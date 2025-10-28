El DAX se acerca a máximos de una semana 📈 Deutsche Börse rezaga, SÜSS MicroTec se desploma un 23%

El sentimiento en el mercado bursátil alemán mejora ligeramente hoy, impulsado por el optimismo en Wall Street. Las bolsas europeas registran un alza generalizada. El canciller alemán, Friedrich Merz, respaldó la iniciativa de una bolsa paneuropea, destinada a competir con los mercados de valores de Estados Unidos y China.

DAX

Los futuros sobre el DAX suben cerca de un 0,3% en la jornada, superando los 24.400 puntos y respetando la media móvil de 50 días (EMA50), representada por la línea naranja.

Fuente: xStation5

SÜSS MicroTec (Intervalo diario – D1)

Deutsche Bank ha reducido su precio objetivo para SÜSS MicroTec SE de 41 € a 36 €, manteniendo una recomendación de mantener (Hold), tras el segundo profit warning emitido por la compañía en lo que va de 2025.

Aunque las ventas fueron sólidas —unos 118 millones de euros, entre un 4 % y 5 % por encima de lo previsto—, las márgenes se desplomaron, lo que evidenció el verdadero punto débil. El margen bruto cayó al 33,1 %, muy por debajo del rango del 38–39 % estimado por los analistas, arrastrando el margen EBIT hasta apenas un 10,5 %.

Según Deutsche Bank, esta fuerte contracción responde tanto a una composición de productos menos favorable como a los costes de puesta en marcha de la nueva planta en Taiwán, factores que afectan negativamente la rentabilidad a corto plazo. El crecimiento de los ingresos no es el problema: el verdadero reto está en los márgenes. Actualmente, el valor cotiza casi un 30 % por debajo de su EMA200.

Fuente: xStation5

Deutsche Börse (Intervalo diario – D1)

Resultados superan expectativas y disipan temores sobre ingresos por tesorería

Deutsche Börse AG (DB1:GR) presentó unos resultados sólidos en el tercer trimestre de 2025, superando las previsiones de los analistas y calmando las preocupaciones de los inversores respecto a los ingresos por tesorería. Los ingresos netos aumentaron un 3 % interanual, mientras que los ingresos excluyendo el área de tesorería crecieron un 7 %, lo que refleja la solidez del negocio subyacente. Aunque los ingresos por tesorería cayeron un 19 %, la caída fue menos pronunciada de lo esperado por el mercado.

El estricto control de costes también fue clave: los gastos operativos estuvieron un 2 % por debajo de las estimaciones , lo que impulsó la rentabilidad. En consecuencia, el EBITDA superó el consenso en un 4 % y el beneficio por acción (BPA) lo hizo en un 5 % , marcando un retorno positivo al crecimiento de beneficios .

también fue clave: los gastos operativos estuvieron un , lo que impulsó la rentabilidad. En consecuencia, el y el , marcando un . Deutsche Börse reafirmó sus previsiones para todo 2025, y actualmente cotiza a 18,3 veces el BPA estimado para 2026 y a 12 veces EV/EBITDA. En un trimestre caracterizado por baja volatilidad bursátil, la empresa logró un beneficio neto de 473 millones de euros, un aumento del 6 % interanual, superando nuevamente las expectativas del mercado.

Según el nuevo CFO, Jens Schulte, los beneficios excluyendo tesorería crecieron un 7 %, lo que demuestra la resiliencia del grupo a pesar de las presiones cíclicas sobre la actividad de negociación. Para el conjunto del año, la compañía mantiene su previsión de alcanzar unos ingresos netos (ex-tesorería) de aproximadamente 5.200 millones de euros, y un EBITDA cercano a los 2.700 millones, frente a los 2.350 millones del año anterior.

En resumen, incluso en un entorno de mercado más tranquilo, Deutsche Börse demuestra capacidad para generar un crecimiento sostenido, lo que representa una señal alentadora para los inversores a largo plazo. Según analistas de Deutsche Bank, que mantienen una recomendación de compra con un precio objetivo de 291 €, estos resultados “ponen fin a la reciente tendencia negativa en beneficios” y ofrecen una base sólida de cara al Capital Markets Day en diciembre.

Fuente: xStation5 – Symrise (SY1.DE, intervalo D1) Symrise reporta leve caída en ingresos, pero reafirma objetivos de rentabilidad Symrise AG, el fabricante alemán de fragancias y saborizantes, reportó una modesta caída en sus ingresos del tercer trimestre, reflejo de una dinámica de mercado más lenta en algunas áreas de su portafolio. Los ingresos alcanzaron los 1.220 millones de euros, frente a los 1.260 millones de euros del mismo período del año anterior, aunque las ventas orgánicas crecieron un 1,4%. Durante los primeros nueve meses del año, Symrise generó 3.780 millones de euros en ingresos, ligeramente por debajo de los 3.820 millones de euros del año pasado, lo que equivale a un crecimiento orgánico del 2,6%. La compañía ajustó su guía para el cierre del año, acotando su previsión de crecimiento orgánico a un rango de 2,3%–3,3% (anteriormente 3%–5%), pero mantuvo su objetivo de margen EBITDA en torno al 21,5%. De cara al futuro, Symrise reafirmó sus metas de mediano plazo hacia 2028: apunta a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) orgánica de entre 5% y 7%, junto con un margen EBITDA entre 21% y 23%. A pesar de los desafíos a corto plazo, la compañía continúa enfocándose en una rentabilidad estable y una ejecución disciplinada hacia su plan de crecimiento a largo plazo.

Fuente: xStation 5