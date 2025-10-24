El IPC de EE. UU. por debajo de lo esperado! 🚨 ¡El euro sube con fuerza! 🔥

EE.UU. IPC (inflación al consumidor) para septiembre:

IPC subyacente interanual (Core CPI YoY): 3% (Esperado: 3.1%, Anterior: 3.1%)

IPC subyacente mensual (Core CPI MoM): 0.2% (Esperado: 0.3%, Anterior: 0.3%)

IPC interanual (CPI YoY): 3% (Esperado: 3.1%, Anterior: 2.9%)

IPC mensual (CPI MoM): 0.3% (Esperado: 0.4%, Anterior: 0.4%)

El dato del IPC estadounidense fue inferior a lo esperado, señalando desinflación en la economía. Tanto los indicadores anuales como mensuales se situaron 0.1 puntos porcentuales por debajo del consenso.

La estructura del informe es ambigua:

A pesar de la bajada en el precio del crudo , los combustibles contribuyeron al repunte de septiembre, posiblemente debido a márgenes de refinería y precios estacionales más altos en estaciones de servicio.

La categoría de vestimenta registró un aumento sorprendentemente alto .

En contraste, el precio de la electricidad bajó mes a mes, actuando de forma desinflacionaria , lo cual es relevante dada la discusión actual sobre el aumento de demanda por centros de datos .

La inflación en vivienda (shelter) sigue siendo el mayor y más persistente componente del IPC, aunque su crecimiento muestra señales de desaceleración.

Este combinado de factores sugiere una desaceleración generalizada en los precios de bienes, mientras que persiste la inercia inflacionaria en servicios relacionados con vivienda. El mercado energético, los combustibles y los aranceles pueden reaccionar con retraso, pero por ahora, el IPC muestra cierto alivio en estos subcomponentes.

Esto tiene implicaciones significativas para la política monetaria. Un dato por debajo de lo previsto aumenta la expectativa de que la Fed reanude la política de expansión cuantitativa (QE) antes de lo esperado. El descuento de nuevas bajadas de tipos y la recompra de deuda por parte de la Fed son ahora factores clave.

A esto se suma la creciente preocupación por un posible cierre gubernamental, lo que añade presión a la economía.

Los mercados reaccionaron de inmediato. El euro se apreció frente al dólar tras la publicación del dato del IPC, con una subida aproximada del 0.3%, aunque el mercado corrigió rápidamente parte de ese avance.

Fuente: xStation5

