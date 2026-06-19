El oro cae 1.5% mientras Goldman Sachs recorta su objetivo para el precio del metal en 2026

- Goldman Sachs ha reducido su previsión para el precio del oro al cierre de 2026 hasta los 4,900 dólares por onza, ante las expectativas de que la Reserva Federal no recorte las tasas de interés.
- Anteriormente, el banco esperaba que el oro finalizara el año en 5,300 dólares por onza.
- El metal precioso extiende las pérdidas iniciadas tras la reunión de política monetaria de la Fed, cayendo hasta alrededor de 4,150 dólares por onza.
- Goldman Sachs ha reducido su previsión para el precio del oro al cierre de 2026 hasta los 4,900 dólares por onza, ante las expectativas de que la Reserva Federal no recorte las tasas de interés.
- Anteriormente, el banco esperaba que el oro finalizara el año en 5,300 dólares por onza.
- El metal precioso extiende las pérdidas iniciadas tras la reunión de política monetaria de la Fed, cayendo hasta alrededor de 4,150 dólares por onza.
Los precios del oro están retrocediendo en los mercados globales hoy, y la decisión de Goldman Sachs de reducir su objetivo para el metal hasta los 4,900 dólares parece ampliamente consistente con las condiciones actuales del mercado de metales, donde el sentimiento continúa enfriándose tras el rally especulativo observado a comienzos de este año. Después del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, los inversores desplazaron su atención desde los riesgos geopolíticos hacia la política monetaria de la Reserva Federal y el fortalecimiento del dólar estadounidense, encaminando al oro hacia su tercera caída semanal consecutiva.
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Los inversores han vuelto rápidamente a descontar un escenario de tasas de interés elevadas durante más tiempo en Estados Unidos. Aunque la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios, su comunicación fue interpretada como restrictiva. Varios responsables de política monetaria siguen considerando que existe margen para al menos una subida adicional de tasas antes de finalizar el año.
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron, mientras que el dólar se fortaleció hasta alcanzar su nivel más alto en más de un año. Esto genera un entorno desafiante para el oro, que no ofrece rendimiento y suele perder atractivo cuando los activos que generan intereses proporcionan retornos más elevados.
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Actualmente, los mercados asignan una probabilidad superior al 80% a una nueva subida de tasas de la Fed antes de fin de año, lo que limita la demanda de inversión por el metal precioso.
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Una incertidumbre adicional surgió después de que las negociaciones entre Washington y Teherán fueran aplazadas. Aunque el acuerdo provisional continúa vigente, comienzan a surgir dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.
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Los precios del petróleo repuntaron el viernes, pero en términos semanales continúan bajo una presión significativa. Las expectativas de que el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz pueda normalizarse gradualmente han reducido la prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios de la energía.
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La debilidad también es visible en el conjunto del mercado de metales. La plata ha caído alrededor de un 2%, el platino aproximadamente un 1.5%, mientras que el cobre también ha estado bajo presión, lo que sugiere una postura más cautelosa de los inversores hacia el sector de las materias primas en general.
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A corto plazo, el oro sigue estando impulsado principalmente por el dólar estadounidense, los rendimientos de los Treasuries y las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal. Mientras los mercados continúen descontando tasas de interés más altas en Estados Unidos, el potencial alcista del metal precioso podría seguir siendo limitado.
ORO (Gráfico H1)
Fuente: xStation5
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