Los índices bursátiles europeos registraron avances moderados durante la sesión del martes. Ayer, las acciones de Wall Street cayeron después de que los datos de producción industrial indicaran una desaceleración del crecimiento y un debilitamiento del empleo en un contexto de inflación persistentemente alta, y los rendimientos de los bonos a 30 años subieron. Sin embargo, al final de la sesión en Estados Unidos, los inversores parecían estar comprando a precios más bajos.

Los contratos del Dax 40 subieron más de un 0,2 % hoy, mientras que los del EuroStoxx 50 sumaron un 0,19 %. Los inversores están reaccionando a los resultados de las empresas que cotizan en bolsa y a la espera de los datos de servicios del ISM de EE. UU. de mañana. El calendario macroeconómico de la segunda mitad del día se centrará en el informe JOLTS y los pedidos de bienes duraderos.

Fuente: xStation

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Noticias de empresas:

Watches of Switzerland (WOSG.UK) anunció que sus resultados del primer semestre fiscal estarán en línea con las expectativas gracias a la fuerte demanda en EE. UU. y a la estabilidad del mercado de relojes y joyería de lujo en el Reino Unido. La compañía no prevé que el aumento de los aranceles estadounidenses sobre los relojes suizos afecte a sus resultados, ya que los socios de la marca han acumulado suficientes existencias y las exportaciones de relojes desde Suiza aumentaron un 45 % interanual en julio. Las acciones de la compañía subieron alrededor de un 11 % al inicio de la jornada tras este anuncio. La dirección confirmó la continuidad de los buenos resultados y el crecimiento en ambos segmentos clave, EE. UU. y Reino Unido, en línea con la previsión presentada en julio de 2025. Actualmente, las acciones de la compañía suben ligeramente por encima del 8 %.

Los analistas de Jefferies han elevado su recomendación para Prosus NV (PRX.NL) de "mantener" a "comprar", destacando la credibilidad de la estrategia de la compañía y los éxitos de su gestión, especialmente bajo la dirección de Fabricio Bloisi, su nuevo director ejecutivo. El nuevo precio objetivo es de 65,50 €, lo que representa un aumento potencial de aproximadamente el 28 % con respecto al último precio de aproximadamente 52 €. Las acciones de la compañía han subido hoy ligeramente por encima del 1 %.

Aegon (AGN.NL) vende una participación del 6 % en ASR Nederland, reduciendo su participación a aproximadamente el 24 %, con un valor aproximado de 720 millones de euros. La venta incluye 12,5 millones de acciones, de las cuales ASR recomprará aproximadamente el 15 % de la participación vendida, destinando hasta 150 millones de euros a este fin. Esta operación se ajusta a la estrategia de Aegon de retirarse del mercado holandés, centrarse en sus operaciones en EE. UU. y transferir su registro legal a dicho país. El elevado precio de las acciones de ASR (que ha subido un 26 % este año) y la fuerte demanda de los inversores demostraron el atractivo de la oferta y la exitosa integración de ambas compañías.

Actividades de los analistas:

Aumentos de calificación:

Adidas ha mejorado su calificación a "comprar" por Jefferies; Precio objetivo: 220 €.

BP ha mejorado su recomendación a "neutral" por Morgan Stanley; precio objetivo: 400 peniques.

Nokia ha mejorado su recomendación a "superar" por BNPP Exane; precio objetivo: 4,30 €.Relojes suizos ha mejorado su recomendación a "comprar" por Deutsche Bank.

Reducciones de calificación: