El Nasdaq 100 sube casi un 1% 📈 Criptomonedas y metales preciosos al alza

El índice francés CAC 40 cayó cerca de 1,4% hoy en medio de la crisis política en Francia, aunque logró recuperar una parte importante de sus pérdidas hacia el final de la sesión. El DAX alemán y el FTSE británico registraron descensos moderados.

En la zona euro, las ventas minoristas subieron 0,1% mensual, en línea con las expectativas, tras una caída previa de -0,5%. En el Reino Unido, el PMI de construcción aumentó a 46,2 desde 46,0, mientras que el índice de sentimiento inversor Sentix de Europa mostró una leve mejora hasta -5,4, comparado con -7,7 y -9,2 en lecturas anteriores.

Wall Street: el Nasdaq 100 avanza impulsado por AMD y TSMC

Los índices bursátiles estadounidenses muestran ganancias sólidas hoy, con el Nasdaq 100 cotizando casi un 1% por encima de los 25.000 puntos.

Al mismo tiempo, el dólar estadounidense se fortalece, incluso cuando los mercados de predicción Kalshi descuentan un cierre del gobierno federal prolongado, actualmente estimado en alrededor de 22 días.

El foco del día está en el avance superior al 4% de la taiwanesa TSMC y en el rally de las acciones de Advanced Micro Devices (AMD), después de que la compañía anunciara una asociación con OpenAI.

Los analistas de BofA Securities elevaron el precio objetivo de AMD de 200 USD a 250 USD, impulsando sus acciones más de 26% durante la sesión.

Europa: estabilidad del euro pese a tensiones políticas

El par EUR/USD se mantuvo extraordinariamente estable durante el discurso de Christine Lagarde ante el Parlamento Europeo, situándose justo por debajo de la resistencia clave en 1,1720, pese a un leve retroceso del 0,1%.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) reiteró en gran medida la postura actual del banco, destacando que el proceso desinflacionario en la zona euro ha concluido y que la inflación ya se encuentra alineada con el objetivo del 2% a medio plazo.

Mientras tanto, los inversores permanecen cautelosos ante los débiles datos de exportación y las tensiones políticas en las principales economías de la Unión Europea.

Criptomonedas: Bitcoin y Ethereum avanzan con fuerza

Las criptomonedas, incluyendo Bitcoin y Ethereum, avanzan impulsadas por mayores flujos hacia ETFs, fuerte demanda en el mercado spot y condiciones técnicas favorables que apuntan a un posible rompimiento alcista.

Hacia las 20:10 (hora local) del lunes, Bitcoin cotizaba cerca de 125.000 USD, mientras que Ethereum se aproximaba a 4.700 USD.

Los datos on-chain muestran una disminución en la distribución por parte de grandes tenedores (“whales”), lo que deja espacio para un mayor potencial alcista.

Según CryptoQuant, el precio de BTC podría situarse entre 160.000 y 200.000 USD hacia fin de año.

Materias primas: el cacao repunta y los metales preciosos brillan

En el mercado de materias primas, los precios del cacao en la bolsa de Londres repuntaron desde un mínimo de 20 meses, aunque las mejoras en las perspectivas de oferta probablemente mantendrán presión bajista a medio plazo.

De acuerdo con una encuesta de Bloomberg, la estabilización del clima en África Occidental y las inversiones agrícolas podrían generar un superávit mundial de cacao de casi 186.000 toneladas en la próxima temporada.

En un contexto de incertidumbre política en EE. UU. y Francia, y con señales acomodaticias desde Japón, los metales preciosos registran fuertes alzas:

El oro sube casi 2% , superando los 3.950 USD por onza .

La plata avanza hasta 48,6 USD por onza.

Asia y política internacional

El par USD/JPY sube más de 0,7%, apoyado por una victoria política de tono moderado (“dovish”) en Japón, donde Sanae Takaichi ganó las recientes elecciones.

David Sacks, de la administración de la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos no puede permitir el acceso de China a tecnología avanzada de semiconductores, subrayando la importancia estratégica de la cooperación con Nvidia.

Sin embargo, las acciones de Nvidia cayeron casi un 1% hoy, en parte como reacción al acuerdo de AMD con OpenAI, lo que podría indicar que, tras años de dominio, Nvidia enfrenta ahora una competencia real.

A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países serán gravados con un arancel del 25%, según una publicación de Donald Trump en la plataforma Truth Social.

Mercados globales: caída del CAC 40, avance del Nasdaq y rally de criptomonedas

La jornada refleja un mercado global mixto, con presión en Europa, optimismo en Wall Street, rally en criptomonedas y fortaleza en metales preciosos. Las tensiones políticas en Francia y EE. UU., junto con los movimientos en Asia y las tecnológicas, dibujan un panorama de volatilidad que sigue ofreciendo oportunidades tácticas para los inversores.

_____________

👉 ¿Quieres operar el Nasdaq 100, el EUR/USD o criptomonedas líderes como BTC y ETH con análisis técnico y fundamental diario?

Hazlo con XTB y accede a los principales mercados globales desde una sola plataforma.

Abre tu cuenta real aquí.