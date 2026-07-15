- El IPP de Estados Unidos de junio se sitúan por debajo de las expectativas
- Los datos llegan tras la publicación del IPC de junio, que mostró una caída mensual del 0,4%
- El dólar se debilita tras la publicación de los datos
- El IPP de Estados Unidos de junio se sitúan por debajo de las expectativas
- Los datos llegan tras la publicación del IPC de junio, que mostró una caída mensual del 0,4%
- El dólar se debilita tras la publicación de los datos
Los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de junio se situaron por debajo de las expectativas en todos los indicadores, reforzando la señal de desinflación que ya había dejado el informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado ayer, también más débil de lo previsto.
Principales datos del IPP
- PPI mensual: -0,3% (frente al 0,0% esperado).
- PPI subyacente mensual: 0,2% (frente al 0,3% esperado).
- PPI interanual: 5,5% (frente al 6,2% esperado).
- PPI subyacente interanual: 4,7% (frente al 5,1% esperado).
Estos datos se conocen después de que el IPC de junio mostrara una caída mensual del 0,4% (frente al descenso del 0,1% previsto) y una moderación de la inflación general hasta el 3,5% interanual, desde el 4,2% registrado anteriormente. Por su parte, la inflación subyacente permaneció estable en términos mensuales y se redujo hasta el 2,6% interanual.
En conjunto, ambos informes apuntan en la misma dirección: las presiones inflacionistas, tanto a nivel de productores como de consumidores, continúan moderándose. Se trata de una coincidencia poco habitual tras varios meses en los que la inflación interanual de los precios de producción había ido acelerándose, hasta alcanzar un máximo del 6,5% en mayo.
Cotización del euro-dólar
El dólar se ha debilitado ligeramente tras la publicación de los datos, en consonancia con el patrón histórico en el que los datos del IPP inferiores a lo esperado reducen las posibilidades de una postura restrictiva de la Reserva Federal y presionan a la baja al billete verde. Dado que tanto el IPC como el IPP sorprendieron a la baja esta semana, es probable que los mercados se inclinen aún más a anticipar una estrategia menos agresiva por parte de la Reserva Federal, incluso cuando el banco central se había mostrado reacio a recortes a corto plazo, dado que la inflación aún se situaba por encima del objetivo hace apenas un mes.
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