El dólar en Chile avanza impulsado por resultados positivos en la balanza comercial de noviembre

La volatilidad podría intensificarse, con proyecciones de movimiento entre 922 y 928 pesos , en un entorno dominado por la incertidumbre sobre las tasas en EE. UU.

El tipo de cambio enfrenta una línea de tendencia bajista , actuando como resistencia relevante mientras el estocástico entra en sobrecompra .

El dólar en Chile abre al alza impulsado por factores externos como la expectativa ante la decisión de tasas de la Reserva Federal y movimientos en comercio internacional.

Sesión marcada por factores externos

El tipo de cambio abre al alza en una jornada donde los factores internacionales vuelven a tener el protagonismo. El mercado opera con cautela a la espera de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, que se conocerá mañana, junto con sus nuevas proyecciones. Esta combinación ha favorecido la estabilidad relativa del dólar, aunque con episodios de volatilidad creciente.

Balanza Comercial – Noviembre

A esto se suma una serie de titulares relacionados con comercio y aranceles en Estados Unidos que han impactado el sentimiento global:

Autorización para que Nvidia envíe su chip H200 , lo que generó cierta mejora en expectativas tecnológicas.

Amenaza de un arancel adicional del 5% a México, que reintroduce tensiones comerciales.

En paralelo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha retomado alzas, reforzando la presión sobre el dólar a nivel global.

Panorama local: estabilidad, pero sin apoyo significativo

En el frente nacional, los datos económicos mantienen un tono relativamente estable. La balanza comercial registró un resultado superior al dato previo; sin embargo, vino acompañado de una caída en las exportaciones de cobre, limitando el apoyo para el peso chileno.

En este contexto mixto, la volatilidad del tipo de cambio podría intensificarse durante la sesión, con el mercado especialmente sensible a la trayectoria futura de las tasas en Estados Unidos.

El panorama comercial de Chile mostró una mejora significativa durante noviembre, con un superávit comercial que se amplió a US$1.900 millones, frente a los US$1.300 millones registrados un año antes. Este avance estuvo impulsado principalmente por el repunte de las exportaciones.

Acumulado enero–noviembre Entre enero y noviembre, el superávit comercial se amplió a US$18.740 millones, superando los US$16.340 millones del mismo período de 2024, lo que refuerza la tendencia positiva del sector externo chileno pese a la debilidad en algunas áreas industriales.

Exportaciones

Las exportaciones aumentaron un 8,2%, alcanzando los US$8.500 millones, apoyadas por:

Un crecimiento del 12,6% en los envíos mineros ,

Un aumento del 4,6% en las ventas de cobre ,

Un destacable salto del 60% en las exportaciones agrícolas, forestales y pesqueras ,

Una caída del 4,9% en los bienes industriales, que moderó parcialmente el avance total.

Importaciones

Las importaciones crecieron 0,6%, situándose en US$6.610 millones, en un movimiento liderado por:

Un incremento del 22% en bienes de capital ,

Una caída del 6,6% en bienes intermedios ,

Un retroceso del 3,7% en bienes de consumo.

Análisis técnico: rebote fuerte, pero resistencia inmediata

El gráfico muestra un repunte acelerado del dólar en Chile, que ahora se dirige hacia una línea de tendencia bajista trazada desde los máximos de octubre. Esta directriz ha actuado como resistencia en varias ocasiones previas, deteniendo los impulsos alcistas y generando correcciones posteriores.

Actualmente, el precio se sitúa en torno a los 926 pesos, dentro del rango proyectado y muy próximo a esa zona de presión técnica.

Fuente: xStation 5

Estocástico en zona de sobrecompra

En la parte inferior del gráfico, el oscilador estocástico se dispara hasta niveles cercanos a 100, una señal clara de sobrecompra. Desde una lectura objetiva:

El impulso alcista es sólido,

Pero el movimiento podría estar entrando en fase de agotamiento, aumentando la probabilidad de correcciones si el precio no rompe la resistencia.

¿Qué escenarios presenta el mercado?

El comportamiento técnico actual sugiere:

Escenario 1: Rechazo en la resistencia. La confluencia entre la línea bajista y la sobrecompra eleva la probabilidad de un retroceso.

Escenario 2: Ruptura alcista. Solo una ruptura clara por encima de la tendencia podría cambiar el sesgo técnico hacia un tono más neutral o incluso positivo.

Con las condiciones actuales, se proyecta que el dólar podría oscilar en la zona de 922–928 pesos, manteniendo un sesgo de cautela ante los eventos de la Reserva Federal.