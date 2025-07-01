El EUR/USD con reacción limitada a los datos mixtos del PMI de Europa

Acabamos de ver los datos del PMI del sector manufacturero en algunos países clave de la Unión Europea: España PMI manufacturero HCOB de junio: 51,4 (est. 50,5; ant. 50,5)

Suiza PMI manufacturero de junio: 49,6 (est. 44,0; ant. 42,1)

Italia PMI manufacturero HCOB de junio: 48,4 (est. 49,5; ant. 49,2)

Francia PMI manufacturero HCOB de junio: 48,1 (est. 47,8; ant. 47,8)

Alemania PMI manufacturero HCOB de junio: 49,0 (est. 49,0; ant. 49,0)

Eurozona PMI manufacturero HCOB de junio: 49,5 (est. 49,4; ant. 49,4) Los datos del PMI no indican una dirección común para el sector industrial en cuanto a los datos de los países seleccionados para junio. Los datos de Francia y España parecen buenos, pero se ven suavizados por una lectura peor de Italia y unos resultados mixtos de Alemania. Fuente: xStation

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