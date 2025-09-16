El euro en máximos de junio por encima de 1,18 antes de los datos de ventas minoristas en EE. UU. 📈

El EUR/USD subió un 0,3% en la jornada, superando el nivel de 1,18, respaldado por señales de debilitamiento en el mercado laboral estadounidense y por el débil dato manufacturero de la Fed de Nueva York publicado ayer. Los inversores se centran ahora en el informe de ventas minoristas de EE. UU. de hoy (12:30 GMT) y en la decisión de la Fed de mañana (18:00 GMT). El mercado espera que la Fed recorte los tipos de interés al menos tres veces en 2025 y cuatro veces en 2026.
En contraste, el Banco Central Europeo (BCE) señaló que el “proceso desinflacionario” en Europa ha terminado, lo que sugiere que podría no relajar la política monetaria con la misma intensidad que la Fed. Para hoy, los inversores anticipan ventas minoristas más sólidas en EE. UU. en términos mensuales (0,2% vs 0,5% esperado, mientras que las ventas subyacentes se estiman en 0,4% frente al 0,3% previo). Si la lectura resulta más débil, podríamos esperar una subida adicional del EUR/USD.
Como se observa en el gráfico, el EUR/USD repunta hoy hasta niveles no vistos desde junio, en torno a 1,18.
Fuente: xStation5
