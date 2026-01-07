Dólar en Colombia sube tras caída de exportaciones y con el foco en el empleo de EE.UU

El peso colombiano se debilitó, luego de conocerse el reporte de exportaciones, que mostró una contracción interanual de 2,7% en noviembre de 2025, ubicándose por debajo de lo esperado por el mercado y marcando así su segundo mes consecutivo de caída.

En detalle, las exportaciones de Colombia totalizaron US$4.020 millones, revirtiendo el avance de 11,1% del mes anterior. La caída estuvo liderada por el retroceso en petróleo y derivados (-26,0%), mientras que la categoría de “otras exportaciones” se contrajo 22,3%, principalmente por menores envíos de oro no monetario.

En el plano internacional, el dólar mostró una apreciación tras datos económicos mixtos en Estados Unidos: por un lado, se observó debilidad en indicadores vinculados al empleo (encuestas como JOLTS y ADP), pero por otro, la actividad dio señales más firmes con un repunte del sector servicios. El ISM no manufacturero se expandió a 54,4, con una moderación en precios pagados y mejora en la subpartida de empleo. Aun así, el mercado se mantiene a la expectativa del dato clave del viernes: tasa de desempleo y nóminas no agrícolas (NFP), que suelen definir el tono del dólar en el corto plazo.

Desde lo técnico, el USDCOP ha oscilado dentro del rango 3.702–3.881. El soporte más relevante se ubica en 3.702 (parte baja del rango), mientras que la resistencia se mantiene en 3.881. En indicadores, el MACD continúa con sesgo bajista y se mantiene por debajo de la línea 0, sugiriendo que, pese al movimiento del día, el par aún no confirma un cambio de tendencia sostenido.

