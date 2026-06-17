El par EUR/USD comienza la sesión de hoy en una atmósfera notablemente tensa, donde el mercado carece de una única narrativa dominante. Por un lado, los inversores ya miran hacia la tarde y hacia la decisión de la Reserva Federal, que podría marcar el rumbo del dólar estadounidense durante las próximas semanas. Por el otro, Europa se niega a pasar a un segundo plano, ya que los nuevos datos de inflación vuelven a resaltar que la historia del BCE y su futura respuesta de política monetaria ante las presiones de precios siguen sin resolverse.

En la práctica, el par EUR/USD cotiza en un entorno donde ninguna narrativa clara ha tomado el control. Los participantes del mercado intentan descontar simultáneamente a la Fed, al BCE y la creciente divergencia entre ambos, lo que aumenta la volatilidad de forma natural y significa que cualquier nuevo impulso puede cambiar rápidamente el equilibrio de fuerzas. En una configuración así, el par de divisas se vuelve especialmente sensible a los cambios en las expectativas, sobre todo en un día repleto de grandes eventos macroeconómicos.

¿Qué está impulsando al par EUR/USD hoy?

En la sesión de hoy, vemos distintas variables que están impactando en el par EUR/USD.

El debut de Kevin Warsh y la prueba de credibilidad de la Fed

La reunión de hoy de la Reserva Federal tiene una importancia especial por ser la primera bajo el liderazgo de Kevin Warsh. Los mercados están casi totalmente alineados al esperar que los tipos de interés se mantengan sin cambios en el rango del 3,50-3,75%, pero la decisión en sí no es el foco clave.

Mucho más importante será el tono de la comunicación y cómo el nuevo presidente de la Fed trace la senda futura de la política monetaria. Warsh toma el control en un momento en que la inflación en EE. UU. sigue siendo persistente y la economía continúa mostrando una relativa resiliencia, lo que limita el margen para un ciclo de flexibilización temprana. Esto convierte el mensaje de hoy en una señal potencialmente direccional para todo el ciclo de la Fed. Incluso un sutil giro hacia una postura más restrictiva podría fortalecer al dólar estadounidense y añadir presión bajista sobre el par EUR/USD.

Europa: inflación en línea con las previsiones, pero persiste la presión

Del lado europeo, hoy se publicó el dato final de la inflación IPCA de mayo. La lectura del 3,2% interanual se situó exactamente en línea con las expectativas del consenso, lo que ayuda a estabilizar el posicionamiento del mercado a corto plazo.

Sin embargo, esto no cambia el panorama general, en el que la inflación se mantiene elevada en comparación con el año pasado. Esto mantiene las presiones de precios firmemente en el radar del Banco Central Europeo. Se sigue prestando especial atención a la persistente inflación subyacente y al componente de servicios, ya que ninguno muestra una tendencia desinflacionaria clara.

El BCE y los crecientes riesgos de un mayor endurecimiento

La falta de sorpresas positivas en los datos de inflación deja al BCE en una posición complicada. Tras su reciente subida de tipos, los mercados vuelven a evaluar si el ciclo de endurecimiento ha terminado realmente.

Si las presiones de precios en los servicios siguen elevadas y la inflación subyacente no se modera significativamente, el Banco Central Europeo podría verse obligado a realizar otro movimiento a finales de este año. Este escenario limita el potencial bajista del euro y actúa como un contrapeso importante frente a la fortaleza del dólar estadounidense.

Panorama del mercado: tensión entre dos bancos centrales

El par EUR/USD sigue siendo un mercado impulsado por dos narrativas opuestas. Por un lado, los inversores se concentran en la Fed y su impacto en la valoración del dólar estadounidense. Por el otro, la inflación persistente en Europa sigue respaldando unas expectativas cautelosas respecto al BCE.

En este entorno, los mercados se vuelven muy sensibles a la comunicación de los bancos centrales, mientras que la estructura técnica de la acción del precio refuerza la sensación de un equilibrio frágil y vulnerable a giros bruscos.

Seminario en directo

Sigue en directo la primera rueda de prensa de Kevin Warsh tras anunciar la decisión de tipos. El nuevo presidente de la Fed se estrena en el cargo y lo contaremos en directo con Manuel Pinto: