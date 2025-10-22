El oro amplía su corrección tras máximos históricos

El oro amplía su corrección este 22 de octubre de 2025, profundizando las pérdidas observadas desde el día anterior. Los futuros retrocedieron otro 0.3% intradía, situándose en torno a los USD 4.090–4.110 por onza, tras una caída de más del 6.5% en 24 horas que borró parte del avance alcanzado durante su reciente escalada a máximos históricos.

Los intentos de compra en la caída no fueron suficientes para revertir el sentimiento bajista, ya que los inversores continúan deshaciendo posiciones ante la percepción de una posible sobrevaloración del metal. La presión vendedora se ve reforzada por la toma de beneficios, la mejora del sentimiento de riesgo global y la disminución de tensiones geopolíticas, factores que reducen temporalmente el atractivo del oro como activo refugio.

En el plano técnico, el precio del GOLD logró detener su descenso antes de alcanzar la media móvil exponencial de 30 días (EMA30), que actúa como soporte dinámico clave. El RSI de 14 días se mantiene por debajo del umbral de sobrecompra (70) por primera vez desde principios de septiembre, lo que sugiere que el mercado podría estar iniciando un proceso de consolidación.

Fuente: xStation5

Toma de beneficios y condiciones técnicas de sobrecompra

Desde mediados de agosto, el oro había protagonizado un ascenso meteórico de casi 60% en lo que va del año, impulsado por la expectativa de una política monetaria más expansiva de la Reserva Federal y la búsqueda global de activos defensivos. Sin embargo, ese rápido avance generó una sobreextensión técnica, con el RSI permaneciendo en territorio de sobrecompra durante semanas.

Este escenario llevó a muchos inversores institucionales y fondos macro a cerrar posiciones largas y asegurar beneficios, activando una ola de órdenes de stop-loss que amplificó la corrección. La presión técnica, combinada con un flujo de ventas automáticas, ha exacerbado el retroceso sin que existan cambios estructurales en los fundamentos del metal.

Mejora del sentimiento de riesgo y rotación de capital

La reciente mejoría en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como entre EE. UU. e India, ha contribuido a una moderación del riesgo global. Los comentarios conciliadores del presidente Trump, junto con la expectativa de avances diplomáticos, han reducido la urgencia de mantener posiciones defensivas en oro.

Al mismo tiempo, los mercados financieros han mostrado mayor apetito por riesgo, impulsando las compras en renta variable y activos de mayor rendimiento. Este cambio en la asignación de capital ha generado salidas simultáneas no solo en oro, sino también en monedas refugio como el yen japonés (JPY), el franco suizo (CHF) y el dólar estadounidense (USD).

Incluso el cierre parcial del gobierno estadounidense parece tener un impacto limitado sobre los mercados, ya que los inversores confían en una pronta resolución dada la presión política interna.

Liquidación de posiciones largas en futuros

El análisis de los mercados de derivados muestra un aumento significativo en el volumen de operaciones de futuros de oro, acompañado por una reducción del interés abierto, lo que confirma que la mayor parte del movimiento bajista reciente se debe a liquidaciones de posiciones largas existentes, más que a nuevas ventas en corto.

Los grandes inversores institucionales y traders sistemáticos han ajustado sus carteras, desencadenando una cadena de órdenes automáticas que aceleró la caída. Esta dinámica recuerda episodios anteriores de corrección técnica dentro de mercados alcistas, donde la sobrecompra excesiva suele corregirse mediante ventas rápidas y temporales.

Perspectiva a corto plazo

Aunque el impulso bajista sigue activo, los analistas consideran que el soporte técnico en torno a los USD 4.050–4.100 podría estabilizar el mercado. Mientras tanto, los fundamentos de largo plazo permanecen sólidos, respaldados por una Reserva Federal más dovish, déficits fiscales crecientes y una demanda estructural fuerte de bancos centrales. La actual corrección parece, por tanto, una pausa técnica dentro de un ciclo estructural alcista, más que un cambio de tendencia.

