas

Esta semana tenemos importantes publicaciones de datos económicos de Estados Unidos, reuniones del BCE y de los bancos de Reino Unido y de Japón. Esta misma mañana hemos conocido el índice ZEW de diciembre en Alemania, el cual ha finalizado en 45,8, significativamente por encima de la previsión de 38,5 y de la lectura del mes anterior. Esto indica que los inversores son mucho más optimistas sobre el futuro de la economía alemana. El índice ZEW es importante porque refleja el sentimiento de los inversores institucionales y puede indicar la probable dirección del mercado bursátil y del euro. En este contexto, el Dax 40 baja un 0,36% mientras el FTSE 100 británico fluctúa en niveles muy similares, cayendo un 0,34%.

Los inversores esperan los datos estadounidenses sobre la inflación y el mercado laboral, que podrían influir en las expectativas de recortes de tipos de interés en 2026. Un mercado laboral estadounidense sólido podría impulsar al alza los rendimientos de los bonos y presionar las valoraciones de las acciones, incluidas las del Dax 40.

Otro tema importante son las conversaciones de paz sobre Ucrania. Según Donald Trump, el acuerdo está más cerca que nunca, y Estados Unidos podría ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN. Esta noticia desencadenó una toma de beneficios en el sector de defensa europeo.

Cotización del Dax 40

La corrección de hoy del Dax 40 viene provocada, entre otros factores, por los rumores sobre un posible fin de las hostilidades en Ucrania, lo que genera cautela entre los inversores. Además, el mercado está a la espera de datos macroeconómicos clave de Estados Unidos, y de las decisiones de los bancos centrales, lo que genera incertidumbre y limita las fluctuaciones de precios más pronunciadas. A pesar de la presión a corto plazo, el índice se mantiene en una fase de consolidación, oscilando en torno a las medias móviles de 50, 100 y 200 días, lo que indica un equilibrio relativo entre la oferta y la demanda.

¿Cómo invertir en el Dax 40?

