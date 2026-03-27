El índice de confianza de Michigan alerta sobre un posible repunte inflacionario

- La confianza del consumidor cae a 53,3 y muestra mayor deterioro en expectativas.
- Las expectativas de inflación a 1 año suben a 3,8%, impulsadas por el alza en gasolina.
- El sentimiento del consumidor refleja presión inflacionaria y menor optimismo económico.
- La confianza del consumidor cae a 53,3 y muestra mayor deterioro en expectativas.
- Las expectativas de inflación a 1 año suben a 3,8%, impulsadas por el alza en gasolina.
- El sentimiento del consumidor refleja presión inflacionaria y menor optimismo económico.
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para marzo se ubicó en 53,3 puntos, por debajo de las expectativas del mercado (53,5) y del dato previo de 55,5, reflejando un deterioro adicional en el ánimo de los hogares estadounidenses.nEl componente de condiciones actuales se mantuvo en línea con lo esperado en 55,8 (frente a 57,8 previamente), mientras que el subíndice de expectativas cayó a 51,7, claramente por debajo del consenso (53,8) y del dato anterior (54,1).
En cuanto a la inflación, las expectativas a un año subieron hasta 3,8%, superando el 3,4% esperado y el dato previo del mismo nivel. Por otro lado, las expectativas de inflación a largo plazo (5 a 10 años) se situaron en 3,2%, en línea con el consenso y ligeramente por debajo del 3,3% anterior.
Impacto del precio de la gasolina
La directora de la encuesta, Joanne Hsu, destacó que los precios de la gasolina fueron el principal factor que afectó directamente a los encuestados durante el mes. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre en qué medida estos costos se trasladarán al resto de los precios en la economía. Los precios del combustible tienen un fuerte impacto psicológico en los consumidores: son altamente visibles, se pagan con frecuencia y afectan de forma desproporcionada a los hogares de menores ingresos. Por ello, suelen actuar como un indicador clave del sentimiento económico de los estadounidenses.
Sobre el índice de la Universidad de Michigan
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan es uno de los indicadores más seguidos para medir la percepción de los hogares en Estados Unidos. Se basa en aproximadamente 600 entrevistas telefónicas y toma como base el primer trimestre de 1966 = 100. El indicador recoge las opiniones de los consumidores sobre sus finanzas personales, la situación económica general y sus intenciones de compra de bienes duraderos. Los mercados prestan especial atención a su lectura preliminar de mitad de mes, ya que puede influir en los rendimientos de los bonos del Tesoro, los futuros de acciones y el dólar, aunque su impacto ha disminuido en comparación con décadas anteriores.
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