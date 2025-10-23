Resultados de IBM: Crecimiento lento y guía débil

IBM presentó ayer sus resultados, que a primera vista parecían sólidos. Los ingresos y el beneficio por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre creció significativamente en términos interanuales. A pesar de ello, la reacción de los inversores fue claramente negativa. Durante la sesión regular, el precio de la acción se mantuvo débil, y en las operaciones posteriores al cierre, las caídas superaron el 7%.

Esto marca el tercer trimestre consecutivo en el que la conferencia de resultados termina en decepción.

Los ingresos del último trimestre ascendieron a 16.330 millones de dólares, lo que representa un crecimiento superior al 9% respecto al mismo periodo del año anterior y supera claramente el consenso, que se ubicaba en torno a los 16.100 millones.

El segmento de infraestructura merece una mención especial, con un crecimiento del 17%, lo que demuestra la resiliencia de las líneas de negocio tradicionales.

En cambio, la consultoría mostró un desempeño mucho más modesto, con un crecimiento de solo el 3,3%.

La compañía también cumplió con las expectativas de margen operativo, que alcanzó el 58,7%, y el beneficio por acción ajustado se elevó a 2,65 dólares, superando los pronósticos.

El flujo de caja libre creció hasta los 2.370 millones de dólares, lo que supone una mejora del 15% respecto al mismo trimestre del año anterior.

¿Entonces, por qué la reacción negativa?

El mercado se mostró especialmente decepcionado por el ritmo de crecimiento en software y consultoría, áreas que los inversores consideran campos naturales de expansión y generación de márgenes más altos en los próximos años.

Además, se destacó un cambio sutil pero importante en el lenguaje utilizado por la dirección en sus comentarios.

El crecimiento de ingresos para este año se describió como "al menos un 5%", en lugar del anterior "más de un 5%".

Esta diferencia en la redacción se interpretó como una rebaja implícita de las previsiones, lo que generó inquietudes adicionales sobre la posibilidad de que el crecimiento de ingresos no se acelere como se había anticipado.

La mayoría de los bancos de inversión mantienen sus recomendaciones en niveles moderadamente positivos. Sin embargo, los analistas señalan preocupaciones crecientes por el débil ritmo de crecimiento en los segmentos clave.

IBM sigue siendo una empresa con activos potentes, un amplio portafolio tecnológico y una marca reconocida.

No obstante, la corporación —ya veterana— lucha cada vez más por adaptarse a las exigencias de un mercado altamente dinámico y competitivo, donde los inversores esperan una aceleración constante, especialmente en las áreas de software y servicios.

Sin pruebas claras de una aceleración sostenida del crecimiento en estos segmentos, cada nuevo “beat” del consenso puede no ser suficiente para revertir la narrativa negativa que rodea actualmente a la compañía.

__________

¿Quieres analizar IBM y otros gigantes tecnológicos con herramientas avanzadas y datos en tiempo real?

👉 Abre tu cuenta en XTB y opera con visión estratégica.