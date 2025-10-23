El Nasdaq 100 sube 0.5% 📈 Índice de la Fed de Kansas City supera las estimaciones

- El índice Nasdaq 100 sube más del 0.5% impulsado por una renovada ola de optimismo en el mercado bursátil
El mercado bursátil estadounidense sube hoy en medio del optimismo en torno a un posible recorte de tasas por parte de la Fed la próxima semana, patrones estacionales positivos del cuarto trimestre, una sólida temporada de resultados y datos mejores de lo esperado del índice de la Fed de Kansas City.
El índice compuesto de la Fed de Kansas City se ubicó en 6 frente a 2 esperados y 4 del mes anterior, mientras que el indicador manufacturero subió a 15 frente a 4 anteriormente.
Analistas de J.P. Morgan señalaron que el programa de ajuste cuantitativo (QT) de la Fed podría llegar a su fin en octubre. Este escenario podría mejorar el sentimiento de los inversores en torno a los bonos estadounidenses y al mercado bursátil.
El Nasdaq 100 sube más de un 0.5% hoy, superando los 25.150 puntos. El índice intenta recuperarse y volver a acercarse a su nivel cercano a máximos históricos, a pesar de la reacción poco entusiasta de Wall Street ante los resultados de Tesla y Netflix.
