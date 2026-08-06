Resumen de mitad de sesión: Los índices europeos alcanzan nuevos récords 🎢

Los futuros en Wall Street suben de forma selectiva: el Dow Jones avanza entre un 0,2 % y un 0,49 %, el S&P 500 entre un 0,1 % y un 0,15 %, mientras que el Nasdaq 100 baja entre un 0,2 % y un 0,7 %, lastrado por los malos resultados de SanDisk y AppLovin.
Los índices europeos alcanzan máximos históricos: el Stoxx 600 sube un 0,5 % hasta los 660,22 puntos y el CAC 40 un 0,6 %, mientras que el DAX registra un ligero descenso (entre un 0,1 % y un 0,2 %).
El principal factor que impulsa el sentimiento del mercado sigue siendo el inminente acuerdo entre Irán y Omán para la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque fuentes de Reuters indican que la propuesta otorgaría a Teherán el control del tráfico marítimo que entra en el Golfo, lo que genera dudas sobre la durabilidad de la tregua.
Los estrategas destacan que el mercado ya ha presenciado numerosas falsas esperanzas en este conflicto, y la atención de los inversores se centra ahora en los detalles del acuerdo final, incluyendo la cuestión de las posibles tarifas de tránsito por el estrecho.
El crudo WTI cotiza en torno a los 80 dólares el barril, con una ligera subida tras los informes de ataques a petroleros frente a las costas de Arabia Saudí, lo que compensa parcialmente el descenso de la prima de guerra en los precios del crudo.
El dólar se mantiene débil, cotizando cerca de mínimos de seis semanas (el índice del dólar se sitúa entre 99,6 y 99,8), tras la intervención coordinada de Estados Unidos y Japón en el mercado del yen y los datos más débiles del mercado laboral de ADP, que han reducido la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre.
Los sectores de transporte y bienes de consumo cíclicos son los que mejor se comportan, liderados por Deutsche Telekom (+6,94%), Hermes (+3,99%) y Ferrari (+2,24%), mientras que bancos como BBVA (+2,05%) y Santander (+1,68%) también registran fuertes subidas.
Los sectores industrial y tecnológico en Europa son los que peor se comportan: Siemens cae un 4,29% a pesar de un beneficio operativo récord, mientras que SAP e Infineon bajan un 0,78% y un 0,68% respectivamente, tras la caída del sector tecnológico en Asia.
Noticias de empresas
- Deutsche Telekom lidera el índice tras la decisión de extender su programa de recompra de acciones para 2026 en 3.000 millones de euros, hasta un máximo de 5.000 millones, lo que impulsa a todo el sector de las telecomunicaciones.
- WPP ha experimentado un alza histórica: las acciones del gigante publicitario británico se dispararon entre un 25% y un 29%, la mayor subida diaria desde 1992, después de que sus resultados del primer semestre mostraran un crecimiento orgánico superior a las expectativas de los analistas, lo que evidencia el éxito del programa de reestructuración de la CEO Cindy Rose.
- A pesar de anunciar su mayor beneficio industrial trimestral de la historia y un aumento en los nuevos pedidos, Siemens ha caído más de un 4%, lo que sugiere que los inversores se han centrado en las señales de cautela respecto a las perspectivas.
- Rheinmetall ha rebajado su previsión de ventas para 2026 en 300 millones de euros (hasta situarla entre 13.700 y 14.200 millones de euros) tras la cancelación de un contrato para la construcción de buques de guerra para Alemania. Sin embargo, sus acciones, tras una caída inicial, se han recuperado y cotizan prácticamente a cero.
- El precio de las acciones de Renk ha subido hasta un 9,2 % tras un récord de pedidos en el segundo trimestre, que superó las expectativas de los analistas del sector de defensa.
- Commerzbank ha iniciado conversaciones formales con UniCredit para una posible adquisición, después de que el banco alemán registrara un aumento del 94 % en su beneficio neto durante el segundo trimestre y sus acciones repuntaran, registrando ganancias a pesar de la caída inicial en la apertura.
Cierre de mercado: el dólar se hunde tras las NFP y el oro vuelve a subir
¿Se recuperará la acción de SpaceX?
Tres mercados a seguir la próxima semana (07.08.2026)
¿Quién podría sorprender con sus resultados la próxima semana? (07.08.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.