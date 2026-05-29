¿Qué podemos esperar del calendario económico de hoy?

Hoy, la atención del mercado se centra principalmente en Alemania, donde las cifras clave del mercado laboral y la inflación podrían influir en las expectativas de cara a la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Los mercados están descontando actualmente una subida de tipos de interés del BCE de 25 puntos básicos con una probabilidad cercana al 85%, lo que hace que la publicación de los datos de inflación de hoy sea especialmente importante tanto para los responsables políticos como para los inversores. Al inicio de la sesión, los inversores analizarán los datos del mercado laboral alemán: se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 6,4% y que el número de desempleados aumente en 10.000, frente a los 20.000 anteriores. Sin embargo, el evento principal tendrá lugar por la tarde con las cifras preliminares de inflación de Alemania, donde se espera que el IPC se modere ligeramente hasta el 2,8% interanual desde el 2,9%, mientras que se prevé que el IPCA se mantenga sin cambios en el 2,9% interanual. Cualquier sorpresa positiva en la inflación podría reforzar las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria del BCE, a pesar de los indicios de desaceleración de la actividad económica en la zona euro. Una postura más restrictiva del BCE podría, al menos en teoría, ejercer cierta presión sobre el Dax 40.

Seminario en directo

Wall Street vuelve a marcar máximos históricos mientras el mercado intenta descifrar si el conflicto entre Irán e Israel se dirige hacia una desescalada… o hacia una nueva fase de tensión. Hoy tenemos un nuevo seminario con Manuel Pinto. Desde las 15:30 analizaremos:

El impacto del petróleo y Oriente Medio en las bolsas.

Los nuevos récords del S&P 500 y Nasdaq 100.

El boom de la inteligencia artificial y los semiconductores.

La explosión de las empresas de memoria.

El dato de inflación PCE y qué espera ahora la Fed

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Calendario económico

Europa

8:00 GMT – Suiza: Indicador Adelantado KOF (Previsión: 98,0; Anterior: 97,9)

8:00 GMT – España: IPC preliminar interanual (Anterior: 3,2%)

8:00 GMT – España: IPC preliminar mensual (Previsión: 0,2%; Anterior: 0,4%)

8:55 GMT – Alemania: Tasa de desempleo (Previsión: 6,4%; Anterior: 6,4%)

8:55 GMT – Alemania: Variación del desempleo, desestacionalizado (Previsión: +10K; Anterior: +20K)

8:55 GMT – Alemania: Total de desempleados, desestacionalizado (Anterior: 3,006M)

9:00 GMT – Italia: Tasa de desempleo (Previsión: 5,3%; Anterior: 5,2%)

10:00 GMT – Italia: IPCA preliminar interanual (Previsión: 3,3%; Anterior: 2,8%)

10:00 GMT – Italia: IPCA preliminar mensual (Previsión: 0,3%; Anterior: 1,6%)

10:00 GMT – Italia: IPC preliminar interanual (Previsión: 3,1%; Anterior: 2,7%)

10:00 GMT – Italia: IPC preliminar mensual (Previsión: 0,1%; Anterior: 1,1%)

11:00 GMT – Italia: PIB final trimestral (Previsión: 0,2%; Anterior: 0,2%)

11:00 GMT – Italia: PIB final interanual (Previsión: 0,7%; Anterior: 0,7%)

13:00 GMT – Alemania: IPC preliminar interanual (Previsión: 2,8%; Anterior: 2,9%)

13:00 GMT – Alemania: IPCA preliminar interanual (Previsión: 2,9%; Anterior: 2,9%)

13:00 GMT – Alemania: IPCA preliminar mensual (Previsión: 0,0%; Anterior: 0,5%)

13:00 GMT – Alemania: IPC preliminar mensual (Previsión: 0,1%; Anterior: 0,6%)

Norteamérica

13:30 GMT – Canadá: PIB anualizado trimestral (Previsión: 1,5%; Anterior: -0,6%)

13:30 GMT – Canadá: PIB mensual (Previsión: 0,0%; Anterior: 0,2%)

13:30 GMT – Canadá: PIB trimestral (Anterior: -0,2%)

13:30 GMT – EE. UU.: Inventarios mayoristas avanzados mensual (Previsión: 0,8%; Anterior: 1,3%)

13:30 GMT – EE. UU.: Inventarios minoristas avanzados excl. autos (Anterior: 0,4%)

13:30 GMT – EE. UU.: Balanza comercial de bienes avanzada (Previsión: -87,0B$; Anterior: -87,45B$)

13:30 GMT – EE. UU.: PMI de Chicago (Previsión: 50,3; Anterior: 49,2)

Intervenciones de bancos centrales

9:20 GMT – Reino Unido: Gobernador del BoE, Andrew Bailey

9:30 GMT – Eurozona: Miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Fabio Panetta

11:50 GMT – EE. UU.: Gobernadora de la Fed, Adriana Kugler

12:15 GMT – Eurozona: Miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Olli Rehn

14:10 GMT – EE. UU.: Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman

14:15 GMT – EE. UU.: Presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker

14:35 GMT – Eurozona: Miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Madis Müller

17:40 GMT – EE. UU.: Presidente de la Fed de Nueva York, John Williams