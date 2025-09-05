El empleo en Canadá cae por segundo mes consecutivo 📉

Canadá – Datos de empleo de agosto:

Cambio en el empleo: -65,5K (Previsión: +4,9K | Anterior: -40,8K)

Tasa de desempleo: 7,1% (Previsión: 7,0% | Anterior: 6,9%)

Salario promedio por hora de empleados permanentes: 3,6% (Anterior: 3,5%)

Cambio en empleo a tiempo completo: -6,0K (Anterior: -51,0K)

Cambio en empleo a tiempo parcial: -59,7K (Anterior: +10,3K)

Tasa de participación: 65,1% (Anterior: 65,2%)

El empleo en Canadá cayó en 66.000 puestos (-0,3%) en agosto, marcando su segundo descenso mensual consecutivo, debido principalmente a pérdidas en empleos de medio tiempo. La tasa de empleo bajó a 60,5%, mientras que la tasa de desempleo subió a 7,1%, su nivel más alto desde 2016 fuera de los años de pandemia.

La caída estuvo liderada por hombres de edad central (-58.000) y mujeres de edad central (-35.000) , alcanzando sus tasas de empleo más bajas en varios años .

Los jóvenes y trabajadores mayores registraron pocos cambios.

El trabajo por cuenta propia también disminuyó significativamente, extendiendo su tendencia bajista.

Por sectores:

Pérdidas: servicios profesionales, científicos y técnicos (-26.000), transporte y almacenamiento (-23.000), y manufactura (-19.000).

Ganancias: construcción (+17.000).

A pesar de la caída en el empleo, los salarios por hora promedio crecieron 3,2% interanual, hasta 36,31 CAD.

El USDCAD repuntó un 0,3% tras la publicación de los datos laborales de Canadá y EE. UU. El informe canadiense resultó relativamente más débil que su homólogo estadounidense, lo que aumenta las expectativas de una postura más agresiva de relajación monetaria por parte del Banco de Canadá.

Fuente: xStation5

