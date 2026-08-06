El Nasdaq 100 vuelve a caer 🚩 SanDisk cae un 10% tras la presentación de resultados, los semiconductores bajo presión

La debilidad de las acciones tecnológicas estadounidenses contrasta hoy con el desempeño relativamente más sólido de los futuros del S&P 500 y el Dow Jones. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,7%, lo que indica una rotación de capital que se aleja de los segmentos de mayor crecimiento del mercado. La principal fuente de aversión al riesgo es la renovada preocupación por las valoraciones de las empresas que se benefician del auge de la IA.

El mercado no cuestiona el continuo crecimiento del gasto en infraestructura de inteligencia artificial. En cambio, los inversores exigen cada vez más que las expectativas excepcionalmente altas se correspondan con resultados financieros igualmente sólidos.

SanDisk y Western Digital cayeron casi un 10% y un 14%, respectivamente, en las operaciones previas a la apertura. Sus resultados no cumplieron con las elevadas expectativas del mercado, lo que demuestra que incluso las empresas con exposición directa al aumento de la demanda de productos de memoria y centros de datos pueden sufrir una fuerte reacción negativa ante decepciones relativamente pequeñas.

La presión se extiende a lo largo de toda la cadena de suministro de semiconductores. Tras las caídas previas de AMD, el Índice de Semiconductores de Filadelfia bajó un 1,4%, mientras que el sentimiento negativo se extendió por todo el sector de la memoria. Esto sugiere que los inversores consideran que el problema afecta a todo el sector, en lugar de limitarlo a unos pocos informes de ganancias individuales.

¿El Nasdaq 100 vuelve a estar en riesgo?

El principal riesgo para el Nasdaq 100 es la compresión de los múltiplos de valoración. Tras un sólido comienzo de agosto, algunas empresas tecnológicas cotizaban con poco margen de error. En este contexto, unos resultados sólidos podrían no ser suficientes: las ganancias y las previsiones podrían tener que superar las estimaciones del consenso por un margen significativo. La caída de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos favorece al Nasdaq a medio plazo. Una posible reapertura del Estrecho de Ormuz reduciría el riesgo de una crisis inflacionaria derivada del sector energético, aliviando la presión para nuevas subidas de los tipos de interés. Unos rendimientos más bajos también aumentan el valor actual teórico de los flujos de caja futuros de las empresas tecnológicas.

Sin embargo, el efecto positivo de los acontecimientos geopolíticos podría ser limitado, ya que algunas de las noticias favorables ya se han descontado. El mercado da por sentado que habrá avances en las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz, lo que significa que la falta de un acuerdo concreto o una nueva escalada podrían revertir rápidamente la caída de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos. El evento macroeconómico más importante sigue siendo el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes. Un dato económico más débil —pero no recesivo— podría impulsar el Nasdaq al reducir los rendimientos de los bonos. Por el contrario, unos datos mejores de lo esperado podrían reavivar la preocupación de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva.

Los informes de resultados de Airbnb y Warner Bros. Discovery pondrán a prueba la situación de las empresas que cotizan en el Nasdaq. Los inversores evaluarán no solo los resultados trimestrales, sino, sobre todo, las previsiones, el crecimiento de los ingresos, los márgenes y los comentarios de la dirección sobre la demanda de los consumidores. Tras las caídas de SanDisk y Western Digital, las acciones de Seagate bajan un 3,6%, las de Micron un 3,7% y las ADR de SK Hynix un 6,2%. Intel, AMD y Marvell también registran descensos de entre el 1% y el 1,5%. La reacción del mercado sugiere que los inversores no cuestionan la demanda de infraestructura de IA en sí misma, sino si el ritmo actual de crecimiento de precios y márgenes se puede mantener en el sector de la memoria y el almacenamiento de datos.

Gráfico del Nasdaq 100 con velas diarias

Los futuros del Nasdaq 100, han caído más de un 0,7% hoy y están poniendo a prueba la media móvil exponencial de 50 días en el gráfico diario.

Fuente: xStation5

SanDisk ofrece resultados sólidos, pero el mercado esperaba más

SanDisk presentó resultados superiores a las estimaciones del consenso y pronosticó un mayor crecimiento de los ingresos impulsado por la demanda de los centros de datos de IA. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal alcanzaron los 8.970 millones de dólares, frente a las expectativas de los analistas de 8.390 millones de dólares, mientras que el beneficio ajustado por acción se situó en 39,25 dólares, en comparación con la estimación del consenso de 34,45 dólares. Los ingresos de los centros de datos se duplicaron con creces respecto al trimestre anterior, alcanzando los 2.980 millones de dólares, y fueron más de un 400% superiores en el ejercicio fiscal completo de 2026 en comparación con el año anterior.

Las previsiones de la compañía también indican que se espera que la demanda se mantenga sólida. SanDisk pronostica ingresos de entre 10.300 y 10.800 millones de dólares para el primer trimestre del nuevo ejercicio fiscal. El punto medio de este rango, 10.550 millones de dólares, supera la estimación del consenso de LSEG de 10.470 millones de dólares. Se espera que el beneficio ajustado por acción oscile entre 44 y 46 dólares, frente a las expectativas de los analistas de 43,12 dólares.

A pesar de superar las previsiones, las acciones de SanDisk caen aproximadamente un 9,2% en las operaciones previas a la apertura, hasta los 1.226,04 dólares. Western Digital experimentó una reacción similar, con una caída de casi el 15% en sus acciones, hasta los 440 dólares, a pesar de que la compañía también publicó una previsión de ingresos superior al consenso de LSEG. Esto indica que, para algunos de los mayores beneficiarios del auge de la IA, simplemente superar las previsiones de los analistas ya no es suficiente. Los resultados también deben superar las elevadas expectativas del mercado, que pueden no estar totalmente reflejadas en las estimaciones de consenso publicadas.

La magnitud del repunte anterior elevó aún más el listón. El precio de las acciones de SanDisk se multiplicó por más de cinco en 2026, mientras que las de Western Digital se triplicaron con creces. En comparación, el índice Philadelphia Semiconductor Index ganó aproximadamente un 70% en el mismo periodo, mientras que el S&P 500 subió un 12,8%. Estas ganancias indican que los inversores ya habían descontado no solo una demanda sostenida, sino también un crecimiento continuo en los precios, los márgenes y la rentabilidad de la memoria.

SanDisk busca reducir la incertidumbre pasando de pedidos trimestrales a acuerdos plurianuales con sus clientes. La compañía cuenta con ocho acuerdos con seis clientes, con un valor mínimo combinado de 93.900 millones de dólares y una duración media de cuatro años. Se prevé que, en el ejercicio fiscal que finaliza en julio de 2027, aproximadamente la mitad de su producción se venda bajo estos contratos. En el siguiente ejercicio fiscal, se proyecta que esta proporción aumente a dos tercios.

Desde abril, SanDisk ha firmado cinco acuerdos adicionales, incluyendo tres con nuevos clientes y dos extensiones de contratos existentes. Los acuerdos plurianuales mejoran la visibilidad de los ingresos y reducen la exposición de la compañía a las fluctuaciones a corto plazo de los precios de la memoria. Sin embargo, no eliminan el riesgo de que el crecimiento comience a normalizarse, especialmente si los márgenes actuales se acercan a un máximo cíclico.

RBC Capital Markets destacó este problema. Según sus analistas, los contratos a largo plazo mejoran la visibilidad del negocio de SanDisk, pero la cautela de los inversores podría persistir, ya que los márgenes podrían estar acercándose a un máximo mientras el crecimiento de los precios de la memoria se ralentiza. En consecuencia, es probable que los futuros informes de beneficios se evalúen no solo en función del crecimiento de las ventas, sino también de la estabilidad de la rentabilidad y el ritmo de ejecución de los acuerdos plurianuales.

Otra muestra de la confianza de la dirección es la aprobación de un programa de recompra de acciones por valor de 14.000 millones de dólares. Esto eleva la autorización total de recompra restante de SanDisk a 15.500 millones de dólares. Las recompras podrían respaldar el beneficio por acción, pero no modifican el principal desafío de la compañía: el mercado espera que la rápida expansión de la infraestructura de IA genere resultados financieros que crezcan a un ritmo acorde con el aumento previo de la valoración de sus acciones.

Gráfico de SanDisk: velas diarias

Las acciones de SanDisk podrían abrir hoy cerca de los 1.200 dólares, acercándose así a la media móvil exponencial de 200 días, representada por la línea roja. Este indicador suele considerarse una línea divisoria técnica entre una tendencia alcista y una bajista.

Fuente: xStation5