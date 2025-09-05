El empleo en Canadá cae por segundo mes consecutivo 📉

Canadá – Datos de empleo de agosto:
-
Cambio en el empleo: -65,5K (Previsión: +4,9K | Anterior: -40,8K)
-
Tasa de desempleo: 7,1% (Previsión: 7,0% | Anterior: 6,9%)
-
Salario promedio por hora de empleados permanentes: 3,6% (Anterior: 3,5%)
-
Cambio en empleo a tiempo completo: -6,0K (Anterior: -51,0K)
-
Cambio en empleo a tiempo parcial: -59,7K (Anterior: +10,3K)
-
Tasa de participación: 65,1% (Anterior: 65,2%)
El empleo en Canadá cayó en 66.000 puestos (-0,3%) en agosto, marcando su segundo descenso mensual consecutivo, debido principalmente a pérdidas en empleos de medio tiempo. La tasa de empleo bajó a 60,5%, mientras que la tasa de desempleo subió a 7,1%, su nivel más alto desde 2016 fuera de los años de pandemia.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
-
La caída estuvo liderada por hombres de edad central (-58.000) y mujeres de edad central (-35.000), alcanzando sus tasas de empleo más bajas en varios años.
-
Los jóvenes y trabajadores mayores registraron pocos cambios.
-
El trabajo por cuenta propia también disminuyó significativamente, extendiendo su tendencia bajista.
Por sectores:
-
Pérdidas: servicios profesionales, científicos y técnicos (-26.000), transporte y almacenamiento (-23.000), y manufactura (-19.000).
-
Ganancias: construcción (+17.000).
A pesar de la caída en el empleo, los salarios por hora promedio crecieron 3,2% interanual, hasta 36,31 CAD.
El USDCAD repuntó un 0,3% tras la publicación de los datos laborales de Canadá y EE. UU. El informe canadiense resultó relativamente más débil que su homólogo estadounidense, lo que aumenta las expectativas de una postura más agresiva de relajación monetaria por parte del Banco de Canadá.
Fuente: xStation5
_______
📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.