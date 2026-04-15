El mercado apuesta por una tregua EE. UU.–Irán. ¿Optimismo o espejismo?

El mercado del petróleo está descontando una probabilidad creciente de una tregua entre Estados Unidos e Irán. La prima de riesgo geopolítico se está desvaneciendo gradualmente. El Brent ha caído a 94,30 USD y el WTI a 90,80 USD, acercándose a los niveles más bajos en varias semanas. Este movimiento refleja una convicción creciente del mercado de que una solución diplomática es posible.

Washington e Irán reactivan el “optimismo de acuerdo”

Los mercados han cambiado claramente hacia un modo de “optimismo de acuerdo” antes de otra ronda de conversaciones EE. UU.–Irán programada para finales de esta semana. El presidente Trump refuerza esta narrativa, afirmando que el conflicto está “muy cerca de terminar” y sugiriendo que extender el alto el fuego puede no ser necesario. El vicepresidente Vance destacó “progresos significativos” y describió un posible “gran acuerdo”, que implicaría la reintegración económica de Irán a cambio de concesiones nucleares. Esto contrasta claramente con el colapso de las conversaciones del fin de semana anterior.

El comportamiento del mercado en los últimos dos días confirma este optimismo. La renta variable ha repuntado con fuerza, con los índices estadounidenses acercándose nuevamente a máximos históricos, mientras que la demanda de activos refugio se ha debilitado. Al mismo tiempo, el mercado energético está reaccionando de forma más directa: los precios del petróleo han caído significativamente desde los máximos recientes, con el WTI retrocediendo más de un 22% desde su pico. A pesar de ello, la situación sigue siendo frágil: los flujos a través del Estrecho de Ormuz continúan significativamente restringidos, y cualquier interrupción o ruptura en las negociaciones podría revertir rápidamente la tendencia actual. El hecho de que más de 100 petroleros vacíos se dirijan hacia Estados Unidos sugiere una reorganización de la oferta más que una normalización completa del mercado.

A pesar de la mejora del sentimiento, los mercados siguen atrapados entre el optimismo y la incertidumbre estructural. Un posible acuerdo podría reducir gradualmente la prima de riesgo geopolítico, pero cuestiones clave —especialmente las relacionadas con compromisos nucleares y la influencia regional a largo plazo— siguen sin resolverse. Por ahora, el petróleo sigue siendo el barómetro más sensible del sentimiento: cae con titulares positivos, pero sigue vulnerable a repuntes bruscos ante cualquier noticia negativa.

Gráfico del petróleo