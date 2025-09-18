El Dax 40 se muestra optimista tras la reunión de la Fed

La decisión de la Reserva Federal de EE. UU. en la jornada de ayer trajo optimismo a la sesión de hoy en Europa. Los principales índices, incluido el DAX y el Euro Stoxx 50, suben ligeramente por encima del 1%. El sector tecnológico y el de moda lideran las alzas, apoyados en previsiones más favorables, sólidos resultados de días anteriores y la expectativa de una mejora en la confianza del consumidor gracias a los menores tipos de interés en Estados Unidos.

Un factor adicional de estabilidad ha sido el acuerdo entre el lobby bancario italiano y el gobierno para congelar los activos fiscales diferidos hasta 2026, medida que fue recibida positivamente como una señal de previsibilidad regulatoria. No obstante, algunos inversores se mantienen cautelosos, ya que en el mercado de opciones se observan posiciones defensivas en el sector bancario, lo que sugiere que la desconfianza sobre futuras cargas fiscales aún persiste. Los contratos sobre índices italianos suben más de un 0,4%.

Datos macroeconómicos de Europa

La reunión de la Fed concluyó con una reducción de 25 puntos básicos, en línea con lo esperado por el mercado. La decisión refleja que la Reserva Federal valora la fortaleza del mercado laboral y la estabilidad financiera, pero también que la economía estadounidense sigue siendo sólida y no requiere de más recortes inmediatos para mantener el crecimiento.

En Europa, el Banco Central de Noruega también decidió un recorte de 25 puntos básicos, lo que fue recibido de forma positiva por el mercado. La corona noruega se fortalece en un contexto de lo que se interpreta como un “recorte restrictivo”.

Por su parte, hoy el Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios los tipos de interés. El mercado parece interpretar que la entidad sobreestima la fortaleza de la economía británica o que no confía en la senda de tipos declarada por el banco. La libra, pese a la decisión, pierde terreno frente a la mayoría de divisas principales.

Cotización del Dax 40



Fuente: Plataforma de XTB

El gráfico muestra un intento de anular la formación de hombro-cabeza-hombro, donde el mercado trató de rebotar tras romper la línea clavicular. Sin embargo, los actuales repuntes parecen más bien un retest clásico desde abajo. La configuración de niveles FIBO y los soportes anteriores, que ahora actúan como resistencias, refuerzan el escenario de continuación de las caídas.



Acciones eropeas relevantes

Pets at Home Group (PETS.UK) – La valoración cayó varios puntos porcentuales tras la dimisión del CEO de la compañía. Además, la empresa advirtió sobre riesgos en sus ingresos debido al deterioro del sentimiento del consumidor.

Italia – Banca – El acuerdo entre el lobby bancario italiano y el gobierno para congelar los activos fiscales diferidos hasta 2026 pesa sobre el sector. Unicredit (UCG.IT) retrocede en torno al 1%.

Continental (CON.DE) – El fabricante de neumáticos pierde más del 20% de su valoración. La caída se debe al spin-off de “Aumovio”, una nueva división centrada en la producción de sistemas de freno y software automotriz.

Zalando (ZAL.DE) – La compañía de moda sube casi un 5% tras conocerse una importante compra de acciones por parte de uno de sus inversores.