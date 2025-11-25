La volatilidad reciente se explica por el retraso en datos económicos clave tras el prolongado cierre gubernamental y la sensibilidad del mercado a los discursos de la Fed.

Los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal , incluido Christopher Waller, reforzaron las apuestas del mercado, que descuenta una probabilidad del 75% de una reducción de un cuarto de punto.

El oro se mantuvo estable cerca de los 4.130 dólares la onza , después de un salto cercano al 2% impulsado por expectativas de un recorte de tasas en diciembre.

El oro pausa su rally tras un avance cercano al 2%

El oro logró estabilizarse tras una sesión previa marcada por una importante subida, alimentada por la creciente convicción de que Estados Unidos podría recortar las tasas de interés el próximo mes. El metal precioso se cotizaba en torno a 4.130 dólares la onza, consolidando parte del impulso ganado el lunes.

El avance previo estuvo impulsado principalmente por las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien se mostró favorable a un recorte en diciembre ante la debilidad persistente del mercado laboral estadounidense. Para el oro, un entorno de tasas más bajas suele resultar positivo, dado que no genera intereses y se vuelve relativamente más atractivo frente a otros activos.

Retrasos en datos económicos aumentan el peso de los discursos de la Fed

La dinámica reciente del mercado responde también a un factor excepcional: el cierre gubernamental estadounidense de seis semanas, el más largo de la historia, que retrasó la publicación de indicadores clave. En ausencia de datos duros, las declaraciones de los responsables de política monetaria se han convertido en la principal referencia para los operadores.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, reforzó esta percepción el viernes pasado, indicando que existe margen para un recorte de tasas a corto plazo. Actualmente, los operadores de swaps asignan aproximadamente un 75% de probabilidad a una reducción de un cuarto de punto en la última reunión del año.

“La reciente volatilidad refleja la extrema sensibilidad del mercado a las señales de la Fed”, afirmó Luca Bindelli, director de estrategia de inversión de Banque Lombard Odier & Cie.

Un mercado del oro marcado por semanas de alta volatilidad

Los operadores estarán atentos esta semana a una serie de datos económicos retrasados:

Ventas minoristas de septiembre

Índice de precios al productor del mismo mes

Solicitudes semanales de subsidio por desempleo

Estos informes serán analizados de cerca por los funcionarios de la Fed, quienes entrarán en periodo de silencio comunicacional a partir del 29 de noviembre.

Fuente: xStation 5

El oro, que retrocedió el mes pasado desde un máximo histórico superior a los 4.380 dólares, ha mostrado señales de consolidación. A pesar de las dudas de algunos inversores sobre si el repunte ha sido demasiado rápido, el metal acumula una ganancia cercana al 55% en lo que va del año, encaminándose a su mejor desempeño anual desde 1979. Este avance ha sido impulsado por mayores compras de bancos centrales y un flujo sólido hacia los fondos cotizados en bolsa especializados en metales preciosos.

Otros metales también muestran movimientos moderados

A las 11:08 a. m. en Londres, el oro se mantenía prácticamente sin variación en 4.132,25 dólares por onza. El Índice Bloomberg Dollar Spot registró cambios mínimos.

En el resto del complejo bursátil de metales: